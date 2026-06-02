পাঁচ দশক পর মন্ত্রিসভায় গোর্খা মুখ ! তবু বঞ্চনার প্রশ্নে পাহাড়ে ক্ষোভ

পাঁচ দশক পর মন্ত্রিসভায় গোর্খা মুখ ! তবু বঞ্চনার প্রশ্নে পাহাড়ে ক্ষোভ
1971 সালের পর এই প্রথম কোনও গোর্খা প্রতিনিধি মন্ত্রিসভায় জায়গা পেলেন । তবে পাহাড়ের তিন প্রধান কেন্দ্র কার্যত মন্ত্রীহীনই থেকে গেল ।
Published : June 2, 2026 at 8:59 PM IST
দার্জিলিং, 2 জুন: রাজ্য মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু পাহাড়ের রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন করে জন্ম নিয়েছে বিতর্ক । প্রায় 55 বছর পর গোর্খা সম্প্রদায়ের কোনও প্রতিনিধি রাজ্যের মন্ত্রিসভায় জায়গা পেলেও দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্শিয়াংয়ের নির্বাচিত বিধায়কদের উপেক্ষা করায় পাহাড় জুড়ে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক আলোচনা ।
সোমবার মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা । 1971 সালের পর এই প্রথম কোনও গোর্খা প্রতিনিধি রাজ্যের মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন । ফলে গোর্খা সমাজের একাংশে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে । বিশালের দাবি, তাঁর অন্তর্ভুক্তি গোর্খা সম্প্রদায় এবং উত্তরবঙ্গের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতারই প্রতিফলন ।
কিন্তু সেই উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি পাহাড়ে উঠছে অন্য প্রশ্নও । দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নমন রাই, কালিম্পংয়ের ভরত ছেত্রী এবং কার্শিয়াংয়ের সোনম লামা তিন জনই ভোটে জয়ী হলেও তাঁদের কারও ঠাঁই হয়নি মন্ত্রিসভায় । ফলে পাহাড়ের তিন প্রধান কেন্দ্র কার্যত মন্ত্রীহীনই থেকে গেল ।
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে দার্জিলিং পাহাড়ের নির্বাচিত বিধায়কদের মন্ত্রিসভায় প্রতিনিধিত্ব নেই । সেই পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন না হওয়ায় স্থানীয় মানুষের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে । প্রশ্ন উঠছে, পাহাড় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হলেও নীতিনির্ধারণের স্তরে কেন তার সরাসরি প্রতিনিধিত্ব থাকবে না ?
বর্তমানে দার্জিলিং পাহাড়ের সামনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু রয়েছে । পৃথক রাজ্যের দাবির রাজনীতি অনেকটাই পিছনে সরে গিয়ে এখন গুরুত্ব পাচ্ছে রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, পানীয় জল, পর্যটন এবং চা-বাগান শ্রমিকদের জীবন-জীবিকার মতো বিষয় । স্থানীয় নেতৃত্বের বক্তব্য, মন্ত্রিসভায় পাহাড়ের কোনও মুখ থাকলে এই সমস্যাগুলি আরও জোরালোভাবে রাজ্য সরকারের কাছে তুলে ধরা যেত ।
যদিও সরকার উত্তরবঙ্গের জন্য একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ঘোষণা করেছে এবং নতুন মন্ত্রিসভায় উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধিত্বও বেড়েছে, তবু রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, উন্নয়নের পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বও সমান গুরুত্বপূর্ণ । পাহাড়ের মানুষ যে প্রত্যাশা নিয়ে ভোট দিয়েছেন, এই মন্ত্রিসভা সেই প্রত্যাশা কতটা পূরণ করতে পারবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে ।
তবে বিতর্কের মধ্যেও আশাবাদী বিশাল লামা । শপথের পর তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ জানাই । প্রায় পাঁচ দশক পর একজন গোর্খা প্রতিনিধি মন্ত্রিসভায় জায়গা পেলেন । গোর্খা সমাজের পাশাপাশি গোটা উত্তরবঙ্গের সমস্যা ও দাবি নিয়ে কাজ করব । উত্তরবঙ্গের বঞ্চনা দূর করাই আমার লক্ষ্য ।"