হাতজোড় করে মাঝপথেই থামালেন ভোটের প্রশ্ন, কেন এমন করলেন সাংসদ দেব
অনির্বাণের সঙ্গে তিনটে ছবি তৈরি SVF-এর ৷ তবুও রিলিজ করছে না, মহেন্দ্র সোনিকে দেখিয়ে বললেন দেব ৷ দুর্গাপুরে এসভিএফ-এর মাল্টিপ্লেক্সের উদ্বোধন ৷
Published : February 18, 2026 at 9:10 PM IST
দুর্গাপুর, 18 ফেব্রুয়ারি: এই মুহূর্তে দুর্গাপুরে 'বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা' সিনেমার শুটিং করছেন অভিনেতা দেব ৷ তারই ফাঁকে দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে এসভিএফ-এর মাল্টিপ্লেক্সের উদ্বোধন করতে এসেছিলেন ৷ সেখানেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন শুনে হাতজোড় করলেন ঘাটালের সাংসদ ৷ সঙ্গে মুখে হাসি ৷ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হয়েও নির্বাচনের প্রশ্ন কেন এড়ালেন তৃণমূল সাংসদ, উঠছে প্রশ্ন ৷
এদিন সাংবাদিকদের তরফে 'বিধানসভা নির্বাচন' কথাটি শুনেই হাতজোড়ে করে দেন দেব ৷ সঙ্গে-সঙ্গে প্রশ্নও থেমে যায় ৷ তবে, দেবের মুখে চিরপরিচিত হাসি লেগে ছিল ৷ ফলে বিষয়টি নিয়ে বেশি এগোননি উপস্থিত কেউই ৷ কিন্তু, তারপরেও প্রশ্ন উঠতে বাধ্য, কেন এমনটা করলেন তৃণমূল সাংসদ ৷ অভিনেতা হওয়ার পাশাপাশি, তিনি রাজনীতির ময়দানেও রয়েছেন ৷ সেখান থেকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন প্রশ্নে কেন এত সাবধানী তিনি ? নেপথ্যে কী তাহলে দলের কোনও নির্দেশ রয়েছে, সেই প্রশ্নও উঠছে ৷
অন্যদিকে, দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ পড়ে থাকা সিনেমা হল সংস্কার করে মাল্টিপ্লেক্স আকারে চালু করল শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মস ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেবের পাশাপাশি, এসভিএফ-এর অন্যতম কর্ণধার প্রযোজক মহেন্দ্র সোনি উপস্থিত ছিলেন ৷ সেখানেই টালিগঞ্জে অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যের কাজ না-পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন করা হয় দেবকে ৷ যার জবাবে মহেন্দ্র সোনির নাম নিয়েই দেব জানান, এসভিএফ-এর সঙ্গে অনির্বাণের তিনটি ছবি তৈরি রয়েছে ৷
দেব বলেন, "দেখুন আমি নিজে বলেছি, অনির্বাণের সঙ্গে কাজ করব ৷ আর মণি’দা (মহেন্দ্র সোনি) আছেন, ওঁকে জিজ্ঞেস করুন ৷ এসভিএফ-এর সঙ্গে অনির্বাণের তিনটে ছবি তৈরি হয়ে আছে ৷ একটাও রিলিজ করছে না ৷ অবশ্যই অনির্বাণ আবার পর্দায় আসবে, এটা আমার বিশ্বাস ৷"
পাশাপাশি, বাংলা চলচ্চিত্রে মাল্টিপ্লেক্স কালচার নিয়েও কথা বললেন দেব ৷ তাঁর মতে, "মানুষের পছন্দ বদল হচ্ছে ৷ লোক মাল্টিপ্লেক্সে গিয়ে সিনেমা দেখছে ৷ এটা বাংলা সিনেমার জন্য ভালো ৷ আর শুধু সিনেমা দেখা নয় ৷ লোকজন সেই সঙ্গে শপিং করতে আসছে ৷ একটা গোটা দিনের প্ল্যান করে আসে ৷ ফলে মাল্টিপ্লেক্সের প্রতি মানুষের ঝোঁকটা বাড়ছে বইকি ৷"
আর যাদের সামর্থ্য নেই মাল্টিপ্লেক্সে গিয়ে সিনেমা দেখার, তাদের নিয়ে দেবের বক্তব্য, "যাঁদের সামর্থ নেই, তাঁরা অবশ্যই মাল্টিপ্লেক্সে যেতে পারেন না ৷ তবুও, অনেকে মাল্টিপ্লেক্সে আসছেন সিনেমা দেখতে ৷ শহর এলাকায় লোকজন তিন হাজার টাকা খরচ করেও সিনেমা দেখছেন ৷ একদম পারছেন না, তেমন তো নয় ৷ আর অনেক ফ্লোটিং অডিয়েন্স আছে ৷ যাঁরা ঘুরতে-ঘুরতে শপিং মলে আসছেন, তখন হঠাৎ করেই মুভি প্ল্যান করে ফেলেন ৷ এভাবেই দর্শক সিনেমা হলে আসছে ৷"