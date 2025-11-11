ETV Bharat / politics

5 বছরে প্রথম এলেন, এতদিনে কী করেছেন দিদি ? অগ্নিমিত্রাকে মিষ্টি খাইয়ে প্রশ্ন গ্রামবাসীদের

গ্রামের মধ্যে অগ্নিমিত্রা পাল ঢুকতেই বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী তাঁর দিকে এগিয়ে আসেন । তাঁদের হাতে ছিল একটি মিষ্টির প্যাকেট ।

'পাড়ায় পাড়ায় দিদিভাই' কর্মসূচিতে গিয়ে প্রশ্নের মুখে অগ্নিমিত্রা (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 11, 2025 at 1:57 PM IST

3 Min Read
আসানসোল, 11 নভেম্বর: অগ্নিমিত্রা পালের 'পাড়ায় পাড়ায় দিদিভাই' কর্মসূচি । বিধায়ক নিজের জনসংযোগ কর্মসূচিতে গিয়েছিলেন আসানসোল পুরনিগমের 87 নম্বর ওয়ার্ডের ডামরা এলাকায় । গ্রামে ঢুকতেই বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী এগিয়ে এলেন । হাতে মিষ্টির প্যাকেট । হাসি মুখেই তাঁরা অগ্নিমিত্রা পালের দিকে মিষ্টি বাড়িয়ে দিলেন । প্রথমে অগ্নিমিত্রা পাল হয়তো ভেবেছিলেন শুভেচ্ছা বিনিময় । কিন্তু পরে গ্রামবাসীদের তির্যক প্রশ্ন, "গত পাঁচ বছরে আমাদের জন্য কী করেছেন দিদি ? আমাদের সৌভাগ্য যে আজ আপনাকে আমরা গ্রামে দেখতে পাচ্ছি । তাই মিষ্টিমুখ করুন ।"

সামনে 2026 । বিধানসভার ভোট । প্রত্যেক দলই কার্যত কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন জনসংযোগ করতে । আর সেভাবেই আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল তাঁর 'পাড়ায় পাড়ায় দিদিভাই' কর্মসূচিতে জনসংযোগ আরও জোরদার শুরু করেছেন । সেভাবেই তিনি গিয়েছিলেন আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার অন্তর্গত ডামরা গ্রামে । এই ডামরা গ্রাম আসানসোল পুরনিগমের 87 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত । গ্রামবাসীদের দাবি, বিধানসভা ভোটে জেতার পর থেকে অগ্নিমিত্রা পাল আর কখনওই এই গ্রামের পথ মাড়াননি । ভোটের আগে তাই জনসংযোগে প্রচারে গিয়ে গ্রামবাসীদের তির্যক প্রশ্নের মুখে পড়লেন অগ্নিমিত্রা পাল ।

অগ্নিমিত্রাকে মিষ্টি খাইয়ে তির্যক প্রশ্ন গ্রামবাসীদের (নিজস্ব ভিডিয়ো)

গ্রামের মধ্যে অগ্নিমিত্রা পাল এবং তাঁর অনুগামীরা ঢুকতেই বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী এগিয়ে আসেন । তাঁদের হাতে ছিল একটি মিষ্টির প্যাকেট । গ্রামবাসীরা অগ্নিমিত্রা পালকে বলেন, "আমাদের অনেক দিনের সৌভাগ্য যে আপনি আজকে আমাদের গ্রামে এসেছেন । গত পাঁচ বছরে তো আপনাকে দেখতে পাইনি । তাই মিষ্টিমুখ করুন ।"

এরপরই গ্রামবাসীরা অগ্নিমিত্রা পালকে জিজ্ঞাসা করেন, "দিদি আপনার বিধায়ক অফিস কোথায় ? আপনাকে প্রয়োজনে কোথায় পাওয়া যায় ? সেটা আমরা জানি না । কেউ আমাদের জানায়নি । আমরা জানি আপনি কলকাতাতে থাকেন । তাই আপনাকে হঠাৎ করে দরকার পড়লে কোথায় পাব ?"
পাশাপাশি গ্রামবাসীরা প্রশ্ন করেন, "আমাদের এই 87 নম্বর ওয়ার্ডের জন্য এই পাঁচ বছরে দিদি আপনি কী করেছেন ?"

অগ্নিমিত্রা পালও গ্রামবাসীদের কথার উত্তর দেন । তিনি জানান, তাঁর নিজস্ব বিধায়ক দফতর রয়েছে আসানসোলের ইভলিন লজে এবং গোটা আসানসোলের মানুষই তা জানেন । তিনি পরিসংখ্যান দেন, বিধায়ক কোটা থেকে তিনি গত পাঁচ বছরে কী কী কাজ করেছেন । কিন্তু গ্রামবাসীদের একটাই প্রশ্ন ছিল, 87 নম্বর ওয়ার্ডের জন্য তিনি কী করেছেন । কার্যত সেই উত্তর না-দিয়েই অগ্নিমিত্রা সেখান থেকে চলে যান ।

বিষয়টিকে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি তথা বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । তিনি বলেছেন, "বিজেপি একটি ধাপ্পাবাজ দল । এক্ষেত্রে তো খুব ভালো হয়েছে যে, গ্রামবাসীরা মিষ্টি খাইয়ে অগ্নিমিত্রাকে এলাকাছাড়া করেছেন । শুধু অগ্নিমিত্রা পাল নয়, বিজেপির যে তিন বিধায়ক জেলায় রয়েছেন তাঁদের কাউকেই এলাকায় পাওয়া যায় না । তাঁরা কোনও কাজ করেন না । বাংলার মানুষ সেটা দেখতে পেয়েছে, বুঝতে পেরেছে । তাই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এই আসনগুলিতে তৃণমূলই আবার জয়লাভ করবে ।"

অন্যদিকে অগ্নিমিত্রা পাল ওই গ্রামবাসীদের 'তৃণমূল' বলে চিহ্নিত করেছেন । তিনি বলেন, "তৃণমূল যদি ভেবে থাকে এভাবে আমাদের হেনস্তা করে দমানো যাবে, তাহলে ভুল করছে । আমরা দমব না । আমি আবার যাব । কারণ আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক আমি । আমি যেমন সাধারণ মানুষের বিধায়ক, তেমনই সেখানে বাস করা তৃণমূলের কর্মীদেরও বিধায়ক । তাই তাঁরা যতই হেনস্তা করুন, যতই কটূ কথা বলুন, আমি আমার কর্মসূচিতে, জনসংযোগে মানুষের কাছে আবার যাব ।"

