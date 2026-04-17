প্রার্থী মমতার প্রস্তাবকের বাড়িতেও আয়কর হানা ! তল্লাশির মাঝেই দেবাশিস কুমারের ঠিকানায় বিক্ষোভ

প্রার্থী মমতার প্রস্তাবকের বাড়িতেও আয়কর হানা ! তল্লাশির মাঝেই দেবাশিস কুমারের ঠিকানায় বিক্ষোভ
Published : April 17, 2026 at 4:14 PM IST
কলকাতা, 17 এপ্রিল: ভোটকে কেন্দ্র করে বাংলার রাজনৈতিক পারদ ক্রমেই চড়ছে ৷ এমন আবহে ফের কেন্দ্রীয় সংস্থার সক্রিয়তা ঘিরে সরগরম রাজ্য রাজনীতি । শুক্রবার ভোরের আলো ফোটার আগেই দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেবাশিস কুমারের বাড়িতে হানা দিল আয়কর দফতর । কিছু পরে ভবানীপুরের তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের প্রস্তাবক কুমার সাহার বাড়িতেও অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় এজেন্সি ৷ কুমারবাবু পেশায় নির্মাণ ব্যবসায়ী ৷
সূত্রের খবর, এদিন শহরের মোট 8টি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায় আয়কর বিভাগ ৷ সকালে মনোহরপুকুর রোডে দেবাশিস কুমারের বাসভবন ঘিরে শুরু হয় তল্লাশি । শুধু বাড়িই নয়, একযোগে তল্লাশি চলে তাঁর নির্বাচনী কার্যালয়, মতিলাল নেহরু রোডের পার্টি অফিস এবং শ্বশুরবাড়িতেও । পাশাপাশি ভবানীপুরের আশুতোষ মুখার্জি রোডে নির্মাণ ব্যবসায়ী কুমার সাহার বাড়িতেও পৌঁছে যায় আয়কর আধিকারিকেরা ।
সূত্রের খবর, তল্লাশির সময় বাড়িতেই ছিলেন দেবাশিস কুমার । নথিপত্র খতিয়ে দেখার পাশাপাশি বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনের দিকেও নজর দিচ্ছেন আধিকারিকেরা । তবে তল্লাশি ঘিরে উত্তেজনা ছড়াতে সময় লাগেনি । খবর ছড়িয়ে পড়তেই মতিলাল নেহরু রোডের পার্টি অফিসের সামনে জড়ো হন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা । শুরু হয় বিক্ষোভ, ওঠে স্লোগান, "ফাইল চুরি হচ্ছে কেন? জবাব দাও!" পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রতিটি জায়গায় মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ।
কেন হঠাৎ এই আয়কর অভিযান, সে বিষয়ে অবশ্য মুখ খোলেনি আয়কর দফতরের আধিকারিকরা । তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এর পিছনে থাকতে পারে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এর আগের তলবের সূত্র । জমি দখল সংক্রান্ত একটি মামলায় এর আগে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে একাধিকবার ডেকে পাঠানো হয়েছিল দেবাশিস কুমারকে ।
উল্লেখ্য, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে রাসবিহারী কেন্দ্রে মুখোমুখি লড়াইয়ে দেবাশিস কুমার ও বিজেপির স্বপন দাশগুপ্ত । বিক্ষোভকারীদের নিশানায় বিজেপি প্রার্থী স্বপন দাশগুপ্ত । তাঁদের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এই তল্লাশি চালানো হচ্ছে ।
ভোটের আগে এই 'তল্লাশি' কি শুধুই আইনি পদক্ষেপ, না কি তার আড়ালে অন্য কোনও বার্তা ? তা নিয়েও বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে ৷ তবে রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কেন্দ্রে ভোটের আগে আয়কর হানা ঘিরে উত্তাপ যে আরও বাড়বে, তা বলাই বাহুল্য ।