পকেটে ইস্তফাপত্র নিয়ে ঘুরছি, কাকে দেব? তৃণমূলে ইনিংস শেষে প্রশ্ন ‘বিভ্রান্ত’ বিশ্বরূপের

পকেটে ইস্তফাপত্র নিয়ে ঘুরছি, কাকে দেব? তৃণমূলে ইনিংস শেষে প্রশ্ন ‘বিভ্রান্ত’ বিশ্বরূপের
তৃণমূল থেকে পদত্যাগের কথা জানিয়েছেন বিশ্বরূপ দে৷ কারণ কী? তিনি কি এবার অন্য দলে যাচ্ছেন? কলকাতা পুরনিগমের প্রাক্তন কাউন্সিলর জানালেন ইটিভি ভারত-এর মনোজিৎ দাস-কে৷
Published : June 26, 2026 at 4:56 PM IST
কলকাতা, 26 জুন: রাজ্যের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর বদলেছে পরিস্থিতি। তৃণমূলে থেকেই দলের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন অনেকেই। মুখ খুলেছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে-ও। তবে ঝাণ্ডা ছাড়েননি। গিয়েছিলেন নতুন তৃণমূলের বৈঠকে। গিয়েছিলেন আমরা বেইমান নই বলে কালীঘাট তৃণমূলের সভায়।
তবে সব জায়গায় গিয়ে হতাশ, বিভ্রান্ত তৃণমূলে পরিণত হয়েছেন বিশ্বরূপ। আর তার জেরেই এবার তৃণমূলের সঙ্গে চিরতরে সম্পর্কের ইতি টানলেন তিনি। তবে নতুন ম্যাচের ইঙ্গিত দিয়ে বিজেপি যোগ জল্পনা জিইয়ে রাখলেন।
প্রশ্ন: দলের বিরুদ্ধে বেসুরো হয়েও ঝাণ্ডা ছাড়েননি। কিন্তু এমন কি হল যাতে তৃণমূল ছাড়ার ঘোষণা করলেন?
বিশ্বরূপ দে: দেখুন আপনি যদি দেখেন তৃণমূল কংগ্রেস করতে এসেছি কেন? শুধু ধান্দাবাজি আর কামানোর জন্য তো নয়। করতে এসেছিলাম মানুষকে পরিষেবা দেব, মানুষের পাশে থাকব। একটা ভালো দল, ভালো কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখব। সেই চেষ্টাটাই বিগত সাড়ে চার বছর ধরে কলকাতা কর্পোরেশনের অভ্যন্তরে ও বাইরে করে এসেছি।
প্রশ্ন: আপনি আগেও বলেছিলেন পুর-পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। তাই কি এই সিদ্ধান্ত?
উত্তর: অন্য কাউকে নিয়ে বলার অধিকার আমার নেই, তবে আমি নিজে বারবার আঙুল তুলেছি পরিকাঠামো নিয়ে। পরিকাঠামো উন্নত না করা গেলে কোনও কিছুই সম্ভব নয় করা। খেলাধূলা, শিক্ষা ব্যবস্থা কিংবা পুর-প্রশাসন চালানোর ক্ষেত্রে উন্নতি সম্ভব নয়। পুর-কাঠামো গত বিষয় বারবার নজরে আনার জন্য কলকাতা কর্পোরেশনের মাসিক অধিবেশনগুলোতে আমি প্রশ্ন তুলেছি।
124টা প্রশ্ন করেছি কলকাতা কর্পোরেশনের সাড়ে চার বছর সময় কালে। সংখ্যাটা কম নয়। এতগুলো প্রশ্ন করেছি কলকাতার মানুষকে যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিতে। কিন্তু তারপর কী দেখলাম, আমার প্রশ্নের কোনও মূল্যায়ন হল না, আমার প্রশ্ন নিয়ে কেউ ভাবলেন না। আমার প্রশ্ন না শোনার জেড়ে যা হওয়ার তাই হল। গার্ডেনরিচের ঘটনা ঘটল, তারাতলার ঘটনা ঘটল, ছোট বড় এরকম অসংখ্য ঘটনা ঘটল।
প্রশ্ন: কিন্তু কেন এমন বারবার ঘটছে?
উত্তর: কলকাতা কর্পোরেশনের মতো একটা প্রতিষ্ঠানে একজনও আর্কিটেক্ট থাকবে না? কর্পোরেশনের বিল্ডিং-এর নকশা বিচার করবেন তো আর্কিটেক্টরাই। এলবিএস-রা বিচার করবেন। কোনও কাউন্সিলর বা সাফাই কর্মীরা তো বিচার করবেন না। দুর্ভাগ্যের বিষয় এটাই যে কোনও স্থায়ী আর্কিটেক্ট নেই। আমি অধিবেশনে এই প্রশ্ন তুলেছিলাম যে একজন স্থায়ী আর্কিটেক্ট রাখা উচিত। সাধারণ মানুষকে দোতলা, তিনতলা বাড়ি করতে গেলে একটা আর্কিটেক্ট রাখতে হয়। সেখানে শহর জুড়ে এত বাড়ি হচ্ছে, কর্পোরেশনের একটা নিজস্ব আর্কিটেক্ট থাকবে না?
এই যে এলবিএস-রা, যাঁদের হাতে নকশা তৈরি হয়, স্বাক্ষরে জমা পড়ে, এদের উপরে নজরদারি করবে কে? এলবিএস-রা তো টাকা খেয়ে যা খুশি তাই করতে পারেন৷ কোনও ব্যবস্থা নেই৷ সবটাই বলছে অনলাইনে হচ্ছে। অনলাইনে যেমন সুবিধা আছে, অনলাইনে তেমন ত্রুটিও আছে৷ যা দেওয়া হচ্ছে অনলাইনে সেটাই বেরোচ্ছে। সামগ্রিকভাবে নজরদারির বিষয়টা আসছে না। তাই এই ঘটনাগুলি বারবার ঘটছে৷ কোনও মূল্যায়ন হল না। এটাই আমার দুর্ভাগ্য।
এত কিছু দেখেশুনে যা মনে হচ্ছে, যে দলের জন্য আমি এত চেষ্টা করলাম, সেই দলই আমার মত গ্রহণ করছে না। দল এখন তিন ভাগে বিভক্ত। আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজনীতি করি আমার সাংসদ চলে গিয়েছেন এনসিপিআই-তে। আমার বিধায়ক বলছেন তিনি এখনও রয়েছেন কালীঘাট তৃণমূলে। ঋতব্রতবাবুদের একটা তৃণমূল হয়েছে, সেখানে আমাদের মহানাগরিক রয়েছেন। আমি একজন সাধারণ পুর-প্রতিনিধি ছিলাম৷ আমি কিন্তু খুব বিভ্রান্তির মুখে পড়েছি। আমার ছোট্ট বুদ্ধিতে এটাই বুঝি, যে দল করতে এসেছিলাম, সেটা একটাই ছিল। এখন তিনভাগ হয়ে গিয়েছে। আর তাঁরা একে অপরের নামে বলে চলেছে। এই পরিমণ্ডলে আমি মনে করি না কোনও কাজ করা যাবে।
প্রশ্ন: বলা যেতে পারে কাজ কম কথা বেশি হচ্ছে এখন?
উত্তর: কাজ কম নয়। কাজ একদমই হচ্ছে না। এখন কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি নিয়ে বলা হচ্ছে। এর কেচ্ছা ও বলছে, ওর কেচ্ছা সে বলছে। আমরা খেলার মাঠ থেকে রাজনীতি করতে এসেছিলাম৷ আমরা তো কিছু ভালো করার জন্য এসেছিলাম। ভালোটাই যখন করতে পারছি না, তখন লতায় পাতায় জড়িয়ে রেখে লাভ কী হবে? একটা জায়গায় তো শেষ করতে হবে। তারাতলার ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। নিরীহ মানুষগুলোর কী হাহুতাশ, কী কান্না। চোখে দেখা যায় না।
তাই ভাবলাম এই দলের সঙ্গে এতদিন ছিলাম। এই পুরবোর্ডে ছিলাম। সবাইকে ধন্যবাদ বলেছি। তারাতলার ঘটনা বলে দিচ্ছে এই দলের সঙ্গে আর থেকো না। এখানে ইনিংস শেষ করো। আমি এখানেই ইনিংস শেষ করলাম তৃণমূল এবং জোড়া ফুলের।
প্রশ্ন: আপনার যে উপলব্ধি প্রকাশ করছেন, তার সঙ্গে আপনি যে পুরবোর্ডে ছিলেন, তার প্রাক্তন মেয়র (ফিরহাদ হাকিম) বলছেন অন্য কথা। তিনি বলছেন নজরদারির দায়িত্ব তাঁর নয়!
উত্তর: নজরদারি করবেন কে? মেয়র যদি পুর-প্রশাসনের প্রধান হয়ে বলেন তিনি নজরদারি করবেন না, সেটা হয় না।। ওয়ার্ডে কাউন্সিলররা কোথাও ময়লা পড়লে দায় এড়াতে পারেন না, বলতে পারেন না যে সাফাই কর্মীর কাজ ওটা। বেআইনি বাড়ি হলে মানুষ কাউন্সিলরের দিকেই আঙুল তোলে। পুর-প্রশাসনের প্রধান হলেন মহানাগরিক৷ তিনি কোনও দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। কলকাতার সাফল্য যদি তিনি নিতে পারেন, ব্যর্থতার দায়ও তাঁকে নিতেই হবে।
প্রশ্ন: তারাতলা-কাণ্ডের দায় তাহলে কি মেয়রের?
উত্তর: নিশ্চয়ই। লাল বাহাদুর শাস্ত্রী বিমান দুর্ঘটনার পর পদত্যাগ করেছিলেন। মাধবরাও সিন্ধিয়া রেল দুর্ঘটনা যখন হয়েছিল, তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। তিনি কি নিজে রেল চালাচ্ছিলেন? নৈতিকতার বিষয় থাকে। তিনি মন্ত্রী ছিলেন বলে তাই নিয়ে পদত্যাগ করেছিলেন। সাফল্য যদি আমার হয়ে থাকে, ব্যর্থতার দায়ও আমার।
প্রশ্ন: আপনি দল ছাড়লেন৷ কাকে আপনি অফিসিয়ালি চিঠি দিলেন?
উত্তর: অফিসিয়াল চিঠি দেওয়ার মতো জায়গায় তো দলটা নেই। চিঠি তো একটাই হবে, এমন তো নয় যে এটা হ্যান্ডবিল 100টা বানিয়ে বিলি করবেন। পদত্যাগপত্র একটাই হয়। আমি কোথায় দেব? এনসিপিআই-এর অফিস আমি চিনি না, যেখানে আমার সাংসদ আছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীঘাটে আমি পৌঁছতে পারব না, যেখানে আমার বিধায়ক আছেন। সাংসদ একদিকে, বিধায়ক একদিকে। কালীঘাটে কাকেই বা দেব? সেখানে রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তাঁর ছেলে ঋতব্রতপন্থী এখন। এই এত সমীকরণের মধ্যে আমি বিভ্রান্ত। আমি একটা পদত্যাগপত্র নিয়ে পকেটে বসে আছি। খুঁজে পাচ্ছি না পাঠাব কোথায়। এত বিভক্তের মাঝে আমার চিঠিটা কোথায় যাবে, আমি তো বুঝতে পারছি না।
প্রশ্ন: তৃণমূলের ইনিংস শেষ৷ কিন্তু নতুন ইনিংস কি শুরু করবেন বিশ্বরূপ?
উত্তর: প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর কথায়, দেখা যাক। একটা টেস্ট ম্যাচ সবে শেষ হয়েছে। পাঁচ বছরের একটা ম্যাচ শেষ হল। একটা টেস্ট ম্যাচ থেকে আরেকটা টেস্ট ম্যাচের গ্যাপ থাকে। আমি এখন বিশ্রাম নেব৷ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আমার ওয়ার্ডে মানুষ কী চাইছেন, সেটা ভাবতে হবে। এই কাজের মধ্যে থাকতে হবে মানুষের কথা ভাবতে হবে। আবার নতুন একটা টেস্ট ম্যাচে খেলার সুযোগ যদি আসে, তখন দেখা যাবে।