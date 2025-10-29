ETV Bharat / politics

সাইরানির স্মরণ সভায় জোট বার্তা অধীর-সেলিমের, শুনলেন বিমান-শুভঙ্কর

অধীরের মুখে 'শ্রেণি সংগ্রাম'-এর কথা ৷ তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে জাত ও ধর্মের রাজনীতি আমদানির অভিযোগ ৷

Left Congress Alliance
হাফিজ আলম সাইরানির স্মরণ সভায় বাম ও কংগ্রেস নেতারা ৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 29, 2025 at 3:19 PM IST

কলকাতা, 28 অক্টোবর: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে বাম-কংগ্রেস জোট হবে কি না, তা নিয়ে চলছে জোর চর্চা ৷ সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে প্রদেশ কংগ্রেসের বর্তমান নেতারা বেসুরো হলেও, বাম নেতারা তৃণমূল-বিজেপির বিরুদ্ধে 'হাত' ধরতে চাইছেন ৷ এরকম একটা পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী হাফিজ আলম সাইরানির স্মরণসভায় এক মঞ্চে দেখা গেল মহম্মদ সেলিম, শুভঙ্কর সরকার, অধীর চৌধুরী, মনোজ ভট্টাচার্য, বিমান বসুদের ৷

প্রয়াত নেতার স্মরণ সভায় শুভঙ্কর ও বিমান বসুর উপস্থিতিতেই বাম-কংগ্রেসের জোট বার্তা দিলেন অধীর চৌধুরী এবং মহম্মদ সেলিম ৷ আবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের গলায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথা — "রাস্তাই রাস্তা দেখাবে ৷" বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁর এই বক্তব্যকে ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷

হাফিজ আলম সাইরানির স্মরণ সভায় বাম ও কংগ্রেস নেতারা ৷ (নিজস্ব ছবি)

মঙ্গলবার কলকাতার রামমোহন হলে রমজান আলি মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে হাফিজ আলম সাইরানির প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছিল ৷ ফরওয়ার্ড ব্লকের বিধায়ক সাইরানি, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন ৷ বামফ্রন্ট সরকারের পতনের পর দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে মতভেদ তৈরি হয় হাফিজের ৷ নরেন চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে অধীরের নেতৃত্বে কংগ্রেসে যোগ দেন ৷

কিন্তু, ক্যান্সারে আক্রান্ত হন তিনি ৷ সেই ক্যান্সারই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয় ৷ তাঁর স্মরণ সভায় রাজ্যের বাম-কংগ্রেস নেতাদের এক মঞ্চে দেখা গেল ৷ সেই মঞ্চেই অধীররঞ্জন চৌধুরীকে বলতে শোনা গেল 'শ্রেণি সংগ্রামে'র কথা ৷ প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে-সঙ্গে বাম নেতা ইন্দ্রজিৎ গুপ্তর কথাও তোলেন তিনি ৷

অধীর বলেন, "কে হিন্দু, কে মুসলিম, কে রাজবংশী বা মতুয়া - এই বিচার করে রাজনীতি বাংলায় হতো না ৷ ধর্ম, জাতের নামে রাজনীতি উত্তর ভারতে ছিল ৷ বাংলায় ছিল শ্রেণি সংগ্রাম, জাত বা ধর্মের নামে লড়াই নয় ৷ এখন দুর্ভাগ্যজনকভাবে উত্তর ভারতের সেই পরিস্থিতি বাংলায় নিয়ে আসা হচ্ছে ৷ এর মোকাবিলায় বাম ও ডানপন্থী তত্ত্বের কচকচানিতে না-গিয়ে, এই মুহূর্তে বাংলায় দরকার উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি ৷"

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, "মানুষ যখন সরকারের কাছে জবাব চাইছে, সেই সময়ে ফ্যাসিবাদী শক্তি পরিচালিত সরকার মানুষকে ব্যতিব্যস্ত রাখছে নিজেদের নাগরিকত্বের প্রমাণ জোগাড় করতে বলে ৷ ভয় পেলে চলবে না ৷ গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সব দলকে একসঙ্গে নিয়ে ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে ৷"

খড়দার ঘটনা উল্লেখ করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ডান-বামপন্থার দরকার হয় না ৷ একটা পন্থাই দরকার, তা হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামা ৷"

TAGGED:

ADHIR CHOWDHURY
CPIM
MOHAMMAD SALIM
বাম কংগ্রেস জোট
LEFT CONGRESS ALLIANCE

