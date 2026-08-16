ETV Bharat / politics

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্যমৃত্যু: প্রতিবাদ করতে পারেননি বলেই চরম সিদ্ধান্ত, মত অধীরের

নাকাশিপাড়ায় কংগ্রেস নেতা আনিসুর রহমান ও তাঁর ছেলেকে খুনের ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ অধীর চৌধুরীর ৷

Ashish Banerjee Death
কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী ৷ (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 16, 2026 at 6:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বহরমপুর, 16 অগস্ট: আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় এবার তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুললেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী ৷ পরোক্ষে তৃণমূলের শাসনকালে দুর্নীতি ও অপশাসনের জন্যই বিধানসভার প্রাক্তন সহকারী অধ্যক্ষ চরম পদক্ষেপ বেছে নিয়েছেন বলে দাবি করলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ৷ অন্যদিকে, নাকাশিপাড়ায় কংগ্রেস নেতা এবং তাঁর ছেলেকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় পুলিশ ও প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগও তুললেন অধীর ৷

রবিবার বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠক করেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা পাঁচবারের প্রাক্তন সাংসদ ৷ দেহ উদ্ধারের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম ৷ তৃণমূল করলেও নিতান্তই ভদ্রলোক ছিলেন ৷ চুরি-দুর্নীতির ধারে কাছে ছিলেন না ৷ কিন্তু, তৃণমূল জমানা এবং এখন বিজেপির সরকারের সময়ে রাজ্যের যে রাজনৈতিক আবহ সেটা ওঁর মতো ভদ্রলোকের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয় ৷"

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্যমৃত্যু নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ অধীর চৌধুরীর ৷ (নিজস্ব ভিডিয়ো)

সেই সূত্রেই অধীর বলেন, "সৎ ব্যক্তিদের রাজনীতিতে টিকে থাকাটা খুবই দুষ্কর ৷ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু আমাদের বলে গেল, 'চুপ করে হয়তো ছিলাম, কিন্তু সব কিছু মেনে নিইনি ৷ প্রতিবাদ করতে পারিনি, তাই এই চরম পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিবাদ করে গেলাম' ৷ এই বার্তাই বাংলার রাজনৈতিকমহলকে দিয়ে গেলেন তিনি ৷"

উল্লেখ্য, রবিবার সকালে বীরভূমে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় থেকে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় ৷ রাজনৈতিকভাবে তাঁর উপরে মানসিকচাপ তৈরি করা হয়েছিল এবং তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার বলে দাবি প্রাক্তন মন্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের ৷ যদিও, বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর কোনওরকম চাপ দেওয়া হয়নি ৷ তাঁর বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ ছিল না ৷ পাশাপাশি এই ঘটনায় বীরভূম জেলা পুলিশকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অন্যদিকে, নাকাশিপাড়ায় কংগ্রেস নেতা আনিসুর রহমান এবং তাঁর ছেলেকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুললেন অধীর চৌধুরী ৷ তিনি অভিযোগ করেছেন, "নাকাশিপাড়ায় দুষ্কৃতী কার্যকলাপের খবর আগে থেকেই ছিল ৷ সেই মতো নাকাশিপাড়া থানার আইসি-কে বিষয়টি জানানো হয়েছিল ৷ কিন্তু, তিনি বিষয়টিকে কোনও গুরুত্ব দেননি ৷ আইসি-র উদাসীনতার জন্যই আনিসুর এবং তাঁর ছেলের এই মর্মান্তিক পরিণতি হল ৷"

TAGGED:

ADHIR CHOWDHURY
TMC
CONGRESS LEADER MURDERED
আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
ASHISH BANERJEE DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.