বিহারে 5 আসন দখলের পর মিমের নজরে বাংলা ! চরম তৎপরতা মালদা-মুর্শিদাবাদে
ইতিমধ্যেই কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর, মানিকচক, হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল ও রতুয়ায় পার্টি অফিস খুলেছে মিম ৷
Published : November 19, 2025 at 5:57 PM IST
মালদা, 19 নভেম্বর: বিহারে মিলেছে পাঁচটি আসন ৷ এবার বাংলায় নজর দিয়েছে হায়দরাবাদের অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলমিনি বা মিম ৷ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের বেশ কয়েকটি আসনে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির দল ৷ এর জন্য রাজ্যের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাগুলোকে পাখির চোখ করেছে তারা ৷ বিশেষত মালদা ও মুর্শিদাবাদ তাদের টার্গেট এরিয়া ৷ এর জন্য মালদা জেলায় নিজেদের সংগঠন বিস্তারে নেমেছেন ওই দলের নেতারা ৷
ইতিমধ্যেই কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর, মানিকচক, হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল ও রতুয়ায় মিমের পার্টি অফিস খোলা হয়েছে ৷ নিজেদের জোরালো সংগঠন তৈরি করতে প্রতিনিয়ত কর্মী ও কার্যকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন দলের নেতৃত্ব ৷ যদিও এই রাজ্যের নির্বাচনে এই দক্ষিণী দলের কোনও প্রভাব থাকবে না বলেই দাবি করছে সমস্ত রাজনৈতিক দল ৷
মিমের মালদা জেলা সভাপতি রেজাউল করিম বলছেন, “ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যারিস্টার ওয়াইসি সাহেবের নির্দেশে এবং দলের রাজ্য সভাপতির নেতৃত্বে সারা রাজ্যজুড়েই আমাদের রাজনৈতিক কাজ চলছে ৷ বিশেষ করে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় সেই কাজের গতি অনেক বেশি ৷ মালদা জেলার 40 শতাংশ ব্লকে আমাদের পার্টি অফিস তৈরি হয়েছে ৷ তবে এখন কাজ সবে শুরু হয়েছে ৷ শেষ হতে অনেক দেরি ৷ জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই আমরা নিজেদের কাজ শেষ করে ফেলব ৷ ছাব্বিশের নির্বাচনের জন্য আমরা সর্বশক্তি নিয়ে ভোটের ময়দানে নামব ৷”
রেজাউল সাহেব আরও বলেন, “এতদিন ধরে যাঁদের ঠকানো হয়েছে, তাঁরা কিন্তু বোকা নন ৷ এই রাজ্য সরকার আমাদের ঠকিয়েছে ৷ বাংলার মানুষ এবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবার নিজেদের অধিকার বুঝে নেওয়ার পালা ৷ ছাব্বিশের ভোটে নিজেদের অধিকারের লড়াই আমাদের লড়তে হবে ৷ রাজ্য সরকার সংখ্যালঘুদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিল ৷ কিন্তু তিনি মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৷ এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই বলেছিলেন, তিনি সংখ্যালঘুদের পাশে থাকবেন ৷ তিনি মিথ্যে কথা বলে আমাদের ভোট নিয়েছেন ৷ রাজ্যের 40 শতাংশ ভোটার মুসলমান ৷ তিনি মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই ভোটারদের ভোট নিয়েছেন ৷"
তাঁর আরও অভিযোগ, "এই মিথ্যে আশ্বাসে ভোট পেয়েই তিনি 15 বছর ক্ষমতায় রয়েছেন ৷ বাংলার সংখ্যালঘুরা বুঝতে পেরেছে, মমতার সরকার তাদের ঠকানোর চক্রান্ত চালাচ্ছে ৷ তাদের শুধু ভোটের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ কখনও এনআরসি, কখনও বা অন্য কোনও ভয় দেখিয়ে তাদের ভোট আদায় করছে ৷ সংখ্যালঘুদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কিছু করা হয়নি ৷ এখন পুলিশকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল সরকার আমাদের আটকাতে চাইছে ৷ পুলিশ আমাদের কোনও মিছিল বা সভা করার অনুমতি দিচ্ছে না ৷ এতেই প্রমাণিত, তৃণমূল আমাদের ভয় পাচ্ছে ৷ তারা বুঝে ফেলেছে, সংখ্যালঘুদের ভোট এবার মিমের পক্ষেই যাবে ৷ আর কংগ্রেসের এখন কোনও অস্তিত্ব নেই ৷ ওরা এখন বিজেপির বি টিম ৷ এতদিন মালদায় গনি খানের নাম ভাঙিয়ে ওদের চলছিল ৷ সেই খেলা আর চলবে না ৷”
মিমের বক্তব্যে কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তথা মালদা দক্ষিণের সাংসদ ইশা খান চৌধুরীর প্রতিক্রিয়া, “মিম আগে মালদা তথা বাংলার ইতিহাস জানুক ৷ বিহার আর বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এক নয় ৷ এখানকার মানুষ অনেক বেশি রাজনৈতিক সচেতন ৷ আর গনি খান চৌধুরী মালদার রূপকার ৷ দলমত নির্বিশেষে মানুষ এটা স্বীকার করেন ৷ প্রয়াত বরকত সাহেবকে সকলেই শ্রদ্ধার আসনে বসান ৷ মালদার মানুষ চিরদিন কংগ্রেসকে সমর্থন জানিয়ে এসেছে ৷ গত লোকসভা নির্বাচনেও তার প্রমাণ মিলেছে ৷ ধর্মের ভিত্তিতে ভোটাভুটি এখানকার মানুষ মেনে নেবেন না ৷ তাই ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে মিম এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও কোনও প্রভাব ফেলতে পারবে না ৷”
তৃণমূলের মালদা জেলা সহসভাপতি শুভময় বসুও মিমকে কার্যত উড়িয়ে দিয়েছেন ৷ তাঁর বক্তব্য, “মিম প্রজেক্টটাই বিজেপির ৷ তারাই মিমকে প্রজেক্ট করার চেষ্টা করছে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির অনেক ছলা-কলার মুখোমুখি হয়েছেন ৷ তাই যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংগঠনিক ক্ষমতাকে চমকানোর চেষ্টা করছেন, তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন ৷ একুশের নির্বাচনেও মিম মালদা-সহ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে এসেছিল ৷ এখানকার মুসলমানরাই তাদের তাড়া করে তাড়িয়েছে ৷ বিজেপির টাকায় মদতপুষ্ট হয়ে তারা এখানে অক্সিজেন পাওয়ার চেষ্টা করছে ৷ সংখ্যালঘুরা আবারও তাদের তাড়া করে এখান থেকে তাড়াবে ৷”
বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য, “বিজেপির একটাই লক্ষ্য, এই রাজ্যের মসনদে বসা ৷ কে কে কোথা থেকে এসে কী ফ্যাক্টর হবে, তা নিয়ে বিজেপির কোনও চিন্তা নেই ৷ যেসব রাজনৈতিক দল ভোটের আগে এসে নিজেদের ফ্যাক্টর মনে করে, তারা নিজেদের মতো কাজ করবে ৷ 15 বছর ধরে আকণ্ঠ দুর্নীতিতে যুক্ত একটা সরকারকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত রাজ্যবাসী নিয়ে ফেলেছেন ৷ এখন কোনও রাজনৈতিক দল কোন রাজ্য থেকে এসে কোন রাজ্যে খাতা খুলবে, সেটা তাদের বিষয় ৷ তবে মিমের জেলা সভাপতি একটি সত্যি কথা বলেছেন ৷ তিনি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের মুসলমানদের এতদিন ভুল বুঝিয়েছে ৷ এই বাস্তব কথাটা মুসলমান সমাজ যদি বুঝতে পারে তাহলে তাদের আখেরে লাভ হবে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার পরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের সামনে রেখে মুসলমানকে দিয়েই গুলি করিয়েছে ৷ যে ধরা পড়েছে, জেল খেটেছে, সবাই মুসলমান ৷ দেশের যেসব রাজ্যে বিজেপি সরকার আছে, সেখানে মুসলমানদের এভাবে কাজে লাগানো হয় না ৷”
জেলার রাজনৈতিক মহল বলছে, ছাব্বিশের নির্বাচনে মিম জেলার সংখ্যালঘু কেন্দ্রগুলিতে প্রার্থী দিলে বেশি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা তৃণমূলেরই ৷ কারণ, বাম দলগুলি নিজেদের কমিটেড ভোট পাবেই ৷ যে ভোট তারা এখনও পায় ৷ সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলির ফলাফলেও সেটা বোঝা গিয়েছে ৷ কংগ্রেসের ভোট ব্যাংকেও মিম তেমন দাঁত ফোটাতে পারবে না ৷ এই জেলায় এখনও গনি খানের নামে ভোট হয় ৷ সেকথা স্বীকার করেন তাবড় তৃণমূলীরাও ৷ বিজেপি কখনও সংখ্যালঘু ভোট পাওয়ার আশা করে না ৷ তাই মিম প্রার্থীরা যা ভোট পাবেন, তার সিংহভাগ যাবে তৃণমূলের ব্যাংক থেকেই ৷