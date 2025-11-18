বিহারে বিপর্যয়: ভোটের 6 মাস আগে সব সরকারি অনুদান বন্ধের দাবি CPIML লিবারেশনের

বিহারে বিপর্যয়: ভোটের 6 মাস আগে সব সরকারি অনুদান বন্ধের দাবি CPIML লিবারেশনের
বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের আগে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে 10 হাজার টাকার সরকারি অনুদান নীতীশ কুমারের ৷
Published : November 18, 2025 at 5:22 PM IST
কলকাতা, 18 নভেম্বর: বিহার নির্বাচনের আগে নীতীশ কুমারের সরকার 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা'র আওতায় উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 10 হাজার টাকা করে দিয়েছে ৷ বিরোধী জোট অভিযোগ করছে, সেই অনুদানের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে ভোটবাক্সে ৷ এবার এ রাজ্যেও সরকারি অনুদানের বিরুদ্ধে সরব হল সিপিআইএমএল লিবারেশন ৷ দাবি উঠেছে, যে কোনও নির্বাচনের 6 মাস আগে সরকারি অনুদানের টাকা বন্ধ করতে হবে ৷
বিহারের 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা' হোক বা বাংলায় 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' অথবা মধ্যপ্রদেশের 'লাডলি বহেনা', এই সব প্রকল্পের অনুদান ভোটের অন্তত 6 মাস আগে বন্ধ করতে হবে ৷ এ নিয়ে সিপিআইএমএল লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, "এই ধরনের আর্থিক অনুদানমূলক প্রকল্প ভোটের আগে বন্ধ না-করলে, কোনও শাসকদলকেই নির্বাচনে পরাজিত করা যাবে না ৷ এটা শুধু বিহার নয়, গোটা দেশে করা হোক ৷ আইন তৈরি করে বন্ধ করা উচিত ৷"
তিনি বলেন, "বাংলা, বিহার কিংবা অন্য যে কোনও সরকার ভোটের আগে এভাবে টাকা দিলে বিরোধীরা কোনওভাবেই পেরে উঠবে না ৷ এই প্রথা চালু থাকলে সব থেকে বেশি লাভবান হবে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কারণ তাদের কাছে বিপুল টাকা ৷ এইভাবে গণতন্ত্র চলতে পারে না ৷"
উল্লেখ্য, মঙ্গলবার থেকে নৈহাটিতে শুরু হয়েছে সিপিআইএমএল লিবারেশনের পশ্চিমবঙ্গ কমিটির 13 তম রাজ্য সম্মেলন ৷ তার আগে সাংবাদিক বৈঠক থেকে দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, "বর্তমানে রাজ্যের যা পরিস্থিতি, তাতে বিকল্প তৃতীয় শক্তি গড়ে ওঠা প্রয়োজন ৷ তার জন্য আমরা সচেষ্ট আছি ৷ আমরা চাইছি বাংলায় বামপন্থার পুনর্জাগরণ ঘটুক ৷ তা না-হলে বাংলাকে বাঁচানো যাবে না ৷"
তৃতীয় শক্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি বড় শত্রু, না তৃণমূল বড় শত্রু, তা চিহ্নিত করাও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক ৷ তাঁর কথায়, "আমাদের কাছে বিজেপি প্রধান শত্রু ৷ কারও কাছে তৃণমূল হতে পারে ৷ তৃণমূল-বিজেপি সেটিং-এর ফলে বিশেষ লাভবান হওয়া যাবে না ৷ কারণ, আগে যদি তৃণমূলকে সরাতে যাই, তার ফল কী হতে পারে, সেটার উদাহরণ ত্রিপুরা ৷ আমরা অবশ্যই তৃণমূলের বিরুদ্ধে আছি ৷ দলের অপশাসন, চুরি ,দুর্নীতি অস্বীকার করা যায় না ৷"
সিপিআইএমএল লিবারেশনের পশ্চিমবঙ্গ কমিটির 13তম রাজ্য সম্মেলনের স্লোগান রাখা হয়েছে, 'বাংলা চায় বামপন্থার পুনর্জাগরণ' ৷ উল্লেখ্য, শেষ উপনির্বাচনে নৈহাটিতে প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে লিবারেশনের প্রার্থী দেবজ্যোতি মজুমদার তৃতীয় স্থানে ছিলেন ৷ এখানে বামেদের ভোট পার্সেন্টেজ কিছুটা বাড়লেও সিপিআইএম-এর পুরো ভোট লিবারেশন প্রার্থী পাননি বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ যা নিয়ে অস্বস্তিতে রয়েছে লিবারেশন ও সিপিআইএম ৷