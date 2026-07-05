নির্বাচনে হারের পর মালদায় তৃণমূলের সদর দফতরই হাওয়া, খোঁজ নেই দলীয় বিধায়কদেরও

নির্বাচনে হারের পর মালদায় তৃণমূলের সদর দফতরই হাওয়া, খোঁজ নেই দলীয় বিধায়কদেরও
যে ভবনে রহিম সাহেব দলের জেলা সদর দফতর তৈরি করেছিলেন, ওই ভবনের শাটার এখন তালাবন্ধ ৷ তার উপরে লাগানো বোর্ডে লেখা রয়েছে 'টু লেট'৷
Published : July 5, 2026 at 1:23 PM IST
মালদা, 5 জুলাই: বাইপাস সংলগ্ন এলাকার দলীয় দফতর কার, তা নিয়ে দড়ি টানাটানি চলছে তৃণমূলের দুই শিবিরের ৷ দলের ঘাসফুল প্রতীক তাঁর হাতে থাকবে কি না তা নিয়ে চিন্তায় খোদ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ গতকাল সোশাল মিডিয়ায় লাইভ সম্প্রচার করে তিনি জানিয়েছেন, প্রয়োজনে ভবিষ্যতে নতুন প্রতীক বুকে ঝুলিয়ে তিনি মা মাটি মানুষের কাছে যাবেন ৷ অর্থাৎ রাজ্যের রাজনীতিতে তৃণমূল এখন জোর চর্চায় ৷ কিন্তু মালদায় সেই দলের পরিস্থিতিটা কী ?
মমতা দলের সমস্ত কমিটি ভেঙে দেওয়ার আগে পর্যন্ত যিনি এই জেলায় তৃণমূলের সভাপতি ছিলেন, সেই মালতিপুরের বিধায়ক আবদুর রহিম বকসির দেখা নেই ৷ এমনকী ফোনেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় না ৷ সবচেয়ে বড় বিষয়, এই মুহূর্তে মালদা জেলায় তৃণমূলের কোনও দফতরই নেই ৷ যে ভবনে রহিম সাহেব দলের জেলা সদর দফতর তৈরি করেছিলেন, ওই ভবনের শাটার এখন তালাবন্ধ ৷ তার উপরে লাগানো বোর্ডে লেখা রয়েছে 'টু লেট'৷ শুধু রহিম সাহেবই নন, এই জেলায় তৃণমূলের প্রতীকে জেতা ছ'জন বিধায়কের কাউকেই জেলায় পাওয়া যাচ্ছে না ৷ দলের নেতারাও দ্বিধাবিভক্ত ৷ এই অবস্থায় তাঁরা কী অবস্থান নেবেন, সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না ৷ বেশিরভাগই তাকিয়ে রয়েছেন বিজেপি নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের দিকে ৷ যদি গেরুয়া শিবির তাঁদের দলে নিতে চায়, তবে তাঁরা সেদিকে ঝাঁপাবেন ৷ তা না-হলে কংগ্রেস ৷ আপাতত ঘাসফুল প্রতীকের ভবিষ্যৎ কী হয় সেদিকেই তাকিয়ে তাঁরা ৷
দু’মাস আগেও কিন্তু ছবিটা এমন ছিল না ৷ শহরের রথবাড়ি এলাকায় স্টেশন রোডে থাকা তৃণমূলের জেলা সদর দফতর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গমগম করত ৷ রহিম বকসির সঙ্গে একবার দেখা করতে ছুটে আসতেন জেলার বিভিন্ন প্রান্তের তৃণমূল নেতা-কর্মীরা ৷ আসতেন দলের শীর্ষ নেতা-নেত্রীরাও ৷ দফতরের বাইরে থাকত দলীয় ঝান্ডা লাগানো গাড়ির সারি ৷ যানজট মোকাবিলায় ব্যস্ত থাকতেন পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়াররা ৷ কিন্তু এখন সেখানে শুধুই শূন্যতা ৷
বিধানসভা নির্বাচনে হারের পর দলের এমন পরিস্থিতি কেন ? প্রশ্ন শুনেই ঘাসফুলের অন্যতম নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর মনে জমে থাকা ক্ষোভের যেন অগ্নুৎপাত ঘটল ৷ বলে উঠলেন, "এখন কেউ আর খরচা করে পার্টি তৈরি করতে চায় না ৷ আজ মনে হল একে এই পদ দিয়ে দেওয়া হল, কাল আবার আরেকজনকে ৷ এভাবে পার্টিকে গ্রাইন্ডিং মেশিনে ফেলে, নিংড়িয়ে শেষ বিন্দু রসটুকু এরা নিয়ে নিয়েছে ৷ ঠিক যেভাবে মাতালরা বোতল শেষ করার পর ঢাকনায় লেগে থাকা শেষ বিন্দুটুকু চুষে নেয় ৷ যেদিন এরা বুঝেছে, গ্রাইন্ডিং মেশিন থেকে আর কিছু পাওয়া যাবে না, সবাই সরে পড়েছে ৷ এখন আর ওরা পার্টি কেন দেখবে ? তবে আগে তৃণমূলের প্রতীক কার হাতে থাকবে সেটা ফাইনাল হওয়া উচিত ৷ তারপর কংগ্রেস তো ময়দানে নেমেই গিয়েছে ৷ মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে লোকে এখন কংগ্রেসের দিকে দৌড়োচ্ছে ৷"
কিন্তু কংগ্রেসও কি তৃণমূলের সবাইকে দলে আপন করে নেবে ? হাত শিবিরের জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরী অনেক আগে থেকেই বলে আসছেন, তৃণমূলের যাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কলঙ্ক রয়েছে তাঁদের দলে নেওয়া হবে না ৷ বর্তমান পরিস্থিতিতে ইশার প্রতিক্রিয়া, "আমাদের দরজা সবসময়ই খোলা ৷ তবে সেটা ভালো লোকদের জন্য ৷ মালদায় প্রতিটি ব্লকের নেতৃত্বকে নির্দেশ দেওয়া রয়েছে, সবাই যেন যাচাই করে, তদন্ত করে তবেই অন্য দলের লোকজনকে দলে যোগদান করান ৷ সেভাবেই আমাদের দলে যোগদান প্রক্রিয়া চলছে ৷"
বিষয়টি নিয়ে মালদা উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলছেন, "আজ তৃণমূল যেভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে, আগামীতে কংগ্রেসও এভাবেই শেষ হয়ে যাবে ৷ তাই কংগ্রেসে গিয়েও তৃণমূলের লোকজনের কোনও লাভ হবে না ৷ আর আমাদের একটাই সিদ্ধান্ত, তৃণমূলের কাউকে দলে নেওয়া হবে না ৷"