যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে PhD-দুর্নীতি ! CBI তদন্তের দাবিতে আচার্যের দ্বারস্থ ABVP

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে PhD-দুর্নীতি ! CBI তদন্তের দাবিতে আচার্যের দ্বারস্থ ABVP
জুটা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক স্তরেও দুর্নীতির অভিযোগে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠনের ৷
Published : August 29, 2026 at 8:20 PM IST
কলকাতা, 29 অগস্ট: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে এবার সরাসরি রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য আর এন রবির দ্বারস্থ হল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (ABVP) ৷ জানা গিয়েছে, 28 অগস্ট অর্থাৎ গত শুক্রবার রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়ে পিএইচডি-র দুর্নীতির অভিযোগে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে ৷ পাশাপাশি, CBI তদন্তের দাবিও জানিয়েছে এবিভিপি ৷
সংগঠনের দাবি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যদি অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, তাহলে তার তদন্ত কোনও রাজনৈতিক প্রভাবের বাইরে গিয়ে হওয়া প্রয়োজন ৷ সেই কারণেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মাধ্যমে তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে ৷
এবিভিপি-র অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি সংক্রান্ত একাধিক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ গবেষণার সুযোগ, নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের অনিয়ম হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে বলে দাবি সংগঠনের ৷ তাদের বক্তব্য, অভিযোগগুলি শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ স্তরে তদন্ত না-করে, একটি স্বাধীন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মাধ্যমে খতিয়ে দেখা হলে প্রকৃত ঘটনা সামনে আসতে পারে ৷ এই দাবিকে সামনে রেখেই রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দেয় এবিভিপি-র প্রতিনিধিদল ৷ পিএইচডি সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগে CBI তদন্তের পাশাপাশি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ওঠা দেশবিরোধী গতিবিধির অভিযোগেও উচ্চপর্যায়ে তদন্তের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়েছে ৷
শুধু পিএইচডি সংক্রান্ত অভিযোগই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের একাধিক বিষয়ও স্মারকলিপিতে তুলে ধরেছে আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠন ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী ফলক ভাঙার ঘটনায় অধ্যাপক রাজেশ্বর সিনহার বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে ৷ একইসঙ্গে ওই ঘটনায় রাজ্যপাল অথবা উচ্চশিক্ষা দফতরের উদ্যোগে উচ্চপর্যায়ের এবং নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিও জানিয়েছে সংগঠনটি ৷ এছাড়াও JUTA-র সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায়ের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি নিরপেক্ষভাবে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে তারা ৷ অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন, গবেষণা ব্যবস্থা এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলী—সবকটি বিষয়েই নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছে এবিভিপি ৷
ওই প্রতিনিধিদলে ছিলেন এবিভিপি-র কেন্দ্রীয় কার্যসমিতির সদস্য শুভব্রত অধিকারী, প্রদেশ সম্পাদক নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট সম্পাদক সঞ্জীবন দীপ বর্মন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক শুভজিৎ সাহা এবং অনিন্দিতা দাস ৷ এবিভিপি-র রাজ্য সম্পাদক নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য বলেন, "যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোনও অভিযোগ বা অনিয়মকে রাজনৈতিক প্রভাবের ঊর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা জরুরি ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে প্রতিটি অভিযোগের যথাযথ তদন্ত হওয়া দরকার ৷"
তাঁর আরও দাবি, পিএইচডি সংক্রান্ত দুর্নীতির-সহ যে সমস্ত অভিযোগ সামনে এসেছে, সেগুলির দ্রুত তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ্যে আনতে হবে ৷ অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানিয়েছে এবিভিপি ৷ এনিয়ে, যাদবপুরের শিক্ষক সংগঠন জুটার তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তরাধিকার বহন করছে ৷ স্বদেশি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম ৷ রাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এর সঙ্গে আমাদের সবার সম্মান জড়িত ৷ এখানে আমরা-ওঁরা'র কোনও স্থান নেই ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে ভুল প্রচার বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয় "
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক বিতর্কের মধ্যেই এবার পিএইচডি-তে দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগে CBI তদন্তের দাবি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ তদন্তের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে তদন্তভার দেওয়ার দাবি জানিয়ে কার্যত বিষয়টিকে আরও বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে যেতে চাইছে এবিভিপি ৷ এখন রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য এই স্মারকলিপি নিয়ে কী পদক্ষেপ করেন, সেদিকেই নজর সবপক্ষের ৷