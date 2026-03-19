লোকসভায় ধাক্কার পর জোড়াসাঁকোয় নতুন মুখ! তৃণমূলের ভরসা 'ক্রাইসিস ম্যানেজার' বিজয়

লোকসভায় ধাক্কার পর জোড়াসাঁকোয় নতুন মুখ! তৃণমূলের ভরসা 'ক্রাইসিস ম্যানেজার' বিজয়
Published : March 19, 2026 at 4:03 PM IST
কলকাতা, 19 মার্চ: সংকটের মুখে জোড়াসাঁকো ! আর সেই পরিস্থিতিতেই চমক দিয়ে নতুন মুখ সামনে আনল তৃণমূল কংগ্রেস । প্রার্থী হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে 20 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিজয় উপাধ্যায়কে । দলের অন্দরে ইতিমধ্যেই তাঁকে 'ক্রাইসিস ম্যানেজার' বলেই দেখা হচ্ছে । প্রাক্তন বিধায়ক বিবেক গুপ্তার অসমাপ্ত কাজ শেষ করার বার্তাও দিয়েছেন তিনি ।
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র বিজেপি প্রার্থী মীনাদেবী পুরোহিতকে পরাজিত করে তৃণমূলের বিবেক গুপ্তা জয়ী হলেও 2025 সালের লোকসভা ভোটে চিত্র বদলে যায় । একসময় প্রায় 12 হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে থাকা শাসকদল লোকসভায় পিছিয়ে পড়ে প্রায় সাড়ে সাত হাজার ভোটে । স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগে পড়ে দলীয় নেতৃত্ব । তার উপর ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে নাম বাদ পড়ার অভিযোগ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে ।
সূত্রের খবর, এই প্রেক্ষাপটে প্রার্থী বদল যে আসন্ন, তা একপ্রকার স্পষ্টই ছিল । তবে উপযুক্ত মুখ খুঁজতে বেগ পেতে হয় দলকে । শেষ পর্যন্ত নিজেই বায়োডেটা পাঠিয়ে প্রার্থী হওয়ার আবেদন করেন বিজয় উপাধ্যায় । সব দিক খতিয়ে দেখে শেষমেশ সবুজ সঙ্কেত দেয় নেতৃত্ব ।
প্রার্থী ঘোষণার পর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় ইটিভি ভারতকে বিজয় বলেন, "আমি ভাবতেই পারিনি আমার নাম ঘোষণা হবে । দিদি এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তাঁদের সম্মান রাখব ।" তাঁর কথায়, ঘোষণার পর থেকেই জোড়াসাঁকোর প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে কর্মী-সমর্থকদের শুভেচ্ছা পেয়েছেন তিনি ।
প্রাক্তন বিধায়ক বিবেক গুপ্তাকে সরিয়ে তাঁকে আনা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই বিজয়ের সাফ জবাব, "বিবেক আমার ছেলের মতো । ওর কাজ রয়েছে, দল ওকে অন্য দায়িত্ব দিয়েছে । ভবিষ্যতে আরও বড় ভূমিকা পেতে পারে ।" একই সঙ্গে তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন কাকে, কোথায়, কীভাবে কাজে লাগাতে হয় ।"
লোকসভায় পিছিয়ে পড়া এই কেন্দ্রে লড়াই যে কঠিন, তা মানছেন নতুন প্রার্থীও । তবে তাঁর দাবি, ভোটার তালিকা ইস্যুতে মানুষের ক্ষোভ বিজেপির বিরুদ্ধে যাবে । বিজয় বলেন, "এসআইআর নিয়ে দিদি যেভাবে লড়াই করেছেন, তা সারা দেশে দৃষ্টান্ত ৷"
জয়ী হলে কী করবেন ? বিজয়ের কথায়, "জোড়াসাঁকো ঐতিহ্যের কেন্দ্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান, নাখোদা মসজিদ-সহ বহু ঐতিহাসিক জায়গা রয়েছে । উন্নয়ন হয়েছে, কিন্তু যেখানে ঘাটতি রয়েছে, তা পূরণ করব । বিবেক যা করতে পারেননি, আমি তা শেষ করব ।"
এদিকে, এই কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী করেছে ভরত রাম তিওয়ারিকে । বিজেপি এখনও এই কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করেনি ৷ ফলে পদ্মশিবির এখানে কাকে প্রার্থী করে তা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল রয়েছে । সব মিলিয়ে জোড়াসাঁকোয় ত্রিমুখী লড়াইয়ের আভাস স্পষ্ট, আর সেই লড়াইয়ে তৃণমূলের ভরসা এখন নতুন 'ক্রাইসিস ম্যানেজার' বিজয় উপাধ্যায়।
