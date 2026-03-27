ভোটের সময় ললিপপ দেখাই না ! বিজেপি প্রার্থীর 'জয় শ্রীরামে'র জবাবে দেব

ভোটের সময় ললিপপ দেখাই না ! বিজেপি প্রার্থীর 'জয় শ্রীরামে'র জবাবে দেব
রামনবমীর আবহে ঘাটালে যেন একসঙ্গে মিশে গেল ধর্মীয় উন্মাদনা ও ভোটের রাজনীতি । একদিকে তরোয়াল হাতে বাইক মিছিল, অন্যদিকে পূজা-অর্চনা ও উন্নয়নের বার্তা ৷
Published : March 27, 2026 at 8:10 PM IST
ঘাটাল, 27 মার্চ: রামনবমীর আবহে ঘাটালে যেন একসঙ্গে মিশে গেল ধর্মীয় উন্মাদনা ও ভোটের রাজনীতি । একদিকে তরোয়াল হাতে বাইক মিছিলে বিজেপি প্রার্থী, অন্যদিকে পূজা-অর্চনা ও উন্নয়নের বার্তা নিয়ে তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা দেব, শুক্রবার একই দিনে দুই ভিন্ন ছবি ঘিরে উত্তপ্ত হল পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল ।
দাসপুরের রাজনগরে এদিন বাইক মিছিলে নেতৃত্ব দেন বিজেপি প্রার্থী শীতল কপাট । তরোয়াল হাতে সমর্থকদের সঙ্গে এলাকা পরিক্রমা করেন তিনি । মিছিল থেকে তাঁর বার্তা, "ধর্ম যাঁর যাঁর, রক্ষা করার দায়িত্ব তাঁর তাঁর । ভারত হিন্দুদের হোমল্যান্ড, তাই দেশ রক্ষার দায়িত্ব সকলের ।" পাশাপাশি দৈনন্দিন 'হাই', 'হ্যালো' সম্ভাষণের বদলে 'জয় শ্রীরাম' বলার আহ্বানও জানান তিনি । রামনবমীর আবহকে সামনে রেখেই বিজেপির শক্তি প্রদর্শন স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই মিছিলে ।
অন্যদিকে, একই দিনে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে হাজির তৃণমূল শিবির । রামচন্দ্রের পূজা-অর্চনায় অংশ নিয়ে শুভেচ্ছা জানান ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা দীপক অধিকারী (দেব)। 'জয় শ্রীরাম' ও 'জয় সিয়া রাম' উচ্চারণ করেই তিনি বক্তব্য শুরু করেন । তবে এরপরই রাজনৈতিক খোঁচা, "আমরা শুধু ভোটের সময় ললিপপ দেখাই না, কথা রাখি ।"
'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান' প্রসঙ্গ তুলে তিনি দাবি করেন, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ শুরু হয়েছে । একইসঙ্গে বিজেপি প্রার্থীকে প্রশ্ন ছুড়ে দেন, এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কখনও উদ্যোগ নিয়েছেন কি না ।
দেবের কথায়, "আমরা ভোটের সময় কেবলমাত্র বুলি আওড়ায় না বা কোনওরকম ললিপপ দেখাই না । আমরা কথা দিয়েছিলাম ভোটে জিতলে ঘাটাল মাস্টার কাজ শুরু হবে, সেই কথা রেখেছি এবং কাজ শুরু হয়েছে । কিন্তু বিরোধী বিজেপি প্রার্থীকে কাছে জানতে চাইব, একবারের জন্যও কি উনি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য কেন্দ্রকে চিঠি লিখেছেন ?"
পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, রামনবমী ও নির্বাচনের যুগল আবহে রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো ঘাটালেও ধর্মীয় আবেগকে সামনে রেখে প্রচারে ঝাঁপিয়েছে শাসক-বিরোধী উভয় শিবিরই । তরোয়াল মিছিল হোক বা পূজার মঞ্চ, বার্তা একটাই, ভোটের লড়াইয়ে কোনও পক্ষই অপর পক্ষকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে রাজি নয় ।