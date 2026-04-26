কংগ্রেসের সম্ভাব্য জয়ী প্রার্থীদের প্রলোভন দিচ্ছে আই প্যাক, দাবি অধীরের

রবিবার বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠক করেন কংগ্রেস প্রার্থী অধীররঞ্জন চৌধুরী৷ সেখানেই তিনি এই অভিযোগ করেন৷

ADHIR RANJAN CHOWDHURY
কংগ্রেস প্রার্থী অধীররঞ্জন চৌধুরী (নিজস্ব ছবি)
Published : April 26, 2026 at 2:52 PM IST

বহরমপুর, 26 এপ্রিল: আই প্যাকের কর্মীরা মুর্শিদাবাদ জেলায় সম্ভাব্য জয়ী কংগ্রেস প্রার্থীদের এখন থেকেই প্রলোভন দিতে শুরু করেছে। সেই সব কংগ্রেস প্রার্থীদের ফোন করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিচ্ছে। নানারকম প্রলোভন দিচ্ছে। বহরমপুরে জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক থেকে রবিবার এমনই অভিযোগ তুললেন বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীররঞ্জন চৌধুরী।

পাশাপাশি তিনি কংগ্রেস কর্মীদের সতর্ক করে বলেন, ‘‘আই প্যাকের কর্মীদের এলাকায় ঘুরতে দেখলে তাঁদের গাছে বেঁধে রাখুন। এই ধরনের প্রলোভনে কেউ পড়বেন না।’’

কংগ্রেসের সম্ভাব্য জয়ী প্রার্থীদের প্রলোভন দিচ্ছে আই প্যাক, দাবি অধীরের (ইটিভি ভারত)

23 এপ্রিল প্রথম দফায় 152-র মধ্যে মুর্শিদাবাদের 22 আসনের নির্বাচন শেষ হয়েছে। এবার কংগ্রেস মুর্শিদাবাদে এককভাবে বাইশ আসনে লড়াই করেছে। নিজের গড়ে কংগ্রেসকে শূন্য থেকে উপরে তুলতে অধীর চৌধুরী 30 বছর পর বিধানসভা নির্বাচনে লড়েছেন। নিজের শহর বহরমপুর থেকে এবার নির্বাচনে লড়েছেন তিনি। নির্বাচন শেষে অধীর চৌধুরী বেশ কয়েকটি আসনে কংগ্রেসের জয় নিয়ে আশাবাদী।

কথায় আছে, ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়। মুর্শিদাবাদের ‘রবিনহুড’ অধীর চৌধুরীরও কি সেই দশা! রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, নিজে হাতে ধরে যাঁদের রাজনীতির ময়দানে এনেছিলেন, নিজের ক্যারিশমায় যাঁদের বিধানসভার চৌকাঠ পার করেছিলেন, তাঁদের সিংহভাগ আজ শাসক দলের ছাতার তলায়। একমাত্র মনোজ চক্রবর্তী আজও অধীরের সঙ্গ ছাড়েননি।

অন্যদিকে সাগরদিঘি উপ-নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতীকে বাইরন বিশ্বাসকে জিতিয়ে এনে বিধানসভায় কংগ্রেসের শূন্য ঘুচিয়েছিলেন। রাজ্য রাজনীতিতে সাগরদিঘির উপ-নির্বাচন মডেল হয়েছিল। কিন্তু মাত্র তিনমাস পরই তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। কংগ্রেসের অনেক নেতার বক্তব্য, অধীর চৌধুরীকে কার্যত 'বোকা' বানিয়ে গিয়েছেন বাইরন। 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে ফের অধীর চৌধুরী সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সেই কারণেই সম্ভবত তিনি গণনার আগেই কংগ্রেস প্রার্থীদের সতর্ক করতে শুরু করেছেন।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে অধীর চৌধুরী বলেন, ‘‘মুর্শিদাবাদ জেলাজুড়ে এবারের নির্বাচনে তৃণমূল বুঝতে পেরেছে তাদের ভয়াবহ পরিণতি হতে চলেছে। নির্বাচনের পর তাই আই প্যাক খোকাবাবুর নির্দেশে কংগ্রেসের সম্ভাব্য জয়ী প্রার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেছে। নানা অফার দেওয়া শুরু হয়েছে। আই প্যাকের কাউকে দেখতে পেলে গাছে বেঁধে রেখে পুলিশে খবর দেন। এরা চোরাশিকারি। চোরা শিকারি যেমন চুপ করে শিকার করতে নামে, আই প্যাকের কর্মীরা খোকাবাবুর (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) নির্দেশে তাই করছে। প্রথম দফার নির্বাচনের পর তৃণমূল বুঝতে পেরেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদি টলমল করছে। তাই তারা আই প্যাককে কাজে লাগাতে মাঠে নামিয়েছে।’’

কংগ্রেস কর্মীদের সতর্ক করে অধীর চৌধুরী বলেন, ‘‘আই প্যাকের কাউকে দেখতে পেলে গাছে বেঁধে রাখুন। আমি তথ্য নিয়েই একথা বলছি।’’ প্রসঙ্গত সাগরদিঘির তৃণমূল প্রার্থী বাইরন বিশ্বাস ইতিমধ্যে দাবি করেছেন, তিনি হারছেন। জঙ্গিপুর, সামশেরগঞ্জ, ফরাক্কার তৃণমূল প্রার্থীরাও হারছে। তাহলে এই চার কেন্দ্রে কারা জয়ী হচ্ছে? কংগ্রেসের দাবি, এই চার আসনে তারা তিনটি আসনে নিশ্চিতভাবে জয়ী হচ্ছে।

