অস্তিত্ব রক্ষায় মন্দির-মসজিদ, পুজো কমিটিতে থাকবে সিপিএম ! সিদ্ধান্ত সেলিমদের বৈঠকে

দলের ত্রুটি খুঁজতে-সংশোধনে বুথে বুথে পৌঁছাবে সিপিএম ৷ সাম্প্রদায়িক বিজেপির মোকাবিলায় ধর্মের থেকে দূরে থাকা সিপিএমকে মন্দির-মসজিদ, পুজো কমিটিতে নিজেদের রাখার বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছে।

Mohammed Salim
সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম (ইটিভি ভারত)
Published : May 17, 2026 at 8:00 PM IST

কলকাতা, 17 মে: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন সদ্য সমাপ্ত হয়েছে। ফলাফল নিয়ে নিয়ম মেনে জেলা ভিত্তিক রিপোর্ট সংগ্রহ করতে শুরু করেছে বঙ্গ সিপিএম। দলের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবী বাংলার নেতাদের সঙ্গে একপ্রস্ত বৈঠকও সেরেছেন। একইভাবে পরপর দুদিন সিপিএম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েছে। সূত্রের দাবি, সেই বৈঠকে বঙ্গে বিজেপির ক্ষমতা দখলে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বিজেপিকে মোকাবেলা করতে নতুন রূপরেখা তৈরি করে সমস্ত পথ বের করে রাখতে চাইছেন মহম্মদ সেলিম, শ্রীদীপ ভট্টাচার্যরা। শুধু তাই নয়, বামেদের দাবি অনুযায়ী, বিজেপি সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে মোকাবেলা করতে ধর্মের থেকে দূরে থাকা সিপিএমকে মন্দির, মসজিদ, পুজো কমিটিতে নিজেদের উপস্থিতি রাখার বিষয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে।

ধর্ম বিশ্বাসী না হলেও স্থানীয় স্তরে সাংগঠনিক শক্তি রক্ষায় সমস্ত দিক থেকে তৈরি থাকতে চাইছে বঙ্গ সিপিএম। আগামী জুন, জুলাই মাসে তথ্য সংগ্রহ করে অগস্ট মাসের 29,30 তারিখে বর্ধিত অধিবেশন অনুষ্ঠিত। সেই অধিবেশন থেকেই আগামীর রূপরেখা তৈরি করতে চাইছেন মহম্মদ সেলিমরা।

সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর এক নেতার কথায়, "সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনের ব্যাপারে আমাদের সংগঠনে বিভিন্ন পর্যায়ে আলাপ আলোচনা চলছে। সেটা চলবেও। আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের নিজের মধ্যে ভাগ করে নিতে হবে। তারপরে ফলাফল পর্যালোচনা। ইতোমধ্যে, রাজ্য কমিটিতে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিদের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। একটা প্রাথমিক ধারণা তৈরি হচ্ছে। তার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রশ্নমালা সেটা করা হবে। তারপর, নির্বাচনি কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন একেবারে সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে, অভিজ্ঞতাগুলি সন্নিবিষ্ট করতে চাইছি।"

তাঁর কথায়, "নির্বাচনে কাজ করেছেন অথচ, সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে নেই, সেই সব শুভাকাঙ্ক্ষী, সমর্থক, সাধারণ নির্বাচক মন্ডলীর সদস্যদেরও বক্তব্য গ্রহণ করবে সিপিএম। আগামী জুন মাসজুড়ে ছোট ছোট বৈঠকে অংশ নেবেন জেলার নেতারা।"

সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, "যারা নতুন কর্মী নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছেন তাদের কাছ থেকেও আমরা নানান পদ্ধতিতে মতামত, সমালোচনা, পরামর্শ আমরা জানতে চাইব। সংগঠনের মধ্যে আমরা বুথ পর্যায় থেকে জেলা পর্যায়ে এই মে মাসের মধ্যে প্রশ্নাবলীর ভিত্তিতে কতগুলি তথ্য আমরা নিয়ে আসব। নির্বাচনে যে ফলাফল, তার তথ্য আমরা পর্যালোচনা করছি। আমাদের জমায়েত, আমাদের মিছিল, আমাদের প্রচার সেগুলিকে আমরা পর্যালোচনা করছি।"

সেলিম বলেন, "এটা বুথ এবং অঞ্চল এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে জুন মাসজুড়ে তাদের সঙ্গে আমরা আলাপচারিতা করব। এটা অনেকটা লিসেনিং মোডে বৈঠক হবে, সভা হবে। যেখান থেকে নানান প্রশ্ন, পরামর্শ, দুর্বলতা ইত্যাদি যা আসবে, সেগুলি আমরা সংকলন করে জেলাগুলিকে বলেছি রাজ্যে দেবে রাজ্য কমিটিতে আমরা আলোচনা করে সেগুলির উপর নজর দেবো।"

