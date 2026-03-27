প্রশিক্ষণে মুখ্যমন্ত্রীর বিজ্ঞাপন দেখানোর প্রতিবাদ ! মারধর ভোটকর্মীকে, রিপোর্ট তলব কমিশনের

আক্রান্ত ভোট কর্মী (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 27, 2026 at 2:42 PM IST

রানাঘাট, 27 মার্চ : নির্বাচনী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 'বিজ্ঞাপন' ঘিরে চরম বিতর্ক, আর সেই প্রতিবাদ থেকেই হঠাৎ এক ভোটকর্মীর ওপর হামলার অভিযোগ ! এই ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন ৷

ঘটনাটি ঘটেছে রানাঘাট দেবনাথ বয়েজ ইনস্টিটিউট হাইস্কুলে, যেখানে চলছিল আসন্ন নির্বাচনের জন্য ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ । অন্যান্যদের মতো প্রশিক্ষণ নিতে এসেছিলেন সৈকত চট্টোপাধ্যায় নামে এক শিক্ষক তথা ভোটকর্মী । অভিযোগ, প্রশিক্ষণ শুরুর সময় স্ক্রিনে বারবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারি বিজ্ঞাপন দেখানো হচ্ছিল । বিষয়টি নজরে আসতেই আপত্তি তোলেন সৈকত চট্টোপাধ্যায়-সহ কয়েকজন ভোটকর্মী । তাঁদের বক্তব্য, নির্বাচনী বিধি জারি থাকাকালীন এ ধরনের বিজ্ঞাপন দেখানো সম্পূর্ণ বেআইনি এবং তা নিরপেক্ষতার পরিপন্থী ।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, প্রথমে মৌখিক প্রতিবাদ হলেও তা ক্রমশ তীব্র আকার নেয় । সেই সময়ই নাকি এক ব্যক্তি সৈকতের কাছে গিয়ে হুমকি দেয়, "বেশি বাড়াবাড়ি করছিস, বাইরে এলে খুন হয়ে যাবি ।" অভিযোগ, তার কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন বহিরাগত হঠাৎ করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ঢুকে পড়ে এবং সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের উপর চড়াও হয় ।

চোখের পলকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । মারধরে গুরুতর জখম হন ওই ভোটকর্মী । সহকর্মীদের দাবি, বেধড়ক মারধরের ফলে রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন তিনি । পরে তাঁকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় । ঘটনাটির একটি ভিডিয়োয়ো তুলে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেন উপস্থিত কয়েকজন ।

এভাবে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভোটকর্মীর ওপর হামলার ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছেন অন্যান্য ভোটকর্মীরাও । তাঁদের প্রশ্ন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মতো সুরক্ষিত জায়গায় কীভাবে বহিরাগতরা ঢুকে পড়ল? প্রতিবাদ জানানোই কি তবে অপরাধ ? অনেকেই সরব হয়ে দাবি তুলেছেন, এই পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষ ভোট প্রক্রিয়া আদৌ সম্ভব কি না ।

আক্রান্ত সৈকত চট্টোপাধ্যায় নিজেও ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, "এভাবে ভোট করা সম্ভব নয় । কমিশন যেন দ্রুত ব্যবস্থা নেয় । আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে তারপর ভোট করানো হোক ।"

ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে । বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার তীব্র ভাষায় শাসকদলকে কটাক্ষ করে বলেন, "গোটা রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করেছে তৃণমূল । এই ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে । সংশ্লিষ্ট বিডিওর ভূমিকা খতিয়ে দেখা উচিত । সাসপেন্ড করে গ্রেফতার করা হোক, তবেই বোঝা যাবে কমিশনের দম আছে কি না ।"

এই ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছে কমিশন ৷ রাজ্য পুলিশের ডিজি, জেলাশাসক, জেলার পুলিশের সুপার, মহকুমা শাসকের কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে । সূত্রের খবর, সংশ্লিষ্ট থানার আইসির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে । থানায় এফআইআর করার পাশাপাশি ঘটনায় যে বা যারা জড়িত, তাদের দ্রুত গ্রেফতার করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ।

যদিও শাসকদলের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে কিছু বলা হয়নি । তবে ঘটনাটি ঘিরে ইতিমধ্যেই জনমানসে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ভোটের মুখে এই ধরনের ঘটনা রাজ্যের নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল ।

