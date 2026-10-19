বই বনাম বুলডোজার ! বামেদের বুক স্টলে হামলার প্রতিবাদে সরব পবিত্র-মীরাতুনরা
Vandalism on Bookstalls: পুলিশ-কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি বুলডোজার এমনকী পুরসভার ময়লা ফেলার গাড়ি পর্যন্ত নামানো হয়েছে বইয়ের স্টল উচ্ছেদে ! সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন ।
Published : October 19, 2026 at 4:19 PM IST
কলকাতা, 19 অক্টোবর: একদিকে উত্তর কলকাতার চোরবাগানে দুর্গাপুজোর ভিড়ে পদপিষ্ট হয়ে 19 জনের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশি গাফিলতির অভিযোগ, অন্যদিকে দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর-সহ শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বামপন্থী ও প্রগতিশীল সাহিত্যের বুক স্টল ঘিরে উত্তেজনা। উৎসবের কলকাতায় এই দুই ঘটনা ঘিরেই বাড়ছে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্ক। বইয়ের স্টল ভাঙচুর, বই ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেওয়া এবং স্টল উচ্ছেদে পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছেন শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জগতের বিশিষ্টরা।
শারদোৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন এলাকায় বসানো বামেদের বুক স্টলগুলিতে হামলা চালানো হয়েছে। কোথাও বই ছিঁড়ে ফেলা, কোথাও স্টল ভাঙার চেষ্টা, আবার কোথাও বই সরিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে উত্তেজনা। যাদবপুরে বুকস্টল উচ্ছেদ ঘিরে বিশাল পুলিশ বাহিনী, কেন্দ্রীয় বাহিনী, বুলডোজার ও পুরসভার ময়লা ফেলার গাড়ি নামানোর ছবিও সামনে এসেছে।
নতুন প্রজন্মে আশার আলো দেখাচ্ছে পবিত্রকে
তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক পবিত্র সরকার। তাঁর কথায়, "বই মানুষের সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম ভিত্তি। সেই বইয়ের স্টল ভাঙা এবং বই ধ্বংস করার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়।" তিনি বলেন, “এটা একটা ধিক্কারজনক ব্যাপার। ভাবা যায় না যে একটা সরকার বইয়ের এত তীব্র বিরোধিতা করবে । এই সরকারকে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিভিন্ন জনবিরোধী উদ্যোগ নিতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার বই সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ । বই ছাড়া শিক্ষা-দীক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতির ভিত্তি কল্পনা করা যায় না। সেই বইয়েরই যারা ক্ষতি করে, তাদের নিন্দা করার ভাষা খুঁজে পাওয়া কঠিন।"
এত কিছুর মধ্যে নতুন প্রজন্মের একাংশের ভূমিকা তাঁকে আশা জুগিয়েছে । তিনি বলেন, "কিছু তরুণকে বইয়ের স্টল ভাঙতে বাধা দিতে, বই কিনতে এবং প্রতিবাদের অংশ হতে দেখা যাচ্ছে।" এই ঘটনাকে আশার আলো হিসেবে দেখছেন তিনি। তাঁর কথায়, “এই সংকীর্ণ, অন্ধ দর্শন, এটা টিকবে না। লড়াইটা চালিয়ে যেতে হবে।”
বইয়ের চর্চা বন্ধ হলে সমাজেরই ক্ষতি, মত মীরাতুনের
বুক স্টল ঘিরে বিতর্কে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহারও। তাঁর মতে, বই পড়া, বই প্রদর্শন করা কিংবা বই বিক্রির অধিকারকে বাধা দেওয়া গণতান্ত্রিক সমাজে এক গুরুতর প্রশ্নের জন্ম দেয়। তিনি বলেন, “বই পড়াকে আটকানো বা বই রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলা, বই বিক্রি আটকানো এটা মত প্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ।” তাঁর অভিযোগ, নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের বই প্রদর্শন করা হচ্ছে বলেই সংশ্লিষ্ট স্টলগুলিকে নিশানা করা হতে পারে। তাঁর বক্তব্য, বই মানুষকে শিক্ষিত করে, দেশ ও সমাজকে চিনতে শেখায়। সেই চর্চা বন্ধ করার চেষ্টা সমাজের পক্ষে উদ্বেগজনক।
চোরবাগানের দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ টেনেও ধর্মীয় উৎসবের আয়োজন ও ধর্মান্ধতার মধ্যে পার্থক্য করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি বলেন, "পুজো হোক শান্তির, উৎসবের আনন্দ যেন কোনওভাবেই মানুষের মৃত্যুর কারণ না হয়ে ওঠে।"
প্রতিবাদে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
বুক স্টল ভাঙা এবং বই ময়লার গাড়িতে তোলার অভিযোগে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদও। পরিষদের কর্মসচিব ড. জয়দীপ চন্দ জানান, শারদোৎসবের সময় রাজ্যের একাধিক জায়গায় রাজনৈতিক দলের বইয়ের স্টল ভাঙতে পুলিশ ও প্রশাসনের অতিসক্রিয়তা তাঁকে মর্মাহত করেছে।
তিনি বলেন, "বুক স্টল স্থাপন নিয়ে রাজ্যের উচ্চ ন্যায়ালয়ে একাধিক মামলা চলছে। বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন থাকলেও বইকে আবর্জনার মতো ময়লার গাড়িতে তুলে ফেলে দেওয়া কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় । বই আবর্জনার বিষয়বস্তু নয় । বরং বই একজনকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার অন্যতম হাতিয়ার। প্রশাসনের কাছে আমার আবেদন, রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে সমস্ত বুক স্টলকে উৎসবের বাকি দিনগুলিতে নির্বিঘ্নে চালাতে দেওয়া হোক । ভাঙচুরের অভিযোগে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হোক।"
সব দাবি শুধুই রাজনৈতিক নয়
বুক স্টলে হামলার ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি উঠে আসছে আরও কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক— তার মধ্যে আছে, বইয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংহতি গড়ে ওঠার পরিবেশ তৈরি। হামলার মুখে পড়েও যেসব বুক স্টল চালু রাখা সম্ভব হয়েছে, তার মধ্যে একাধিক স্টলে গত বছরের তুলনায় বই বিক্রি বেড়েছে। কোনও কোনও স্টলে বারবার হামলার পরেও বিক্রি বেড়েছে।
এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বামপন্থী বুকস্টলগুলির সাহিত্যসম্ভারও নতুন করে আলোচনায় এসেছে। শরৎচন্দ্রের পথের দাবী থেকে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের পাশাপাশি আম্বেদকর ও জ্যোতিরাও ফুলের লেখা—এমনকী রুশ, ফরাসি, লাতিন আমেরিকান, ব্রিটিশ, মার্কিন ও গ্রিক সাহিত্যের বইও এই স্টলগুলিতে পাওয়া যায় । অর্থাৎ, এই বুক স্টলগুলির পরিসর শুধু রাজনৈতিক তত্ত্বের বইয়ে সীমাবদ্ধ নেই । সেখানে রয়েছে দেশ-বিদেশের প্রগতিশীল সাহিত্য, কবিতা ও অনুবাদগ্রন্থের সম্ভার।
'হামলা'র হাত ধরে সংহতি
সিপিএম, সিপিআই(এমএল) লিবেরেশন, এসইউসি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের বুক স্টলগুলিতে হামলার অভিযোগ ঘিরে বিভিন্ন বাম দলের মধ্যে সংহতির ছবিও সামনে এসেছে। একে অপরের পাশে দাঁড়ানো এবং প্রতিবাদ করার ঘটনাকে বৃহত্তর বাম ঐক্যের সম্ভাবনা হিসেবে দেখছেন কেউ কেউ। বুক স্টলগুলির পাশে দাঁড়িয়েছেন কংগ্রেসের প্রতিনিধিরাও । তৃণমূলের কুণাল ঘোষের মতো নেতারাও বই কেনার মাধ্যমে সংহতি প্রকাশ করেছেন।
এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বুক স্টল ঘিরে সংঘাত বাম দলগুলির পারস্পরিক দূরত্ব কমানোর পাশাপাশি বৃহত্তর ফ্যাসিবাদ বিরোধী ঐক্য গড়ে তোলার আলোচনাকেও সামনে আনছে চোরবাগানের মর্মান্তিক ঘটনা এবং বুক স্টল ভাঙচুর ঘিরে বিতর্ক—দুটি পৃথক ঘটনা হলেও, দুটিই প্রশাসনিক দায়িত্ব, জন-নিরাপত্তা ও নাগরিক অধিকারের প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও বই ও সংস্কৃতির পরিসরকে সংঘাতের বাইরে রাখা জরুরি। বুক স্টল ঘিরে এই বিতর্ক শেষ পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক মোড় নেবে, তা সময় বলবে।