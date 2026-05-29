ভদ্রেশ্বরের পর চন্দননগরে তৃণমূলে বড়সড় ভাঙন ! ডেপুটি মেয়রের পর পদত্যাগ 5 কাউন্সিলারের

চন্দননগর পুরসভা (নিজস্ব চিত্র)
Published : May 29, 2026 at 6:19 PM IST

চন্দননগর, 29 মে: ভদ্রেশ্বর পুরসভার পর এবার চন্দননগর পুরনিগমেও তৃণমূলের অন্দরে বড়সড় ভাঙনের ইঙ্গিত । প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র মুন্না আগরওয়ালের পদত্যাগের পর একে একে ইস্তফা জমা দিলেন দুই বোরো চেয়ারম্যান-সহ মোট পাঁচ কাউন্সিলার । ঘটনাকে কেন্দ্র করে চন্দননগরের রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।

পুর প্রশাসন সূত্রে খবর, এক নম্বর বোরোর চেয়ারম্যান ওমপ্রকাশ মাহাতো (8 নম্বর ওয়ার্ড), দুই নম্বর বোরোর চেয়ারম্যান সামাদ আলি (11 নম্বর ওয়ার্ড), কাউন্সিলর বিনয় কুমার সাউ (27 নম্বর ওয়ার্ড), মনিকা মণ্ডল (5 নম্বর ওয়ার্ড) এবং প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র মুন্না আগরওয়াল-সহ মোট সাত জন কাউন্সিলার তাঁদের পদত্যাগপত্র পুরনিগমের কমিশনারের কাছে জমা দিয়েছেন । যদিও আনুষ্ঠানিক ভাবে সব নাম এখনও প্রকাশ্যে আনেনি পুর প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত চন্দননগরের রবীন্দ্র ভবনে তৃণমূল কাউন্সিলারদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয় । সূত্রের খবর, প্রাক্তন বিধায়ক তথা দলের প্রভাবশালী নেতা ইন্দ্রনীল সেনের সঙ্গে যাঁদের দীর্ঘদিনের টঅম্লমধুরট সম্পর্ক ছিল, তাঁরাই মূলত সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন । বৈঠকে ছিলেন মেয়র রাম চক্রবর্তীও । পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝেই শুক্রবারের বোর্ড মিটিং বাতিল করা হয় বলে জানা গিয়েছে ।

যদিও মেয়র রাম চক্রবর্তী পদত্যাগের কথা স্বীকার করলেও কারা পদত্যাগ করেছেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলতে চাননি । তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, "কাউন্সিলাররা পদত্যাগ করেছেন । তবে এই মুহূর্তে কারা করেছেন, তা বলা সম্ভব নয় ।"

অন্যদিকে প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র মুন্না আগরওয়ালের বক্তব্য, "মানুষ আমাদের উপর ভরসা রাখেননি । সেই দায় স্বীকার করেই আমি পদত্যাগ করেছি ।" যদিও বিরোধীদের দাবি, এর নেপথ্যে রয়েছে দুর্নীতির চাপ এবং তদন্তের আশঙ্কা । সিপিএমের কাউন্সিলার তথা পুরসভার বিরোধী দলনেতা অশোক গঙ্গোপাধ্যায় কটাক্ষ করে বলেন, "পাঁচ-সাত জন কাউন্সিলার পদত্যাগ করলে বোর্ড ভাঙে না । 22 জন একসঙ্গে পদত্যাগ করলে তবেই বোর্ড ভাঙবে । তবে দুর্নীতির ভয়েই এই পদত্যাগের হিড়িক শুরু হয়েছে । কারা, ঠিক কী কারণে পদত্যাগ করছে, এর সঠিক তদন্ত হওয়া উচিত ।"

বিজেপি বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ আরও তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে বলেন, "দেরিতে হলেও ওঁদের বোধোদয় হয়েছে । এতদিন যারা তৃণমূল করেছে, তারাও বুঝতে পারছে এই দল আর করা যায় না । সব রত্নাকর বাল্মীকি না হলেও, বাল্মীকি হওয়ার চেষ্টা তো করতেই পারে ।"

চন্দননগর পুরনিগমে মোট 33টি ওয়ার্ডের মধ্যে 31টিই এতদিন তৃণমূলের দখলে ছিল । বাকি দুটি ওয়ার্ড সিপিএমের । এই পরিস্থিতিতে একের পর এক পদত্যাগ ভবিষ্যতে পুরবোর্ডের স্থায়িত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।

