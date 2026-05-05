বিজেপি জিততেই বাড়ছে সদস্যপদের আবেদন, জেন-জি’র উপর বিশেষ নজর এবিভিপি-র
ছাত্র সংসদ নির্বাচন দ্রুত করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করা হবে বলে জানিয়েছে এবিভিপি৷
Published : May 5, 2026 at 5:46 PM IST
কলকাতা, 5 মে: রাজ্যে ঘটল রাজনৈতিক পরিবর্তন। সেই পরিবর্তনে সামিল এবার ছাত্র-ছাত্রীরাও। ক্ষমতায় বিজেপি সরকার আসতেই নতুন করে সদস্যপদের জন্য আবেদনের সংখ্যা বেড়েছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদে (এবিভিপি)। সেই কথাই মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে জানালো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর ছাত্র সংগঠন।
এবিভিপি-র প্রতিষ্ঠা দিবস 9 জুলাই৷ সেদিন থেকে থেকে দুর্গাপুজোর আগে পর্যন্ত সদস্যপদ গ্রহণ করা হয় এই সংগঠনে। গত বছরের হিসেব অনুযায়ী, বর্তমানে এভিবিপি-র সদস্য সংখ্যা প্রায় 55 হাজার। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘এছাড়াও আমরা প্রায় 60 লাখ মানুষের কাছে পৌঁছেছি। তবে গতকাল থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি বহু ছাত্র-ছাত্রী আমাদেরকে ফোন করছেন। আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চাইছেন।"
তবে তিনি জানান, তৃণমূলের দাগিদের বিরুদ্ধে যেমন আইনত ব্যবস্থা চলছে, সেটা চলবে। তাই সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা দলে যোগদান করতে পারবে৷ কিন্তু ‘তৃণমূলপন্থী’ বা ‘তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনী’ এই দলে স্থান পাবে না।
তবে এসবের পাশাপাশি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বিশেষ নজর দিচ্ছে জেন-জি’দের উপর। তাদের নিয়ে বিশেষ ভাবনা এই ছাত্র সংগঠনের। নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘বাংলাদেশ - নেপালে আমরা দেখেছি বলতে জেন-জি দেশের বিরুদ্ধে আছে। কিন্তু ভারত তথা পশ্চিমবাংলায় জেন-জি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সঙ্গে আছে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা জিতেছি, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় আমরা, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় আমরা একটি ভালো জায়গায় রয়েছে। সেই ভাবেই প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় যখন ছাত্র সংসদ নির্বাচিত হবে। সেই সময়ে আমরা এই জেন-জি’কে নিয়েই সঙ্গে নিয়ে এক বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ গড়ার দিকে এগোবো। 2047-এ বিকশিত ভারত তখনই তৈরি হবে, যখন বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হবে।’’
তবে এর পাশাপাশি ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কথাও তাঁরা বলেন। বহু বছর ধরেই রাজ্যে ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ রয়েছে। তৃণমূল সরকার থাকাকালীন সেই বিষয়ে একাধিকবার সরব হয়েছিল বিরোধীরা। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের তরফে সেই কথা নতুন সরকারকে জানানো হবে। রাজ্য সম্পাদক নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘সরকার গঠন হয়ে গেলে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে দাবি আমরা জানাবো। কারণ, ছাত্র সংসদ নির্বাচন না-হলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে নেতৃত্ব গড়ে উঠবে না। সেটা যদি না হয়, তাহলে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই না ব্যবসা-শিক্ষা সব জায়গাতেই সমস্যা হবে।’’
তবে তারা দাবি জানান, কলেজ ক্যাম্পাসের ইউনিয়ন ঘরগুলিতে স্বামী বিবেকানন্দ, বিদ্যার দেবী সরস্বতী ও ভারতমাতার ছবি রাখতে হবে। কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ছবি রাখতে হলে, এগুলো রাখার পর সেটা রাখতে হবে। বাংলার যে মনীষীরা ভারতকে রাস্তা দেখিয়েছে, তাঁদের ছবি রাখব। চে বা লেনিন ভারতের কেউ না, পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ক্যাম্পাসে পশ্চিমবঙ্গের মনীষীদের ছবি থাকবে।
তবে এবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আইসিসি নির্বাচনে নোটার থেকেও কম ভোট পেয়েছে এভিবিপি। সেই বিষয়ে তাঁরা বলেন, ‘‘লম্বা সময় ধরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কাজ চলছে। খোঁজ নিলে জানতে পারবেন, কোন হস্টেলে কোন রঙের আবির খেলা হয়েছে। আশা করছি ভালই হবে। তবে নির্বাচন কোন পরিস্থিতিতে হয়েছিল, কারা-কীভাবে এই নির্বাচন করিয়েছিল, সেই বিষয়গুলো রয়েছে। আইসিসি ইলেকশন অনেক ছোট। এর থেকেও যখন বড় নির্বাচন হবে, তার ফলাফলটা মিলিয়ে নেওয়া হবে।’’
এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এবিভিপির-এর মহানগরের সম্পাদক স্বাধীন হালদার ও সংগঠনের মিডিয়া কনভেনার অনন্ত বারুই৷