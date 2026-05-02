'সিংহম' নেই ! নিরাপত্তায় শিথিলতা ? পুনর্নির্বাচনে প্রশ্নের মুখে কমিশন

ডায়মন্ড হারবারের পরিস্থিতি (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 2, 2026 at 1:11 PM IST

কলকাতা, 2 মে: গত 29 এপ্রিলের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর উপস্থিতি কার্যত নজর কেড়েছিল সরার ৷ 'সিংহম' নামেই অধিক পরিচিত সেই বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মা শনিবারের পুনর্নির্বাচনে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন ! বুথ পরিদর্শন থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থার খুঁটিনাটির তদারকি- আগের ভোটে তাঁর সক্রিয়তা নিয়ে যেমন আলোচনা হয়েছিল, তেমনই এদিন তাঁর 'অনুপস্থিতি' ঘিরে তৈরি হয়েছে জোর জল্পনা !

উপস্থিতি থেকে অনুপস্থিতি-বদলে যাওয়া ছবি

স্থানীয়দের একাংশের দাবি, বুধবারের ভোটে প্রায় সর্বত্র দেখা গিয়েছিল উত্তরপ্রদেশের এই আইপিএস কর্তাকে। কিন্তু পুনর্নির্বাচনে তাঁর দেখা মেলেনি কোথাও । তিনি কোথায় আছেন তা নিয়ে দুপুর পর্যন্ত কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি ৷ ফলে ভোট পরিচালনায় তাঁর ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন । রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে চাপানউতোর ।

'সিংহম' বনাম 'পুষ্পা', পুরনো বিতর্ক ফের সামনে

ভোটের আগে ফলতায় তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গিরের বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের হানা ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল । সেই অভিযানে নেতৃত্বে ছিলেন অজয় পাল শর্মা । ভোটারদের হুমকি না দেওয়ার বার্তা দিয়ে যান তিনি । এরপরই শাসকদলের তরফে তাঁর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় । জাহাঙ্গিরের কটাক্ষ, ওঁরা 'সিংহম' হলে, আমরা এক একজন 'পুষ্পা' ।

বাহিনীর উপস্থিতিতেও ফারাক

আগের ভোটে ডায়মন্ড হারবারে ভারত সেবাশ্রম সংঘের কাছে অস্থায়ী ক্যাম্পে বিপুল কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি দেখা গিয়েছিল । কিন্তু পুনর্নির্বাচনের দিন সেই একই জায়গায় বাহিনীর সংখ্যা তুলনায় অনেকটাই কম ছিল বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি । শুধু ওই এলাকাই নয়, সামগ্রিকভাবে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিও এদিন কম চোখে পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ।

প্রশাসনের নীরবতা, বাড়ছে জল্পনা

যদিও এই সমস্ত অভিযোগের বিষয়ে প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । তবে নিরাপত্তা ব্যবস্থার এই ফারাক ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র চর্চা শুরু হয়েছে ।

ভোটের হারও নজরে

ডায়মন্ড হারবার ও মগরাহাটের 15টি বুথে সকাল 7টা থেকে শুরু হওয়া পুনর্নির্বাচনে বেলা 11টা পর্যন্ত প্রায় 37 শতাংশ ভোট পড়েছে । নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী মোট ভোটের হার 36.99 শতাংশ ।

মগরাহাট পশ্চিমে: 38.2%

ডায়মন্ড হারবারে: 35.92%

সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ । তবে 'সিংহম' এর অনুপস্থিতিতে নিরাপত্তা কতটা আঁটসাঁট থাকে, সেই প্রশ্নই এখন ঘুরছে দক্ষিণ 24 পরগণার জনমানসে ৷

