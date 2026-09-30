ভোটে জিতে শিবির বদল 111 সাংসদ-বিধায়কের ! দেশে দ্বিতীয় স্থানে বাংলা
ADR report: তথ্য় বলছে, এই 111 জনের মধ্যে 26 জন লোকসভার সাংসদ, 7 জন রাজ্যসভার সাংসদ এবং 78 জন বিধায়ক। শাহজাহান পুরকাইতের প্রতিবেদন ।
Published : September 30, 2026 at 6:27 PM IST
কলকাতা, 30 সেপ্টেম্বর: "এক নিমেষে বন্ধু যাকে ভাবলে তারও রং বদল / যার হাসিতে পড়লে ধরা খেলা শেষে সেও নকল..."- বন্ধু-পরিচিত বলয় এবং অনুচরদের বদলে যাওয়া মনস্তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে এই লাইনগুলি লিখেছিলেন শিল্পী অনুপম রায় । বাংলা-তথা ভারতের রাজনীতির সাম্প্রতিক হালহকিকতও যেন বুঝিয়ে দেয় এই শব্দগুলি ।
যে দলের প্রতীকে ভোটে জিতে সংসদ বা বিধানসভায় পৌঁছেছিলেন, মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নিজেদের সেই ঠিকানা বদলে ফেলছেন একের পর এক জনপ্রতিনিধি। 2022 থেকে 2026 সালের মধ্যে এমন 111 জন সাংসদ-বিধায়কের দলবদলের তথ্য প্রকাশ করল অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস বা ADR এবং National Election Watch।
তাদের রিপোর্টে লোকসভা, রাজ্যসভা এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দলবদলের হিসেব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই দলবদলের তালিকায় প্রথমে রয়েছে নাগাল্যান্ডে। আর দ্বিতীয় স্থানে বাংলা। রিপোর্টটি মূলত সাংসদ-বিধায়কদের নির্বাচনী হলফনামা এবং নির্বাচন কমিশন, লোকসভা, রাজ্যসভা ও বিধানসভাগুলির তরফে প্রকাশ করা তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি। যদিও বাম-কংগ্রেসের বক্তব্য, নীতি আদর্শহীন রাজনীতির কারবারিরা ক্ষমতা ও অর্থের কারণে গণতন্ত্রকে জলাঞ্জলি দিয়ে দলবদল করছেন। আর চিরকাল ক্ষমতায় থাকার নেশায় শাসকদল সেই কাজে তাঁদের সাহায্য করছে।
কারা গেলেন, কোথায় গেলেন ?
এডিআরের হিসেবে এই 111 জনের মধ্যে 26 জন লোকসভার সাংসদ, 7 জন রাজ্যসভার সাংসদ এবং 78 জন বিধায়ক। দেশের মোট 4876 জন সাংসদ-বিধায়কের মধ্যে এই দলবদলের ঘটনা 2 শতাংশ। লোকসভার 543 জন সাংসদের মধ্যে 26 জন, রাজ্যসভায় 233 জন সাংসদের মধ্যে 7 জন এবং বিধানসভার 4100 জন বিধায়কের মধ্যে 78 জন দল পরিবর্তন করেছেন।
রাজ্যভিত্তিক পরিসংখ্যানে নজর কাড়ছে পশ্চিমবঙ্গ। বাংলার 20 জন সাংসদ দল পরিবর্তন করেছেন । এই সংখ্যা মোট দলবদলকারী জনপ্রতিনিধির 18 শতাংশ। এই তালিকায় বাংলার অবস্থান নাগাল্যান্ডের পরেই। নাগাল্যান্ডে দলবদলের সংখ্যা 32। এরপর পশ্চিমবঙ্গে 20, তেলেঙ্গানায় 9 এবং গোয়া ও পাঞ্জাবে 8 জন করে দলবদল করেছেন। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল বিধায়কদের একটা বড় অংশ বিদ্রোহ করেছেন । তবে সেটা এই হিসেবের বাইরে । কারণ তাঁরা নিজেদের আসল তৃণমূল বলে দাবি করছেন । সেই দাবিকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন । কমিশন এখন সিদ্ধান্ত নেবে আসল তৃণমূল কারা ?
বাংলার 20 জনই লোকসভার সাংসদ। 2026 সালের 14 জুন তৃণমূল কংগ্রেসের 20 জন লোকসভার সাংসদ Nationalist Citizens Party of India বা NCPI-তে যোগ দেন। তালিকায় রয়েছেন , সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শতাব্দী রায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, মালা রায়, মিতালি বাগ, ইউসুফ পাঠান, অরূপ চক্রবর্তী, শর্মিলা সরকার, পার্থ ভৌমিক, অসিত কুমার মাল, জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, দেব, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষ, খলিলুর রহমান, কালীপদ সোরেন, বাপি হালদার, জুন মালিয়া এবং আবু তাহের খান।
কোথায় কোথায় গেলেন নেতারা ?
তথ্য বিশ্লেষণ করে ADR দেখেছে, দল ছাড়ার সংখ্যায় শীর্ষে এনডিপিপি। তাদের 25 জন জনপ্রতিনিধি দলবদল করেছেন । এরপরেই আছে তৃণমূল । দল ছেড়েছেন 20 জন । কংগ্রেস ছেড়েছেন 19 জনপ্রতিনিধি। BRS থেকে 9 জন, AAP ও NCP থেকে 7 জন করে, এবং শিবসেনা (উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে) থেকে 6 জন দল ছেড়েছেন। অর্থাৎ NDPP, AITC এবং INC—এই তিন দলের ক্ষেত্রেই মোট 64 জনের দলবদলের ঘটনা ঘটেছে। যা মোট সংখ্যার 58 শতাংশ।
কোন দলে সবচেয়ে বেশি জনপ্রতিনিধি অন্য দলে যোগ দিয়েছেন, সেই হিসেবও গুরুত্বপূর্ণ। এনপিএফে 32 জন, বিজেপিতে 29 জন এবং NCPI-তে 20 জন যোগ দিয়েছেন। এই তিনটি দল মোট দলবদলকারী জনপ্রতিনিধির 73 শতাংশকে গ্রহণ করেছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।
দলবদল একরকম নয়
শুধু দলবদল নয়, রয়েছে একাধিক প্রক্রিয়া। ADR 111টি ঘটনাকে চারটি ভাগে ভাগ করেছে—সরাসরি দলত্যাগ, রাজনৈতিক দলের আনুষ্ঠানিক সংযুক্তি বা মার্জার, পদত্যাগ করে নতুন দলে যোগ দিয়ে উপনির্বাচনে জয় এবং দলত্যাগ-বিরোধী আইনে অযোগ্য হওয়ার পর নতুন দলে যোগ দিয়ে উপনির্বাচনে জয়। ফলে তালিকার প্রতিটি ঘটনাকে একই ধরনের দলত্যাগ হিসেবে দেখেনি এডিআর।
উদাহরণ হিসেবে গুজরাতে চার বিধায়কের কথা বলা হচ্ছে । তাঁরা পদত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর উপনির্বাচনে লড়েন। হিমাচল প্রদেশে দু’জন বিধায়ক দলত্যাগ-বিরোধী আইনে অযোগ্য হওয়ার পর বিজেপিতে যোগ দিয়ে উপনির্বাচনে জয়ী হন। অন্যদিকে, নাগাল্যান্ডে এনপিপির সঙ্গে এনপিএফের সংযুক্তির ফলে একসঙ্গে বহু বিধায়কের দল পরিবর্তনের ঘটনা ঘটে।
হাওয়া মোড়ক হওয়া কেন !
এডিআর দলবদলের প্রবণতার পিছনে মূল্যবোধভিত্তিক রাজনীতির অভাব, অর্থ ও ক্ষমতার প্রতি আকর্ষণ, পদ পাওয়ার সম্ভাবনা, রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ কাঠামো এবং দলত্যাগ-বিরোধী আইনের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। একইসঙ্গে, স্পিকার বা চেয়ারম্যানের হাতে দলত্যাগের অভিযোগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়াকেও তারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছে।
নেতারা কী বলছেন ?
কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, "এটা গণতন্ত্রের পক্ষে খুব বিপজ্জনক। এই ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকলে দেশের মানুষ জনপ্রতিনিধিদের উপরে ভরসা এবং বিশ্বাস সম্পন্ন হারিয়ে ফেলবে । জনসাধারণের কাছে আমার আবেদন, ভোট দেওয়ার আগে যাচাই করে নেবেন কোন প্রার্থী 'আয়েরাম গয়ারাম' হবেন না। সেই প্রার্থীকেই ভোট দেবেন।"
দেশের জনসাধারণকেও সচেতন হতে হবে। তাঁরা যদি সচেতন না হন তাহলে গণতন্ত্রে বিপদ এমনভাবে ঘটবে যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া কোনওমতে সম্ভব হবে না বলে মনে করেন প্রদীপ । তিনি বলেন, "দলবদলের পিছনে টাকার খেলা এবং শাসক হতে চাওয়ার সমীকরণ আছে । উভয়ের সংমিশ্রণে অবিরাম দল ভাঙানো চলছে। সবাই ধরে নিয়েছে, যে করে হোক ক্ষমতা থাকতে হবে । ক্ষমতায় থাকার জন্য টাকার দরকার । টাকা দিয়ে যা দরকার সহজেই কেনা যাচ্ছে। এই ক্রয়বিক্রয় করার প্রথা গণতন্ত্রে প্রবেশ করে গিয়েছে । আর এই অসাধু প্রবণতাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে শাসক । তবে তার পরিণামটাও হবে ভয়ঙ্কর । এভাবে কিনে নেওয়ার প্রবণতা বুমেরাং হয়ে দেশের সর্বনাশ করবে।" এ প্রসঙ্গে আরও একবার ভোটারদের সচেতন হওয়ার বার্তা দিয়ে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বলেন, "ভোটারদের সবসময় মনে রাখতে হবে তাঁরা গণতন্ত্রের প্রহরী । এই ভূমিকা থেকে কোনওমতেই সরে আসা চলবে না ।"
সিপিএম নেতা রামচন্দ্র ডোম বলেন, "গণতন্ত্রের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর বিষয়। এ নিয়ে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না। শাসক দল এখন টাকা আর ক্ষমতা ধরে রাখায় খেলা খেলছে । ক্ষমতার প্রলোভন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। এখন যে কোনও মূল্যে সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করতে হবে অথবা মজবুত করতে হবে। এটাই হচ্ছে লক্ষ্য। আর সেটা করতে গিয়ে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি জলাঞ্জলি দিতেও কোনও সমস্য়া নেই অনেকের। এই সুবিধাবাদী এবং আদর্শহীন রাজনীতি ভয়ঙ্কর। এ ব্যাপারে এখন দেশের শাসক শিবির বিজেপি সবার আগে আছে । আমাদের রাজ্যে অতীতে এই ধরনের ঘটনা খুব একটা দেখা যেত না। কিন্তু সরকারে থাকার সময় তৃণমূল এই সংস্কৃতি আমদানি করেছিল । সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে এই দলবদলুরা খুবই বিপজ্জনক । এদের জন্য় মানুষের মনে গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা কমে আসছে।"
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