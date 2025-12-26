মানুষ মাত্রই ভুল করে ! তা 'শুধরে' তৃণমূলে যোগ দিলেন পার্নো মিত্র
তৃণমূল ভবনে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও জয়প্রকাশ মজুমদারের উপস্থিতিতে জোড়াফুলের পতাকা হাতে তুলে নেন অভিনেত্রী ।
Published : December 26, 2025 at 1:46 PM IST
কলকাতা, 26 ডিসেম্বর: বড়দিনের উৎসবের রেশ কাটতে না-কাটতেই রাজ্য রাজনীতিতে বড় চমক । ফের টলিউড থেকে দলবদল ৷ বিজেপির সঙ্গে প্রায় ছয় বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করে তৃণমূলে যোগ দিলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী পার্নো মিত্র । শুক্রবার তৃণমূল ভবনে রাজ্যের মন্ত্রী তথা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং দলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের উপস্থিতিতে তিনি জোড়াফুলের পতাকা হাতে তুলে নেন । এদিন 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ' স্লোগানের মাধ্যমে তাঁকে দলের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় ।
2019 সালে দিল্লির সদর দফতরে গিয়ে একঝাঁক টলিউড তারকার সঙ্গে বিজেপিতে নাম লিখিয়েছিলেন পার্নো । 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনেও তাঁকে গেরুয়া শিবিরের হয়ে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল । কিন্তু এদিন তৃণমূলে যোগ দিয়ে সেই অতীত সিদ্ধান্তকে নিজের 'ভুল' হিসেবেই ব্যাখ্যা করলেন অভিনেত্রী ।
দলবদল প্রসঙ্গে পার্নো মিত্র বলেন, "ছয় বছর আগে বিজেপিতে যোগদান করেছিলাম । তখন যা ভেবেছিলাম, হয়তো ঠিক সেইভাবে বিষয়টা এগোয়নি । মানুষ মাত্রই ভুল করে । আমার মনে হয় সেই ভুল সংশোধন করার সময় এসে গিয়েছে । আজ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য হয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি ।"
তৃণমূল ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে পার্নো জানান, তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । তাঁর কথায়, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে আমাদের রাজ্যটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছেন, তা আমরা সবাই জানি । এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে দিদির পাশে থেকে কাজ করাটাই আমার মনে হয় স্মার্টার ডিসিশন ।"
এদিন অভিনেত্রী তাঁর বক্তব্যে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন । তিনি জানান, তাঁর বাবা পেশায় চিকিৎসক ছিলেন এবং আজীবন মানুষের সেবা করেছেন । বাবার মৃত্যুর পর তিনি অনুভব করেছিলেন মানুষের কাছে তাঁর বাবার কতটা গুরুত্ব ছিল । সেই প্রসঙ্গ টেনে পার্নো বলেন, "আমি আমার বাবার সেই 'লেগাসি' বা ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে যেতে চাই । আমি মানুষের জন্য কাজ করতে চাই । তাই অভিনয়ের পাশাপাশি একজন নাগরিক হিসেবে মানুষের পাশে থাকতেই এই নতুন পথ চলা ।"
তৃণমূলের তরফে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এদিন পার্নোকে দলে যোগদান করিয়ে বলেন, "পার্নো মিত্র বাংলার ঘরে যথেষ্ট পরিচিত নাম । 2007 সাল থেকে তিনি অভিনয় জগতের সঙ্গে যুক্ত এবং 40টিরও বেশি ছবিতে কাজ করেছেন । 'রঞ্জনা আমি আর আসব না' দিয়ে তাঁর শুরু । স্বয়ং দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন পার্নোকে দলে সংযুক্ত করার জন্য । মহিলা হয়ে তিনি নিজের ক্ষেত্রের পাশাপাশি মানুষের জন্য কাজ করতে এসেছেন, তাই মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ ।"
অন্যদিকে, জয়প্রকাশ মজুমদার বিজেপিতে যাওয়া টলিউড তারকাদের বর্তমান স্থিতি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি । তিনি বলেন, 2019 সালে যাঁরা বিজেপিতে গিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ আর বিজেপির মঞ্চে বা মিছিলে নেই । পার্নো দীর্ঘদীন ধরে নিষ্ক্রিয় ছিলেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে শামিল হতে চেয়ে যোগাযোগ করেছিলেন ।
সাংবাদিকরা পার্নোকে বিজেপিতে থাকার অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন করলে, তিনি কিছু বলার আগেই চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, "অভিজ্ঞতা খারাপ বলেই তো এখানে এসেছে । ওই দলে থাকলে সকলেরই অভিজ্ঞতা খারাপ হবে, ভালো কোথা থেকে হবে ?" পার্নো মিত্রের তৃণমূলে যোগদানকে ভোটের আগে টলিউড ও রাজ্য রাজনীতির রসায়নে নতুন অধ্যায় হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল ।