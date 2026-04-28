'সিংহম' পর্যবেক্ষকের পাশেই কমিশন ! সিইও বললেন, ওঁর রিপোর্টের ভিত্তিতেই অ্যাকশন হবে
ভোটারদের জন্য টোল-ফ্রি নম্বরও চালু করেছে কমিশন- 1800345008 । পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর পক্ষ থেকেও আলাদা হেল্পলাইন নম্বর প্রকাশ করা হয়েছে ৷
Published : April 28, 2026 at 5:28 PM IST
কলকাতা, 28 এপ্রিল: দ্বিতীয় দফার ভোটের ঠিক আগের দিন দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে চরম উত্তেজনা । জমায়েত, বিক্ষোভ, পুলিশ পর্যবেক্ষকের ভূমিকা - সব মিলিয়ে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে । এই আবহে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজকুমার আগরওয়াল জানিয়ে দিলেন, আপাতত কোনও রিপোর্ট চাওয়া হচ্ছে না । তবে পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয়পাল শর্মা চাইলে কমিশনকে রিপোর্ট দিতে পারেন, তার ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ।
মঙ্গলবার দুপুরে সিইও স্পষ্ট বলেন, "দক্ষিণ 24 পরগনায় যা ঘটছে, তা পুলিশ পর্যবেক্ষকের নজরে রয়েছে । উনি যা রিপোর্ট দেবেন সেই মত অ্যাকশন হবে, আমাদের কাছে যা সহযোগিতা চাইবেন আমরা দেব ।" একই সঙ্গে তাঁর কড়া বার্তা, ভোটারদের ভয় দেখানো সম্পূর্ণ বেআইনি । সিইও বলেন, "কেউ যদি হুমকি দেয়, অভিযোগ জানান । আমরা ব্যবস্থা নেব ।"
বুধবার রাজ্যে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোট । 142টি আসনে ভোটের আগে নিরাপত্তা আঁটসাঁট করতে ইতিমধ্যেই রাস্তায় নেমেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ । চলছে রুটমার্চ । কিন্তু তার মধ্যেই ফলতায় নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে এসেছেন উত্তরপ্রদেশের আইপিএস অফিসার তথা বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয়পাল শর্মা ।
সোমবার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গীর খানের বাড়ির সামনে গিয়ে তাঁকে কার্যত সতর্ক করতে দেখা যায় উত্তরপ্রদেশের এই 'সিংহম' পুলিশ পর্যবেক্ষককে । অভিযোগ, ভোটারদের প্রভাবিত না করার বার্তা দেওয়া হয় । সেই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক ঝড় । জাহাঙ্গীর পালটা জানান, " আমি ভয় পাওয়ার মানুষ নই ।" মঙ্গলবার তাঁর অনুগামীরা উত্তরপ্রদেশের আইপিএস অফিসার তথা বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষকের কনভয়ের সামনে 'জয় বাংলা' স্লোগান তুলে বিক্ষোভও দেখান ।
ওই ঘটনার জেরে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল । অভিযোগ ওঠে, পুলিশ পর্যবেক্ষক নিজেই ভোটার ও প্রার্থীকে হুমকি দিচ্ছেন । বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে ওঠে মামলা । যদিও আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, ভোটের দিন পর্যন্ত কোনও হস্তক্ষেপ করা হবে না । নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত আধিকারিকদের কাজে বাধা দেওয়া যাবে না বলেও নির্দেশ দেয় আদালত ।
অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল । সিইও দফতরে গিয়ে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও অরূপ বিশ্বাস সরাসরি অভিযোগ করেন, কমিশন বিজেপির হয়ে কাজ করছে । তাঁদের কথায়, "একজন পর্যবেক্ষক কমিশনের 'চোখ-কান' হতে পারেন, কিন্তু 'হাত-পা' হয়ে অপারেশন চালাতে পারেন না ।" বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষককে কটাক্ষ করে তাঁরা 'সিংহম' ও 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' বলেও আখ্যা দেন । অভিযোগ, তিনি এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে তল্লাশি ও ভয় দেখানোর মতো কাজ করছেন । এই প্রসঙ্গে সিইওর সাবধানী বক্তব্য়, "ভিডিয়ো দেখিনি । অভিযোগ এলে খতিয়ে দেখব ৷"
একই সঙ্গে তিনি জানান, দ্বিতীয় দফার আগে সম্ভাব্য গোলমালকারীদের চিহ্নিত করে 'ওয়াচ লিস্ট' তৈরি করা হয়েছে । কন্ট্রোল রুমে আসা অভিযোগের ভিত্তিতে সেই তালিকা পুলিশকে দেওয়া হবে । প্রয়োজন হলে ব্যবস্থা নেবে পুলিশই ।
প্রথম দফার ভোটে ভয় দেখানোর শতাধিক অভিযোগ পেয়েছিল কমিশন । দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জে প্রার্থীকে মারধরের ঘটনাও সামনে আসে । সেই অভিজ্ঞতা থেকেই দ্বিতীয় দফায় আরও কড়া নজরদারি । কমিশনের নির্দেশ, ভোটারদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নিতে হবে । অবৈধ জমায়েত বা ভয় দেখানো কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না ।
ভোটারদের জন্য টোল-ফ্রি নম্বরও চালু করেছে কমিশন- 1800345008 । পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর পক্ষ থেকেও আলাদা হেল্পলাইন নম্বর প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে ভোটের দিন সরাসরি অভিযোগ জানানো যায় ।
