'জয়ী না-হলেও ন্যূনতম ভোট চাই', প্রত্যেক বুথে কংগ্রেসের পতাকা পৌঁছানোর বার্তা অধীরের

'জয়ী না-হলেও ন্যূনতম ভোট চাই', প্রত্যেক বুথে কংগ্রেসের পতাকা পৌঁছানোর বার্তা অধীরের
294 আসনে প্রার্থী দিতে বায়োডাটা জমা নিয়েছিল প্রদেশ কংগ্রেস ৷ এদিন সম্ভাব্য প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রস্তুত হয়েছে ৷
Published : March 9, 2026 at 7:59 PM IST
কলকাতা, 9 মার্চ: প্রায় কুড়ি বছর পর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে একক লড়াইয়ের পথে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব ৷ তার আগে 294টি বিধানসভা আসনের সম্ভাব্য প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রস্তুত হল সোমবার ৷ বিধান ভবনে প্রদেশ কংগ্রেসের নির্বাচনী কমিটির সভায় সেই সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা তৈরি করা হয়েছে ৷ সেই বৈঠকেই প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অধীর চৌধুরী দলীয় কর্মী-সমর্থকদের কাছে জানপ্রাণ দিয়ে নির্বাচনী কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন ৷
সূত্রের দাবি, বৈঠকে তিনি বলেছেন, "সাংগঠনিক দুর্বলতা থাকলেও রাজ্যের প্রত্যেকটিতে বুথে যেন দলীয় পতাকা থাকে, সেই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে ৷ 294টি আসনে প্রার্থী দিলেই হবে না ৷ হাত চিহ্নের মর্যাদা যাতে কোনওভাবে ক্ষুণ্ণ না-হয়, সেই চেষ্টা করতে হবে ৷"
এবারের বিধানসভা নির্বাচনে কে-কোন আসনে প্রার্থী হতে চান, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য-সহ বায়োডাটা জমা নিয়েছিল বিধান ভবন ৷ 294 আসনের নির্বাচনী প্রার্থী হতে চেয়ে পাঁচ হাজারের বেশি আবেদন জমা পড়েছিল বলে দাবি করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির এক নেতা ৷
তিনি বলেন, "প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুচারু হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ একই সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত সকলকে চার পাতার ফর্ম দেওয়া হয় ৷ সেই ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে হয়েছে ৷ যেখানে 294 আসনে পছন্দের তিন প্রার্থীর নাম উল্লেখ করতে বলা হয়েছিল ৷ নির্দিষ্ট বিধানসভায় সেই তিনজন কেন 'ভালো' প্রার্থী হতে পারেন, সে বিষয়েও মতামত জানাতে হয়েছে ৷"
বৈঠকে অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, "প্রতিটি বিধানসভায় এমন ব্যক্তিকে প্রার্থী করতে হবে, যিনি জয়ী হতে না-পারলেও যেন মিনিমাম ভোট পান, তা খেয়াল রাখতে হবে ৷" সব মিলিয়ে আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী পদ ও স্ক্রিনিং প্রক্রিয়া নিয়ে বিশদে আলোচনা হয় ৷ প্রদেশ নির্বাচনী কমিটির বৈঠকে গৃহীত সকল প্রস্তাব, এআইসিসি-র কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে ৷ একইভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সমস্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন ৷
উল্লেখ্য, এ দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (ইনচার্জ- পশ্চিমবঙ্গ) গোলাম আহমেদ মীর, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক প্রদীপ ভট্টাচার্য্য এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধীর রঞ্জন চৌধুরী ৷ ছিলেন সাংসদ ইশা খান চৌধুরী, মৌসম নূর, অমিতাভ চক্রবর্তী, বিপি সিংহ-সহ প্রদেশ নির্বাচনী কমিটির সদস্যরা ৷ উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ, প্রক্তন বিধায়ক ও পদাধিকারীরা, যাঁরা এই নির্বাচনী কমিটির সদস্য ৷
অন্যদিকে, ব্যারাকপুর বিজেপি সাংগঠনিক জেলার বর্তমান আহ্বায়ক ও ব্যারাকপুর বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার ইনচার্জ রূপন সাহা, ব্যারাকপুর বিধানসভার বিজেপি ইলেকশন কমিটির সদস্য ও মণ্ডল কমিটির প্রাক্তন সহ-সভাপতি অভিজিৎ রায়, বিজেপি সদস্য অসিত দাস-সহ একাধিক কর্মী এ দিন কংগ্রেসে যোগদান করলেন ৷
তাঁদের হাতে কংগ্রেসের পতাকা তুলে দেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতা গোলাম আহমেদ মীর এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ৷