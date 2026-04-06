সুপ্রিম হস্তক্ষেপে অবশেষে মনোনয়ন পেশ ভোটার তালিকায় 'ডিলিটেড' কংগ্রেস প্রার্থীর

সুপ্রিম হস্তক্ষেপে অবশেষে মনোনয়ন পেশ ভোটার তালিকায় 'ডিলিটেড' কংগ্রেস প্রার্থীর
Published : April 6, 2026 at 7:44 PM IST
মালদা, 6 এপ্রিল: অবশেষে এসআইআর-এর বাধা পেরিয়ে রতুয়া কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন মোত্তাকিন আলম ৷ সোমবার চাঁচল মহকুমাশাসকের দফতরে নিজের মনোনয়ন পেশ করেন তিনি ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরীও ৷
এসআইআর প্রক্রিয়ার পর ভোটার তালিকায় মোত্তাকিন আলমের নাম বিচারবিভাগের বিবেচনাধীন ছিল ৷ গত চার এপ্রিল দেখা যায়, তাঁর নাম ভোটার তালিকা থেকে ডিলিট হয়ে গিয়েছে ৷ আগামী 15 দিনের মধ্যে অ্যাপিলেট ট্রাইবুনালে তাঁকে আবেদন করার কথাও বলা হয় ৷ এই খবর চাউর হতেই জেলার রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়ায় ৷ শোরগোল পড়ে যায় হাত শিবিরে ৷
কারণ, ভোটার তালিকায় নাম না-থাকলে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না ৷ তাই রতুয়া কেন্দ্রের বিকল্প প্রার্থী হিসাবে মালতিপুর কেন্দ্রের প্রাক্তন দলীয় বিধায়ক আলবেরুণি জুলকারনাইনকে তৈরি থাকতে বলা হয় ৷ এদিকে, বিষয়টি জানতে পেরেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন মোত্তাকিন ৷ অবশেষে এদিন শীর্ষ আদালতের নির্দেশে তাঁর নাম ভোটার তালিকায় নিয়ে আসা হয়েছে ৷ তারপরেই তিনি নিজের মনোনয়ন পত্র পেশ করেন ৷
এনিয়ে ইশা খান চৌধুরী বলেন, "শেষ পর্যন্ত রতুয়া কেন্দ্রে আমাদের পূর্ব মনোনীত প্রার্থী মোত্তাকিন আলম ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৷ ক’দিন আগে ভোটার তালিকা থেকে তাঁর নাম ডিলিট হয়ে যায় ৷ আমাদের দলের লিগ্যাল সেলের দুই আইনজীবী এনিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন ৷ সুপ্রিম কোর্ট ট্রাইবুনালকে বিষয়টি দ্রুত দেখার নির্দেশ দেয় ৷ আজ ট্রাইবুনাল নির্দেশ দিয়েছে, ভোটার তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ দেওয়া যাবে না ৷ তিনি একজন বৈধ ভোটার ৷ এরপরেই তিনি নিজের মনোনয়ন পত্র আজ পেশ করেছেন ৷ এর আগে আমাদের ফরাক্কার প্রার্থীও একই ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন ৷ একই পদ্ধতিতে তাঁর নামও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ৷ আমার প্রশ্ন, কোনও রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসাবে এই দু’জন হয়তো বিশেষ সুবিধে পেলেন ৷ কিন্তু সাধারণ মানুষের কী হবে ? এই দু’জনের ক্ষেত্রে ট্রাইবুনালের নির্দেশে প্রমাণিত হচ্ছে কিছু ভুল তো অবশ্যই হচ্ছে ৷"
মোত্তাকিন সাহেবের বাড়ি ইংরেজবাজার ব্লকের যদুপুর 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলবাড়ি গ্রামে ৷ 2015 সালে তিনি মানিকচক কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রতীকে বিধায়ক নির্বাচিত হন ৷
এদিন তিনি জানান, "আমরা ফুলবাড়ি গ্রামের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা ৷ আমার বাপ-ঠাকুরদার জন্মও এই গ্রামে ৷ আমি ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি, বিধানসভা নির্বাচনেও লড়েছি ৷ একাধিকবার জনপ্রতিনিধি হয়েছি ৷ তারপরেও আমার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশন বিজেপিকে সুবিধে করে দিতেই ইচ্ছাকৃতভাবে সংখ্যালঘুদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে ৷ সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে হয়তো আমার নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ৷ কিন্তু সাধারণ ভোটারদের কী হবে ? আমরা এখনও বলছি, আগে ভোটার পরে ভোট ৷ কমিশনকে তার ব্যবস্থা করতে হবে ৷"