প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের ঘোষণা থেকে 'লড়ব' ! রেজিনগরে সিদ্ধান্ত বদলালেন মমতার প্রার্থী রবিউল
Mamata Banerjee's candidate withdrawn: সকালে রবিউলের বক্তব্য ছিল, দলের কর্মীদের উপর চাপ তৈরি করা হচ্ছে, গ্রেফতারও করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনী লড়াই সম্ভব নয় ৷
Published : September 19, 2026 at 12:18 PM IST
বহরমপুর, 19 সেপ্টেম্বর: নন্দীগ্রামের পর রেজিনগর উপ নির্বাচনের পরতে পরতে নাটক ! শনিবার সকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন সংবাদমাধ্যমকে । আজই মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। বহরমপুর প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে তিনি মনোনয়ন প্রত্যাহার করবেন বলে জানিয়েছিলেন । ফলে নন্দীগ্রামের পর রেজিনগরেও মমতা-শিবিরের কোনও প্রার্থী থাকছেন না বলে মনে করা হয়েছিল ৷ তবে, শেষ মুহূর্তে নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন রবিউল ৷ দুপুরে সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানালেন, নেত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে এবং রেজিনগরে তিনি প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করবেন না ৷
এর আগে সকালে রবিউলের বক্তব্য ছিল, নতুন প্রতীক নিয়ে এত অল্প সময়ে কর্মী-সমর্থকদের মাঠে নামানো কঠিন । তাঁর অভিযোগ, দলের কর্মীদের উপর চাপ তৈরি করা হচ্ছে, অনেককে গ্রেফতারও করা হয়েছে । এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনী লড়াই চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলেই তিনি নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ । রবিউলের দাবি, বিষয়টি নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁর কথা হয়েছে এবং দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জানিয়েই তিনি মনোনয়ন প্রত্যাহার করছেন ।
রবিউল বলেছিলেন, "দলের নতুন প্রতীক হয়েছে । কর্মীদের মাঠে নামানো যাচ্ছে না । বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে । অনেককে গ্রেফতারও করা হয়েছে । তা হলে আমরা ভোটে লড়ব কী করে ? সেই কারণেই সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি ।" তবে, ঘণ্টা কয়েক পরেই তিনি মত বদল করেছেন ৷ ফলে, নন্দীগ্রামে কালীঘাট তৃণমূলের কোনও প্রার্থী না থাকলেও রেজিনগরে থাকছে ৷
রেজিনগরে মমতা-শিবিরের প্রার্থী হিসাবে রবিউলের নাম ঘোষণা হয়েছিল 13 সেপ্টেম্বর । 16 সেপ্টেম্বর তিনি মনোনয়ন জমা দেন । একই দিনে কংগ্রেস প্রার্থীও মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। অন্য দিকে, 16 সেপ্টেম্বর শেষ মুহূর্তে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-শিবিরের প্রার্থী সফিউজ্জামান শেখ ওরফে হাবিব মাস্টার মনোনয়ন জমা দেন । ফলে একই কেন্দ্রেই তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর প্রার্থী মুখোমুখি হওয়ার পরিস্থিতি থাকছে ৷
এর মধ্যেই বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের পুরনো নাম এবং জোড়াফুল প্রতীক ব্যবহারে অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা জারি করে । দুই গোষ্ঠীকেই বিকল্প নাম ও প্রতীক বেছে নিতে বলা হয় । পরে মমতা-শিবিরের জন্য 'মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং 'ফুটবল খেলোয়াড়' প্রতীক বরাদ্দ হয় । ঋতব্রত-শিবির পায় 'ডেমোক্র্যাটিক তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং 'খাম' প্রতীক। এই বদলই রেজিনগরে রবিউলের সিদ্ধান্তের অন্যতম কারণ বলে আগে জানিয়েছিলেন রবিউল ।
তৃণমূলের নাম ও জোড়াফুল প্রতীক নিয়ে নির্বাচন কমিশনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋতব্রত শিবিরের টানাপড়েনের মধ্যেই আচমকা শুক্রবার নন্দীগ্রাম কেন্দ্রের প্রার্থী পদ থেকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন কালীঘাট তৃণমূলের প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান দে । শুক্রবার দুপুরে প্রথমে জানা যায়, নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করেন কালীঘাট তৃণমূলের নন্দীগ্রামের প্রার্থী । সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্বামী । শুক্রবারের সেই সাক্ষাতের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছিল নতুন জল্পনা । তবে, সঞ্চিতার ঘনিষ্ঠ মহলের তরফে প্রথমে দাবি করা হচ্ছিল, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তিনি আশীর্বাদ নিতেই গিয়েছিলেন । কিন্তু ঘণ্টা খানেক পরেই জানা যায়, মনোনয়ন প্রত্যাহার করছেন তিনি৷
নন্দীগ্রামে প্রার্থী সরে দাঁড়ানোর পর রেজিনগর নিয়েও জল্পনা তৈরি হয়েছিল । রবিউলের বক্তব্যেও উঠে এসেছিল প্রতীক-সংকট, সংগঠনের সমস্যা এবং কর্মীদের উপর চাপের অভিযোগ । তবে শেষ পর্যন্ত প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের 'ঘোষণা' থেকে সরে এসে তিনি জানিয়েছেন, 'লড়ব' !