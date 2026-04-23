কুখ্যাত গুন্ডা নাদিম-সহ ভিনজেলার দুষ্কৃতীরা এসে ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছে, দাবি অগ্নিমিত্রার

কুখ্যাত গুন্ডা নাদিম-সহ ভিনজেলার দুষ্কৃতীরা এসে ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছে, দাবি অগ্নিমিত্রার
অগ্নিমিত্রা পাল দাবি করেন, স্থানীয় ক্যাডারদের সঙ্গে বহিরাগত দুষ্কৃতীরা আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রে ঢুকে বসে আছে ।
Published : April 23, 2026 at 1:02 PM IST
আসানসোল, 23 এপ্রিল: আসানসোলের এলআইসি বুথে ভোট দিয়ে গেলেন আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল । ভোট দেওয়ার পর তিনি তাঁর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, বিভিন্ন জেলা থেকে বহিরাগত দুষ্কৃতীদের নিয়ে আসা হয়েছে । বহিরাগত দুষ্কৃতীদের নিয়ে এসেই আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের ডামরা, নাকড়াসোঁতা-সহ বিভিন্ন বুথে ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে । গতকাল রাত থেকেই এই চমকানো শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর ।
আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল দাবি করেন, "আমাদের ডামরায় গড়গডাঙায় দুটো বুথ আছে । সেখানকার এক টিএমসির ক্যাডার আছে সুবীর ব্যানার্জি, তিনি সকাল থেকে আদিবাসী গ্রামে গিয়ে ধমকাচ্ছেন । আমি ইলেকশন কমিশনকে জানিয়েও দিয়েছি । পাশাপাশি আমাদের নিউটাউনের নাকড়াসতার মিন্টু চ্যাটার্জি কাল রাত থেকে ধমকাচ্ছিলেন তাঁর নামেও কমপ্লেন জমা পড়েছে । আমি অবাক হয়ে যাই মমতা ব্যানার্জি আপনি বলেছেন এত কাজ করেছেন, তো আপনার ক্যাডারগুলো এভাবে ধমকাচ্ছে কেন ? কাজ করলে তো ধমকানোর দরকার পড়ে না । কাজই তো কথা বলবে ।" ভোটারদের উদ্দেশে অগ্নিমিত্রা পালের বার্তা, কোনও ভয় পাবেন না । সেন্ট্রাল ফোর্স তো পুরো বুথকে ঘিরে রেখেছে । আর অলিগলিতে যদি ঝামেলা হয় সেখানেও কিন্তু সেন্ট্রাল ফোর্স পৌঁছে যাবে ।
অন্যদিকে অগ্নিমিত্রা পাল দাবি করেন, স্থানীয় ক্যাডারদের সঙ্গে বহিরাগত দুষ্কৃতীরাও আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রে ঢুকে বসে আছে । তাঁর কথায়, "বিভিন্ন জেলার দুষ্কৃতী ও গুন্ডারা ঢুকেছে । ডামরা এলাকাতে খড়গপুরের নামকরা দুষ্কৃতী নাদিমও নাকি কাল রাত্রে ঢুকেছে । ইলেকশন কমিশনকে ইতিমধ্যেই অভিযোগ জানিয়েছি । "
বিজেপি প্রতিরোধ করতে কতটা প্রস্তুত ? অগ্নিমিত্রা পালের সাফ জবাব, "আমরা তো গুন্ডা নই । আমরা তো লাঠি-সোঁটা বা পিস্তল রাখি না । আমরা প্রতিবাদটা করব গলা দিয়ে, আওয়াজ দিয়ে, আমাদের বক্তব্য দিয়ে । কিন্তু প্রতিরোধটা তো সেন্ট্রাল ফোর্সকে করতে হবে ।"
তবে নিজের ভোট দিয়ে অগ্নিমিত্রা এদিনও বাংলার অস্মিতা নিয়ে বলতে গিয়ে বলেন, "মানুষকে বিভ্রান্ত করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, বিজেপি এলে মাছ বন্ধ করে দেবে । এটা যদি বাঙালির অস্মিতা হয়, আমরা এই অস্মিতাকে বিশ্বাস করি না । 21টা রাজ্যে আমাদের বিজেপি সরকার আছে, কোথাও কিন্তু মাছ বন্ধ হয়নি । আমিও অগ্নিমিত্রা পাল ৷ বাঙালি মেয়ে হয়ে দিনে দুবার করে মাছ খাই । আপনাদের এটা আশ্বস্ত করতে চাই যে, মাছ খাওয়া কেউ বন্ধ করবে না । মাছ, ডিম, মাংস আপনার যা খুশি খান । আপনি যা কিছু পড়ুন ।"
শেষে অগ্নিমিত্রা বলেন, "কোথাও কোনওভাবে যদি হুমকি বা ভোটারদের ভয় দেখানোর বিষয় থাকে, সে বিষয়ে ভোটাররা নিজেরা নেমে প্রতিরোধ করবেন এবং নির্বাচন কমিশনের কুইক রেসপন্স টিম আছে তাঁরাও কিন্তু এ বিষয়ে তাঁদের সহযোগিতা করবেন বলে তিনি জানিয়েছেন ।" যদিও অগ্নিমিত্রা পালের এই অভিযোগ খারিজ করেছেন তৃণমূল নেতারা । আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী মলয় ঘটক বলেন, "তৃণমূল নয়, ভিন রাজ্য থেকে ট্রেনে দুষ্কৃতী এনেছে বিজেপিই ৷"