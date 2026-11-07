রাজ্যের সব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের আত্মরক্ষার পাঠ দেবে এবিভিপি

রাজ্যের সব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের আত্মরক্ষার পাঠ দেবে এবিভিপি
ABVP Female Students Self-Defence Training: প্রেসিডেন্সি-যাদবপুরে রাষ্ট্রবিরোধীদের বিরুদ্ধে ভালো কাজ করেছে, এবিভিপি'র প্রশংসা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : November 7, 2026 at 3:44 PM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: ছাত্রীদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেবে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) ৷ আগামী 14 থেকে 16 নভেম্বর সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এই প্রশিক্ষণ শিবির হবে ৷ শুক্রবার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-র তরফে এই কথা জানানো হয়েছে ৷ তাদের এই প্রশিক্ষণ শিবিরের নাম দেওয়া হয়েছে ‘মিশন সাহসী’ ৷
এবিভিপি-র তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যের সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হবে ৷ এর উদ্দেশ্য, বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য ছাত্রীদের যাতে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ থাকে এবং তাঁরা যাতে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন, সেই কারণেই এই শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে ৷
আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠন আরও জানিয়েছে, এই ধরনের শিবির তারা আগেও আয়োজন করেছে ৷ এর আগে কলকাতায় স্পোর্টস অথিরিটি অফ ইন্ডিয়া (সাই)-র কমপ্লেক্সে এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিল এবিভিপি ৷ 2024 সালে ওই শিবির হয়েছিল ৷
এদিকে রাষ্ট্রবিরোধী কাজকর্মের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যলয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপি ভালো কাজ করছে বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি বলেন, ‘‘বিশ্বের বৃহত্তম ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের আমার জাতীয়তাবাদী ভাই ও বোনদের আমি অভিনন্দন জানাই ৷ যারা এই ধরনের স্লোগান দেয় এবং দেশবিরোধী মনোভাব ছড়ায়, তাদের থেকে প্রেসিডেন্সি ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিষ্কার করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তাঁরা ।’’
শুক্রবার সন্ধ্যায় মানিকতলায় একটি কালীপুজোর মণ্ডপ উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেখানেই তিনি এই কথা বলেন ৷ এই কথা বলার আগে তিনি দাবি করেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ‘টুকরে টুকরে গ্যাং’-‘দিমাগী নকশাল’রা সক্রিয়৷ তারা ‘কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি’ বলে স্লোগান দেয়৷ আপত্তিকর কথা বলে ৷
তাই এই ধরনের কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধও এবিভিপি-র কাছে করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ আর সবরকম সাহায্য করার আশ্বাসও দিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, ‘‘যা কিছু প্রয়োজন, তা ব্লিচিং পাউডার হোক বা ফিনাইল, আমি তা সরবরাহ করব । পরিচ্ছন্নতার কাজ চালিয়ে যেতে হবে ৷ এটি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমি। এই মাটিতেই স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম হয়েছিল ৷’’
তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনাও করেন ৷ 2025 সালে মমতার জমানায় কালীমূর্তিকে প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়ার যে ঘটনা ঘটেছিল, তারও উল্লেখ করেন ৷
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