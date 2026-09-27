'খুন করতে এসেছিল', এবার বেলেঘাটায় আক্রান্ত কুণাল ! রিভলভার-হাতুড়ি নিয়ে হামলার অভিযোগ

'খুন করতে এসেছিল', এবার বেলেঘাটায় আক্রান্ত কুণাল ! রিভলভার-হাতুড়ি নিয়ে হামলার অভিযোগ
Kunal Ghosh attacked again: ফুলবাগানে বাইকবাহিনী গাড়ি ঘিরে ধরে বলে অভিযোগ, কাচ ভেঙে টেনে বার করার চেষ্টা, নারকেলডাঙা থানায় গিয়ে আশ্রয় কুণালের ৷
Published : September 27, 2026 at 5:28 PM IST|
Updated : September 27, 2026 at 5:38 PM IST
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: উত্তরপাড়ার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের কুণাল ঘোষের গাড়ি ঘিরে হামলার অভিযোগ । এার ঘটনাস্থল তাঁর নিজের বিধানসভা কেন্দ্র বেলেঘাটা । রবিবার সকালে একটি কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে ফুলবাগান এলাকায় 15-20 জনের বাইকবাহিনী তাঁর গাড়ি অনুসরণ করে পথ আটকায় এবং হামলা চালায় বলে অভিযোগ তৃণমূল বিধায়কের ।
কুণালের দাবি, হামলাকারীদের কয়েক জনের হাতে ছিল রিভলভার, গাড়ির কাচ ভাঙতে ব্যবহার করা হয় হাতুড়ি । পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে বিধায়কের নিরাপত্তারক্ষীদের বন্দুক বার করতে হয় । শেষ পর্যন্ত গাড়ি ঘুরিয়ে নারকেলডাঙা থানায় গিয়ে আশ্রয় নেন বিধায়ক ।
কুণালের দাবি, রবিবার সকালে বাড়ি থেকে বেরোনোর পর থেকেই কয়েক জন বাইক আরোহী তাঁর গাড়ির পিছু নিচ্ছিলেন । বেলেঘাটার 36 নম্বর ওয়ার্ডে একটি কর্মসূচিতে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর । ফুলবাগানের কাছে আচমকা বাইকগুলি গাড়িকে ওভারটেক করে সামনে চলে আসে এবং রাস্তা আটকে দেয় । তার পরেই শুরু হয় গাড়ি ভাঙচুরের চেষ্টা ।
বিধায়কের অভিযোগ, গাড়ির সামনে এবং পিছনের কাচ লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয় । হাতুড়ি দিয়ে কাচ ভাঙারও চেষ্টা করা হয় । শুধু গাড়ি ভাঙচুর নয়, তাঁকে গাড়ি থেকে টেনে বার করার চেষ্টা হয়েছিল বলেও দাবি কুণালের । তাঁর কথায়, "পরিস্থিতি দেখে নিরাপত্তারক্ষীরা রিভলভার বার করতে বাধ্য হন । কোনও রকমে চালক গাড়িটি নারকেলডাঙা থানার দিকে নিয়ে যান । " সেখানেই গিয়ে আশ্রয় নেন বিধায়ক ।
থানার ভিতর থেকেই কুণাল অভিযোগ করেন, তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে । তাঁর দাবি, হামলাকারীদের কয়েক জনকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে এবং তাঁদের নামও পুলিশকে দেওয়া হয়েছে । কুণালের অভিযোগ, এর পিছনে বিজেপির যোগ রয়েছে । তাঁর আরও দাবি, এর আগে থেকেই তাঁর কর্মসূচির গতিবিধি সম্পর্কে পুলিশকে জানানো হয়েছিল । তারপরও হামলা হল ।
কুণালের অভিযোগের প্রসঙ্গে বিজেপি মুখপাত্র দেবজিৎ সরকারের দাবি, তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জেরেই এই ঘটনা হয়ে থাকতে পারে । তাঁর মতে, কোনও জনপ্রতিনিধির উপর হামলা সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু তার দায় বিজেপির উপর চাপানোও ঠিক নয় ।
ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ । আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে । প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যও সংগ্রহ করা হচ্ছে । কুণালের তরফে নারকেলডাঙা থানায় অভিযোগ দায়ের করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । ফলে এখন কারা বাইকে করে এসেছিল, সত্যিই কারও হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল কি না, গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় কারা জড়িত এবং হামলার নেপথ্যে কী কারণ- তা জানারক চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ।
প্রসঙ্গত শনিবার শ্রীরামপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে উত্তরপাড়ার শখেরবাজার এলাকায় কুণালের গাড়ি আটকে দেওয়া এবং ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে । কুণালের দাবি, গাড়ি লক্ষ্য করে ইট-পাথর, ডিম এবং লোহার রড ছোড়া হয়েছিল । গাড়ির কাচ ভেঙে তিনি নিজেও আঘাত পেয়েছেন বলে জানিয়েছিলেন ।
শনিবারের ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি নিয়ে কলকাতায় ভবানী ভবনে গিয়েছিলেন কুণাল । সেখানে ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগও করেছিলেন তিনি । পরে ই-মেলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানানোর কথা বলেন বিধায়ক । উত্তরপাড়ার ঘটনায় বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছিলেন তিনি । বিজেপি অবশ্য সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে ।
পর পর দু'দিনে দুই জায়গায় তাঁর গাড়ি ঘিরে হামলার অভিযোগ ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র হয়েছে । রবিবারের ঘটনার পরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও কুণালের পাশে দাঁড়িয়ে হামলার নিন্দা করেছেন এবং রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন । তাঁর বক্তব্য, কোনও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির নিরাপত্তা নিয়ে এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে ।