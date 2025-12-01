মতুয়ারা অনুপ্রবেশকারী নন, শরণার্থী ! কমিশনে গিয়ে সওয়াল অধীরের

মতুয়ারা অনুপ্রবেশকারী নন, শরণার্থী ! কমিশনে গিয়ে সওয়াল অধীরের
কংগ্রেস নেতা নয়, মানবিকতার জন্যে মতুয়াদের নিয়ে কমিশনে গিয়েছেন বলে জানালেন অধীররঞ্জন চৌধুরী ৷ তাঁর অভিযোগ, মতুয়াদের ভোটব্যাংকের জন্য ব্যবহার করেছে কেন্দ্র ও রাজ্য ৷
Published : December 1, 2025 at 5:52 PM IST
কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: মতুয়া সম্প্রদায়ের ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে গিয়ে দরবার করলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য তথা প্রাক্তন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী ৷ তাঁর অভিযোগ, বরাবরই মতুয়াদের ভোটব্যাংকের স্বার্থে ব্যবহার করেছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ৷ অথচ কেউই তাঁদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়নি ৷
অধীরের চৌধুরীর দাবি, হিন্দু বাংলাদেশি মতুয়াদের এই দেশের ভোটাধিকার দেওয়া উচিত । কারণ তাঁরা অনুপ্রবেশকারী নন, তাঁরা শরণার্থী । তিনি আরও বলেন যে, মতুয়া সমাজের একটা অংশের মানুষ আশঙ্কার মধ্যে আছেন যে, তাঁদের ভোটাধিকার থাকবে না । মতুয়া সম্প্রদায়ের যে সমস্যাগুলো আছে, সেগুলো স্থানীয় ডিএম-রা মনে করলে মিটিয়ে দিতে পারেন ।
অধীরের কথায়, "আমরা তো জাতীয় নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী চলব । কিন্তু ডকুমেন্ট ইস্যু করার ক্ষমতা আমাদের নেই । যেখানে মতুয়া সম্প্রদায়ের আন্দোলন হয়, সেই মঞ্চে গিয়ে আমি বলেছিলাম, টিএমসি এবং বিজেপি উভয়েরই উচিত এদের সহযোগিতা করা । মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের ভোটে টিএমসি জেতে । আবার মতুয়া সম্প্রদায়ের ভোটে জেতে বিজেপিও । মতুয়াদের সমস্যা এত বড় নয় । একদিকে তাদের বলা হচ্ছে, তোমাদের অধিকার থাকবে না ৷ অপরদিকে, জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে হচ্ছে । ভয় এবং অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করে রাখা হচ্ছে নির্বাচনী বৈতরণী পার করার জন্য । এসআইআর হল কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকারের হাতিয়ার ।"
কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে একযোগে বিঁধে এদিন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, "কেন্দ্র এবং রাজ্যের দুই সরকার বরাবরই মতুয়াদের ভোট ব্যাংকের স্বার্থে ব্যবহার করেছে । তাদের কাজে আসেনি । বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষকে ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করেছেন, একইভাবে রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়কে ভুল বুঝিয়ে ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করেছেন । সংশোধিত ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে যখন রাজ্যের মানুষ সরব হয়েছিল, তখন তৃণমূল নেত্রী বলেছিলেন দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলন করো । রাজ্য সরকার ওয়াকফ আইন মানবে না । এখন আবার কেন্দ্রের নির্দেশ মেনেই জেলাগুলোকে পাঁচই ডিসেম্বরের মধ্যে ওয়াকফ সম্পত্তির বিবরণ ডিজিটাইজড করার কথা বলছেন । অর্থাৎ মোদি-মমতার মধ্যে কোনও তফাৎ নাই । এরা পিছিয়ে পড়া মানুষকে বরাবর ব্যবহার করে এসেছে । আগামীতেও করবে । এর বিরুদ্ধে সমস্ত অংশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রতিবাদ করতে হবে ।"
2024 সালের ভোটার তালিকাকে মান্যতা দিয়ে বিশেষ নিবিড় সংশোধনের মাধ্যমে সংশোধিত ভোটার তালিকায় সমস্ত মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের নাম তোলার দাবিতে সরব অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ । সেই দাবিতেই এদিন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য তথা প্রাক্তন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরীর নেতৃত্বে কলেজ স্ট্রিট থেকে মিছিল করে নির্বাচন কমিশনে উদ্দেশে রওনা দেয় তারা । তবে কলকাতা পুলিশ মিছিল গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউয়ের কাছে বেন্টিঙ্ক ইনস্টিটিউটের মুখে আটকে দেয় । সেখান থেকে অধীররঞ্জন চৌধুরী-সহ পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনের দফতরে যায় ।
অধীর বলেন, "সমাজের পিছিয়ে থাকা মতুয়া সমাজের মা-ভাই-বোনেরা গত চার-পাঁচটি নির্বাচনে ভোট দিয়ে এসেছে । এখন তাদের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও নির্বাচন কমিশন । যা অত্যন্ত অমানবিক । তাই, রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নয়, এই মতুয়া সম্প্রদায়ের ভাই-বোনদের ডাকে মানবিকতার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি জানাচ্ছি ।"
অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের দাবি, "বিশেষ নিবিড় সংশোধনের নামে উদ্বাস্তু, নমঃশূদ্র, মতুয়া ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া যাবে না । তাঁদের নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দিতে হবে । মতুয়া ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ভয়, যন্ত্রণা এবং অনিশ্চয়তা সম্পর্কে জানাতেই নির্বাচন কমিশনে যাওয়া । কারণ, ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার জন্য আরও কিছু নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । তাঁদের কাছে সেরকম কোনও নথি নেই । পূর্ববঙ্গের মানুষ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন । স্বাধীন ভারতের সংবিধান তাঁদের ভারতীয় বংশোদ্ভূত বলে ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জনের অধিকার দিয়েছে । তাই তাঁরা ভারতে এসে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম নথিভুক্ত করান । তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে আসছেন ।"
তিনি আরও বলেন, "এখন তাঁদের ম্যাট্রিকুলেশন পাশ সার্টিফিকেট জমা দিতে বলা হচ্ছে । তাঁদের জন্মস্থান থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, গৃহহীন করা হচ্ছে । কিন্তু, এটা ভুলে গেলে চলবে না, তাঁদের অনেকের স্কুলে যাওয়ার বিলাসিতা ছিল না । তাঁরা কীভাবে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ সার্টিফিকেট জমা দেবে ? নিরক্ষর, অশিক্ষিত মতুয়ারা কী করে করবে পাসপোর্ট ? তাঁদের অনেকেই পুনর্বাসন এবং বাড়ি বরাদ্দের কাগজপত্রও পান না ৷ তাঁরা তাঁদের ভোট দিচ্ছেন এবং তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় রয়েছে, তাঁদের কাছে এটুকুই যথেষ্ট । যেহেতু তাঁরা ভালো জায়গার খোঁজে এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ান, তাই 2002 সালের ভোটার তালিকায় নাম নাও থাকতে পারে । এটা তাঁদের দোষ হতে পারে না । তাঁদের সমস্ত দোষ অবিভক্ত বাংলার বিভাজন এবং দেশভাগের কারণে । এই পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষকে হরিচাঁদ ঠাকুর এবং গুরুচাঁদ ঠাকুর অস্পৃশ্যের অন্ধকার থেকে তুলে এনেছিলেন । হিন্দু মন্দির এবং স্কুলে তাঁদের প্রবেশের অনুমতি ছিল না । সেই মানুষকে এখন আবার অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া উচিত হবে না ।"