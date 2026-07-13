এসআইআর, সাধারণের অধিকার আদায়ে লোকভবন অভিযানের ডাক অধীরের

এসআইআর, সাধারণের অধিকার আদায়ে লোকভবন অভিযানের ডাক অধীরের
বহরমপুরে সভা করস কংগ্রেস ৷ একদা নিজের গড় থেকে লোকভবন অভিযানের ডাক দিলেন অধীর ৷ সভার ভিড় দেখে সংগঠনে জোয়ার আনার ব্যাপারে আশাবাদী কংগ্রেস ৷
Published : July 13, 2026 at 9:20 PM IST
বহরমপুর, 13 জুলাই: ব্লকে ব্লকে ট্রাইব্যুনাল খোলার আবেদন নিয়ে রাজ্যপালকে স্মারকলিপি দেবেন কংগ্রেস নেতা অধীরঞ্জন চৌধুরী ৷ সোমবার বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড়ের বিশাল জনসভা থেকে একথা ঘোষণা করেন তিনি ৷ বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ বলেন, ‘‘মানুষের অধিকার আদায়ে আজ জনসভা শেষে জেলাশাসককে একই দাবিতে স্মারকলিপি জমা দিচ্ছি ৷ এরপর রাজ্যপালকে স্মারকলিপি দেব ৷’’
এর পর তিনি বলেন, ‘‘সেদিন আপনাদের যেতে হবে ৷ রাজ্য সরকার অনুমোদন না দিলে আদালত থেকে অনুমোদন আদায় করব ৷ ব্লকে ব্লকে ট্রাইব্যুনাল খুলে দ্রুত ট্রাইব্যুনাল আদালতে এসআইআর প্রক্রিয়ার সমাপ্তি চাইব ৷ মানুষের অধিকার আদায় করব ৷’’
উল্লেখ্য, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে ৷ 15 বছরের তৃণমূল শাসনের অবসান ঘটিয়েছে বিজেপি ৷ গত দু’মাস ধরে রাজ্যে চলছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার ৷ অন্যদিকে নির্বাচনের পর তৃণমূল কার্যত দুই মেরুতে বিভাজিত হয়ে গিয়েছে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশ থেকে একে একে সরে গিয়েছেন বহু তৃণমূল নেতা ৷ তৃণমূলে এখন দু’টি শিবির৷ একদিকে কালীঘাট তৃণমূল, অন্যদিকে ঋতব্রত তৃণমূল ৷
এই পরিস্থিতিতে একদা শক্তঘাঁটি মুর্শিদাবাদে ফের সংগঠনকে চাঙ্গা করতে কার্যত ময়দানে নেমে পড়েছেন অধীররঞ্জন চৌধুরী ৷ তার প্রমাণই মিলল সোমবার ৷ এদিন ব্লকে ব্লকে ট্রাইব্যুনাল খোলার দাবিতে বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে প্রতিবাদ সভার ডাক দিয়েছিলেন অধীর ৷ কংগ্রেস নেতার ডাকে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে 20 হাজার সমর্থকের জমায়েত সভাস্থল ছাপিয়ে ব্যারাক স্কোয়ার মাঠে চলে যায় ৷ যা দেখে কার্যত উজ্জীবিত দেখাল মুর্শিদাবাদের এক সময়ের রবিনহুডকে ৷
এদিনের সভায় গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত তৃণমূল সদস্য-সহ প্রায় দু'হাজার সমর্থক কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন বলে দাবি জেলা কংগ্রেসের ৷ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, ‘‘আমি বলেছিলাম ভূতের ভবিষ্যৎ আছে কিন্তু তৃণমূলের ভবিষ্যৎ নেই ৷ আজ আমার কথা মিলে গেল ৷ মুর্শিদাবাদ জেলা আবার কংগ্রেসের দখলে আসবে ৷’’
এদিকে অধীর চৌধুরী পোডিয়ামে আসতেই জনস্রোত থেকে তাঁরা জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখরিত হয় সভাস্থল ৷ অধীর চৌধুরী বলেন, ‘‘আমি বলছি না, জলপাইগুড়িতে বিচারপতি বলছেন, ট্রাইব্যুনালে যত কেস জমা পড়েছে এবং যেভাবে কাজ চলছে তাতে, এসআইআর-এর কাজ শেষ হতে 21 বছর লাগবে ৷ এই 21 বছর কেউ রেশন পাবেন না ৷ কেউ সরকারি কোনও অনুদান পাবেন না ৷ মানুষের অধিকার আমরা ফিরিয়ে দেব ৷’’ তার জন্য লোকভবনের সামনে মুর্শিদাবাদবাসীকে জড়ো করার ডাক দিলেন তিনি ৷ অধীর জানিয়েছেন, রাজ্যপালের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হবে ৷