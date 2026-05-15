চার দশকের আনুগত্যের জন্য পুরস্কার! পদ যেতেই অভিমানী কাকলি
লোকসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতকের পদ থেকে বৃহস্পতিবার সরানো হয়েছে কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে৷ তার পর সোশাল মিডিয়ায় অভিমানী পোস্ট করেছেন তৃণমূল সাংসদ৷
Published : May 15, 2026 at 7:13 PM IST
বারাসত (উত্তর 24 পরগনা), 15 মে: পদ চলে যেতেই মুখ খুললেন সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সোশাল মিডিয়ায় অভিমানী পোস্ট করলেন। বারাসতের সাংসদ সেখানে লিখেছেন, ‘‘76 থেকে পরিচয়, 84 থেকে পথচলা শুরু। চার দশকের আনুগত্যের জন্য আজ পুরস্কার পেলাম।’’ কাকলির পোস্ট ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে।
তৃণমূল কংগ্রেস গঠিত হওয়ার পর থেকে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গী যাঁরা নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। দল তাঁকে লোকসভায় মুখ্য সচেতকের দায়িত্ব দিয়েছিল। বৃহস্পতিবার তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে দলীয় সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে তৃণমূলের সংসদীয় দলের মুখ্য সচেতক পদ থেকে কাকলিকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
নতুন করে আবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ঠিক তারপরের দিনই শুক্রবার সমাজমাধ্যমে কাকলি লিখেছেন, ‘‘76 থেকে পরিচয়, 84 থেকে পথচলা শুরু। চার দশকের আনুগত্যের জন্য আজ পুরস্কার পেলাম।’’ তাঁর পোস্ট ঘিরে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, দলের পদ খোয়া যেতেই সোশাল মিডিয়ায় পোস্টে কাকলির হতাশা ও অভিমান ফুটে উঠেছে।
প্রসঙ্গত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার যোগমায়া কলেজে ছাত্র পরিষদের নেত্রী ছিলেন। তখন কাকলি ঘোষ দস্তিদার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। 1976 সালে পরস্পরের মধ্যে পরিচয় হয়। 1984 সালে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছিলেন। সেবার সিপিএমের প্রথম সারির নেতা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে তিনি কার্যত জায়েন্ট কিলারের তকমা পেয়েছিলেন। সেই থেকে মমতা ও কাকলি পরস্পর এক সারিতেই রাজনীতির বহমান ধারায় এগিয়ে গিয়েছেন।
2009 সালে বারাসত লোকসভা কেন্দ্র থেকে কাকলি প্রথমবার সাংসদ নির্বাচিত হন। তারপর 2014, 2019 ও সর্বশেষ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে তাঁর জয়ের ধারা অব্যাহত রয়েছে। গত বছর লোকসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বাকবিতণ্ডা চরমে ওঠে। সেই সময় দল কল্যাণকে সরিয়ে কাকলিকে লোকসভায় মুখ্য সচেতক করে তৃণমূল।
সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির কাছে তৃণমূলের চূড়ান্ত ভরাডুবি হয়েছে। বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে থাকা হাবড়া, অশোকনগর, আমডাঙা, বারাসত ও রাজারহাট-গোপালপুর মিলিয়ে পাঁচ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থীরা গো-হারা হেরেছেন। শিবরাত্রির সলতের মতো কেবলমাত্র দেগঙ্গা ও মধ্যমগ্রামে তৃণমূল প্রার্থীরা জয়ী হতে পেরেছেন। বিধানসভা ভোটে ভরাডুবির পর তৃণমূলের অন্দরে চূড়ান্ত হতাশা ছড়িয়ে পড়েছে। দলের বিরুদ্ধে মুখ খোলায় কয়েকজন মুখপাত্রকে ইতিমধ্যে বহিষ্কার করা হয়েছে। বিপর্যয়ের কারণ নিয়ে দলের মধ্যে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে।
বৃহস্পতিবার কালীঘাটে দলীয় সাংসদদের নিয়ে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকে বসেছিলেন। সেখানেই কাকলিকে সরিয়ে ফের কল্যাণকে লোকসভায় দলের মুখ্য সচেতক করা হয়েছে। তার পর শুক্রবার সকালে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন কাকলি৷
বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের নেতারা অবশ্য প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। কাকলির প্রথম দিনের রাজনৈতিক সহকর্মী দলের বর্ষীয়ান নেতা তথা বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়কে বিষয়টি নিয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘‘সাংসদ সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। আমি তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।’’ এই নিয়ে কাকলি ঘোষ দস্তিদারেরও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি৷