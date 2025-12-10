‘খেলা হবে’-এর পর এবার লক্ষ্য SIR, 26-এর ভোটের সুর বাঁধলেন দেবাংশু

ETV Bharat / politics

মুক্তি পেল দেবাংশু ভট্টাচার্যের নতুন মিউজিক ভিডিয়ো (ইটিভি ভারত)
Published : December 10, 2025 at 9:44 PM IST

কালকাতা, 10 ডিসেম্বর: একুশের নির্বাচনে ‘খেলা হবে’ স্লোগান রাজ্য রাজনীতির অলিন্দে ঝড় তুলেছিল। সেই স্লোগানের জাদুকর তথা তৃণমূল কংগ্রেসের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য ফের নতুন গান নিয়ে হাজির। 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বুধবার মুক্তি পেল তাঁর নতুন মিউজিক ভিডিয়ো। আর মুক্তির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল সেই গান। গানের নাম— ‘যতই করো SIR, এ বাংলা ফের মমতার’।

রাজ্য রাজনীতিতে এই মুহূর্তে SIR বা সার্ভে নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই এই ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, প্রস্তুতির অভাব এবং তাড়াহুড়ো করে এই প্রক্রিয়া চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দলের সেই রাজনৈতিক অবস্থানকেই এবার সুরের মোড়কে বাঁধলেন দেবাংশু। রাজনৈতিক মহলের মতে, এক গানেই ‘এক ঢিলে দুই পাখি’ মারার চেষ্টা করেছেন যুবনেতা। একদিকে কেন্দ্রের ‘এসআইআর’ নীতির বিরোধিতা, অন্যদিকে চব্বিশের লোকসভার পর ছাব্বিশের বিধানসভাতেও তৃণমূলের জয়ের আগাম বার্তা।

Debangshu Bhattacharya
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে দেবাংশু ভট্টাচার্যের নতুন মিউজিক ভিডিয়ো বুধবার মুক্তি পে (ইটিভি ভারত)

‘হ্যালো মোদীজি’— গানের শুরুতেই সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে সম্বোধন করে একের পর এক তোপ দাগা হয়েছে। নোটবন্দি, আধার লিঙ্ক, রান্নার গ্যাসের আকাশছোঁয়া দাম থেকে শুরু করে 100 দিনের কাজের বকেয়া টাকা— গত কয়েক বছরে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তৃণমূল যা যা অভিযোগ তুলেছে, তার প্রায় সবকটিই ঠাঁই পেয়েছে এই গানে। দেবাংশুর গানে উঠে এসেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং শুভেন্দু অধিকারীর প্রসঙ্গও। সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বিএসএফ-এর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি, নাম না করে ক্রিকেট বোর্ডে জয় শাহের নিযুক্তি এবং বিরোধী দলনেতাকেও তীব্র কটাক্ষ করা হয়েছে গানে।

গানের লিরিক্সে বিজেপিকে ‘ফানুস’ এবং তাদের প্রতিশ্রুতিকে ‘জালি’ বলে দাগিয়ে দিয়েছেন দেবাংশু। গানের একটি অংশে বলা হয়েছে, “যুদ্ধে তোদের মুখকে হবে কাঠি ভাঙা রকেট... দিলীপ দাদা সাইডে এখন সুকান্তদাও বাড়ি।” অর্থাৎ বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের অন্তর্কলহকেও খোঁচা দিতে ছাড়েননি তিনি। পাশাপাশি ‘বাঙালি মটন খাবে’— সাম্প্রতিক এই রাজনৈতিক বিতর্ককেও গানে জুড়ে দিয়েছেন তৃণমূলের এই তরুণ তুর্কি। ভিডিয়োতে দাবি করা হয়েছে, যত বাধাই আসুক, ইডি-সিবিআই দিয়ে ভয় দেখানো হোক, শেষ পর্যন্ত ‘দিদিভাই’ অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই ফের ক্ষমতায় ফিরবেন।

রাজনৈতিক প্রচার এখন আর শুধুমাত্র জনসভার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, ডিজিটাল দুনিয়াও এখন বড় ব্যাটলফিল্ড। দেবাংশু ভট্টাচার্য সেই ডিজিটাল প্রচারের নাড়ি যে ভালোই বোঝেন, তা ‘খেলা হবে’ গানেই প্রমাণিত হয়েছিল। ‘মমতাদি আরেকবার’, ‘দিল্লি যাবে হাওয়াই চটি’-এর মতো স্লোগানগুলিও মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে। তবে এবারের গানটি মূলত দাঁড়িয়ে আছে ‘এসআইআর’ বিরোধিতার ওপর ভিত্তি করে। গানে বলা হয়েছে, এনআরসি-র জুজু দেখিয়ে বা এসআইআর করে লাভ হবে না৷ কারণ, বাংলা তাঁর ‘মেয়ের’ পাশেই থাকবে।

বুধবার গানটি প্রকাশ পাওয়ার পর থেকেই তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের ওয়ালে ওয়ালে ঘুরছে ভিডিয়োটি। একুশের ভোটের আগে ‘খেলা হবে’ যে অক্সিজেন জুগিয়েছিল শাসক শিবিরকে, ছাব্বিশের আগে দেবাংশুর এই নতুন গান সেই একই উদ্দীপনা তৈরি করতে পারে কি না, সেটাই এখন দেখার।

