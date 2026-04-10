ডালুর মৃত্যুতে সুজাপুরে কংগ্রেসের পালে সহানুভূতির ভোট !
আবু হাসেম খান চৌধুরীর শেষকৃত্যে তৃণমূল প্রার্থীর কান্নায় একাধিক জল্পনা ৷ তবে কি ভোট হারানোর আশঙ্কা করছেন সাবিনা ইয়াসমিন !
Published : April 10, 2026 at 8:54 PM IST
মালদা, 10 এপ্রিল: আবু হাসেম খান চৌধুরীর ওরফে ডালু মিঞার মৃত্যু কি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সুজাপুর কেন্দ্রে কংগ্রেসের পালে সহানুভূতির হাওয়া টেনে আনবে ? এই প্রশ্নই এখন ঘোরাফেরা করছে জেলা রাজনীতির আনাচে-কানাচে ৷ কংগ্রেসের দাবি, ডালুবাবুর মৃত্যুতে নিশ্চিতভাবেই ভোটের লড়াইয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলেন সুজাপুর কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী ৷ নিশ্চিতভাবে তিনি এই কেন্দ্রে জিততে চলেছেন ৷ যদিও তৃণমূলের বক্তব্য, ডালু মিঞার জীবদ্দশাতেই সুজাপুর কেন্দ্রে গো-হারা হেরেছিলেন তাঁর ছেলে ৷ একুশের বিধানসভা নির্বাচনে লক্ষাধিক ভোটে তাঁকে হারিয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী ৷ তাই তাঁর প্রয়াণ ওই কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থীকে একটিও সহানুভূতি ভোট এনে দেবে না ৷
সুজাপুর কেন্দ্রটি আগে ছিল কালিয়াচক বিধানসভা কেন্দ্র ৷ 1957 সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকেই নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রয়াত বরকত গনি খান চৌধুরী ৷ তারপর থেকেই এই কেন্দ্রটি কার্যত কোতোয়ালির খান চৌধুরীদের সংসদীয় রাজনীতির মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয় ৷ পরিবারের প্রত্যেক সদস্য এই কেন্দ্র থেকেই সংসদীয় রাজনীতির ময়দানে পা রাখা শুরু করেন ৷
বরকত গনি খান চৌধুরী সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর বোন রুবি নুর 1991 সালে এই কেন্দ্রে প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ৷ পরবর্তীতে সুজাপুর কেন্দ্র গঠিত হয় ৷ 2008 সালে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত রুবি নুরের ছিলেন সুজাপুর কেন্দ্রের বিধায়ক ৷ তাঁর প্রয়াণের পর মেয়ে মৌসম নুর 2009 সালে এই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জয়ী হন ৷
যদিও 2011 সালের লোকসভা নির্বাচনে মৌসম সাংসদ নির্বাচিত হয়ে দিল্লি চলে যান ৷ তাঁর অবর্তমানে এগারোর নির্বাচনে এই কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রতীকে প্রার্থী হয়ে জয় পান বরকত সাহেবের ভাই আবু নাসার খান চৌধুরী ৷ যদিও, পরে তিনি ও মৌসম তৃণমূলে যোগদান করেন ৷ এদিকে, 2011 সালে বৈষ্ণবনগর কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী ইশা খান চৌধুরী 2016 সালে ফিরে আসেন সুজাপুর কেন্দ্রে ৷ সেবারও এই আসনে জয়ী হন কংগ্রেস প্রার্থী ইশা ৷ অন্যদিকে, 1996 থেকে 2006 পর্যন্ত কালিয়াচক কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন সদ্য প্রয়াত আবু হাসেম খান চৌধুরী ৷
সুজাপুর কেন্দ্রে খান চৌধুরী পরিবারের গুরুত্ব ঠিক কতটা, এবার সেটা দেখে নেওয়া যাক ৷ 2008 সালে রুবি নুরের প্রয়াণের পর 2009 সালের উপনির্বাচনে এই কেন্দ্রে মৌসম নুর বাকি প্রতিদ্বন্দ্বীদের স্রেফ উড়িয়ে দেন ৷ ঠিক একই ছবি দেখা যায় 2011 সালের নির্বাচনে ৷ প্রতিদ্বন্দ্বীদের বেশ কয়েক মাইল পিছনে ফেলে জয় পান আবু নাসার খান চৌধুরী ৷ 2016 সালে ইশা খান চৌধুরীও ভালো মার্জিনে এই কেন্দ্রে জয়ী হন ৷ তাল কাটে একুশের নির্বাচনে ৷ এই কেন্দ্রে লক্ষাধিক ভোটে ডালুপুত্র ইশাকে পরাজিত করেন তৃণমূল প্রার্থী আবদুল গনি ৷ স্থানীয়দের দাবি, শুধুমাত্র গনি নামটি থাকার জন্যই সুজাপুরের মানুষ সেবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি আবদুল গনিকে দু’হাতে ভোট দিয়েছিলেন ৷
এবার দুয়ারে ছাব্বিশের নির্বাচন ৷ ঠিক তার আগে বুধবার রাতে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন আবু হাসেম খান চৌধুরী ৷ গতকালই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে ৷ তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবারের দলীয় প্রার্থী আবদুল হান্নান ৷ উপস্থিত ছিলেন সুজাপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিনও ৷
ইটিভি ভারতকে তিনি পরিষ্কার জানিয়েছেন, কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেও ডালু মিঞা তাঁকে নিজের পরিবারের সদস্য হিসাবেই ভেবে এসেছেন ৷ ডালুর মৃত্যুতে সাবিনার কান্নাও চোখ এড়ায়নি কারও ৷ এতেই রাজনৈতিক মহলের একাংশের প্রশ্ন, তবে কি ভোটের আগে ডালুর প্রয়াণে সাবিনাও শঙ্কিত ? তিনিও কি ভাবছেন, ডালুর মৃত্যু ভোটে কংগ্রেসের পালে সহানুভূতির হাওয়া এনে দেবে ? তা না-হলে তিনি নিজেকে খান চৌধুরী পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে প্রমাণ করতে মরিয়া কেন ?
সেটাই বলছিলেন আবদুল হান্নান ৷ তিনি বলেন, "আমি এই এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য ৷ অর্থাৎ, অনেক আগেই সুজাপুরের মানুষ আমাকে সমর্থন করেছিলেন ৷ এই এলাকার মানুষজনের জন্য আমি দিনরাত কাজ করে গিয়েছি ৷ উলটোদিকে একুশের নির্বাচনে মানুষ যাঁকে ভোট দিয়ে বিধায়ক নির্বাচিত করেছিল, ভোটের পর তাঁর আর দেখা পায়নি ৷ এই নিয়ে বিদায়ী বিধায়কের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ আগে থেকেই ছিল ৷ এবার এআইসিসি আমাকে সুজাপুর কেন্দ্রের প্রার্থী ঘোষণা করেছে ৷ প্রথম থেকেই নিশ্চিত ছিলাম, ভোটে আমি জিতব ৷ এরই মধ্যে ডালু মিঞার প্রয়াণ আমাকে জয়ের দিকে আরও এগিয়ে দিল ৷ এব্যাপারে কারও কোনও দ্বিধা নেই ৷"
অন্যদিকে, তৃণমূলের জেলা সহ-সভাপতি শুভময় বসুর বক্তব্য, "সুজাপুর কেন্দ্রে গনি মিথ যে আর কাজ করে না, সেটা একুশের নির্বাচনে বোঝা গিয়েছে ৷ আবদুল গনি রেকর্ড ভোটে জিতেছিলেন ৷ এবার ওই কেন্দ্রে আমাদের প্রার্থী বিদায়ী মন্ত্রিসভার সদস্য সাবিনা ইয়াসমিন ৷ তিনি নিজে এই কেন্দ্রের মেয়ে ৷ এলাকায় রেশমচাষিদের জন্য তিনি যে কাজ করেছেন, তা কেউ ভুলতে পারবে না ৷ তবে শুধু রেশম চাষেই নয়, একাধিক ক্ষেত্রে তিনি এই এলাকায় কাজ করেছেন ৷ মানুষ এখন কাজকে সম্মান দেয়, কোনও পরিবারকে নয় ৷ তাই সাবিনার জয় নিয়ে কোনও দ্বিধা নেই ৷ ডালু মিঞা জেলা রাজনীতিতে একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ৷ তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গতকাল সব দলের নেতা-নেত্রীরাই গিয়েছিলেন ৷ কোতয়ালিতে সাবিনা একটু বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন ৷ কারণ, ডালু মিঞার হাত ধরেই রাজনীতির আঙিনায় এসেছিলেন সাবিনা ৷ এর সঙ্গে ভোটের কোনও সম্পর্ক নেই ৷"