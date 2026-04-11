মঞ্চে পাশাপাশি কেষ্ট-কাজল, সভা শেষে দু’জনকে সঙ্গে নিয়ে বৈঠক অভিষেকের

মঞ্চে পাশাপাশি কেষ্ট-কাজল, সভা শেষে দু’জনকে সঙ্গে নিয়ে বৈঠক অভিষেকের
তৃণমূল নেতাদের টাকার বদলে বুথ এজেন্ট হওয়ার প্রস্তাব বিজেপির, দাবি অভিষেকের ৷ টাকা নিয়ে ভোট তৃণমূলকে দেওয়ার উপদেশ ৷
Published : April 11, 2026 at 5:36 PM IST
সাঁইথিয়া, 11 এপ্রিল: নির্বাচনী প্রচার সভার শেষে অনুব্রত মণ্ডল এবং কাজল শেখকে সঙ্গে নিয়ে আলাদা বৈঠক করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাও একবার নয়, দু’বার ৷ আর তারপরেই জল্পনা, তাহলে কি বীরভূমের দুই দাপুুটে নেতাকে দ্বন্দ্ব মিটিয়ে একসঙ্গে ভোটের কাজে নামার নির্দেশ দিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড ! যদিও, দলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে, বিষয়টিকে এড়িয়ে গিয়েছেন কেষ্ট-কাজল দু’জনেই ৷
বীরভূম জেলায় তৃণমূলে অনুব্রত মণ্ডল এবং কাজল শেখের দ্বন্দ্ব 'ওপেন সিক্রেট' ৷ তৃণমূলের নানা কর্মসূচিতে জনসমক্ষেই দুই দাপুটে নেতার দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে অতীতে ৷ এমনকি বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও দুই নেতার দ্বন্দ্ব বহুবার আলোচনার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল ৷ এহেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল নেতা শনিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী প্রচার সভায় উপস্থিত ছিলেন ৷
অনুুব্রত ভোটের প্রার্থী না-হলেও, তিনি বীরভূমের প্রাক্তন তৃণমূল সভাপতি ৷ বর্তমানে বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য ৷ অন্যদিকে, কাজল শেখ বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি, তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য এবং হাসন বিধানসভায় তৃণমূলের প্রার্থী ৷ এদিন সাঁইথিয়ায় তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
ভাষণ শেষে অনুব্রত মণ্ডল এবং কাজল শেখকে ডেকে নিয়ে সভামঞ্চের পাশে অস্থায়ী ঘরে চলে যান অভিষেক ৷ সেখানে বেশ কিছুক্ষণ দুই নেতার সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি ৷ এরপর সেখান থেকে দু’জনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যান অস্থায়ী হেলিপ্যাডের দিকে ৷ সেখানে হেলিকপ্টারের সামনে দাঁড়িয়েও বেশ কিছুক্ষণ অনুব্রত এবং কাজলের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় অভিষেককে ৷
কিন্তু, কী নিয়ে কেষ্ট এবং কাজলের সঙ্গে আলোচনা করলেন অভিষেক ! রাজনৈতিক মহলের মতে, বীরভূমে তৃণমূলের অন্দরে এই দুই নেতার দ্বন্দ্ব সর্বজনবিদিত ৷ তাই ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে দুই নেতাকে দ্বন্দ্ব দূরে সরিয়ে একযোগে ভোটে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ তবে, এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি দুই তৃণমূল নেতা ৷ অনুব্রত এবং কাজল দু’জনেই 'দলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার' বলে বিষয়টিকে এড়িয়ে যান ৷ উল্লেখ্য, এ দিন মঞ্চে পাশাপাশি আসনে বসতে দেখা যায় অনুব্রত মণ্ডল এবং কাজল শেখকে ৷
উল্লেখ্য, এ দিন সভামঞ্চ থেকে অভিষেক বলেন, "বিজেপি যদি আপনাদের ভুল বোঝাতে সফল হয়, আপনি আপনার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন ৷ আপনার মুখের হাসি কেড়ে নেবে ৷ বুথে বসার লোক নেই, তৃণমূল নেতাদের টাকা দিয়ে বলছে বুথে বসবেন ৷ আমি বলছি টাকাটা নিয়ে নেবেন ৷ আপনার হকের টাকা ৷ পদ্মফুলের থেকে টাকা নেবেন আর জোড়া ফুলে ভোট দেবেন ৷ যে যেই ভাষায় বোঝে, তাদের সেই ভাষায় জবাব দেবেন ৷"
বীরভূমের মাটিতে দাঁড়িয়ে এসআইআর ইস্যুতে অমর্ত্য সেনের প্রসঙ্গও টেনে আনেন অভিষেক ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "স্বাধীনতার 79 বছর পরেও নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হচ্ছে ৷ অমর্ত্য সেনকে এসআইআর-এর নোটিশ দিচ্ছে ৷ বাঙালি কী খাবে, কী পড়বে, বিজেপির বাবারা ঠিক করবে ? অমিত শাহ বলছে, যদি বিজেপি বাংলায় আসে গুজরাত ও দিল্লি থেকে বাংলার সরকার গঠন হবে ৷ ভাবুন গ্রামে একটা গাছ লাগাতে দিল্লি থেকে অনুমতি নিতে হবে ৷ আগে জনগণ ভোট দিয়ে সরকার গঠন করত, এখন প্রধানমন্ত্রী ঠিক করছেন কারা ভোট দেবে !"
সবশেষে 'জোরদার খেলা হবে' বলে বিজেপির উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দিলেন অভিষেক ৷ তিনি বলেন, "আগামিদিন খেলা জোরদার হবে ৷ বিজেপি গোপনে খেলছে, জবাব ভোট বাক্সে হবে ৷"