এটা অন্তর্বর্তী সরকার, শুভেন্দুর কথায় কাজ করা পুলিশকর্মীদের 2 বছর পর কঠিন পরিণতি: অভিষেক

এটা অন্তর্বর্তী সরকার, শুভেন্দুর কথায় কাজ করা পুলিশকর্মীদের 2 বছর পর কঠিন পরিণতি: অভিষেক
Abhishek Banerjee: অভিষেকের অভিযোগ, বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদের খুশি করার জন্য পুলিশের কয়েকজন আধিকারিক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের উপর অন্যায়ভাবে নির্যাতন চালাচ্ছেন ৷
Published : October 30, 2026 at 1:29 PM IST
কলকাতা, 30 অক্টোবর: রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারকে 'অন্তর্বর্তীকালীন' সরকার বলে তীব্র কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শুধু সরকার নয়, রাজ্যের পুলিশের ভূমিকা নিয়েও এ দিন সরব হন তিনি ৷ রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে অভিষেক বলেন, যে পুলিশ আধিকারিকরা এখন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর অঙ্গুলিহেলনে কাজ করছেন, তাঁকে তুষ্ট রাখার জন্য তৃণমূলের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দিচ্ছেন, তাঁদের তালিকা তৈরি করে রাখা হচ্ছে ৷ দু'বছর পর সরকার বদলালে সেই পুলিশ আধিকারিকদের কঠিন পরিণতি হবে বলে হুমকি দিয়েছেন ডায়মন্ডহারবারের তৃণমূল সাংসদ ৷
অভিষেকের অভিযোগ, বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদের খুশি করার জন্য পুলিশের কয়েকজন আধিকারিক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের উপর অন্যায়ভাবে নির্যাতন চালাচ্ছেন ৷ এ প্রসঙ্গে নিজের আপ্ত-সহায়ক সুমিত রায় ও কাজল শেখের কথা উল্লেখ করেন তিনি ৷ বলেন, "আমার বিরুদ্ধে 30টা মামলা করেছেন ৷ আরও 50টা করুন ৷ ভেবেছেন জেলে রেখে জব্দ করবেন ৷ 5-6 বছর ধরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে এসব করছেন ৷ আমার আপ্ত-সহায়ককে মিথ্যে মামলা দিয়ে তিন মাস ধরে হেফাজতে রাখা হয়েছে ৷ আজকে কাজল শেখ মমতাকে সমর্থন জানিয়েছেন বলে তাঁর বাড়িতে তাণ্ডব করা হচ্ছে, তাঁর নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছে ৷ বাপের জমিদারি নাকি পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকটা !"
এই নিয়ে বলতে গিয়েই মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে অভিষেক বলেন, "আপনি বলছেন সবার ফাইল খুলব ৷ শুভেন্দুবাবু, নিজের ফাইলটা আগে খুলুন ৷ যে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বিধানচন্দ্র রায়, অজয় মুখোপাধ্যায়, জ্য়োতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের মতো মানুষেরা বসেছেন, আজ 2026-এ সেই চেয়ারে এমন একজনকে নির্বাচিত করা হয়েছে, যাঁকে টিভির সামনে 5 লাখ টাকা ঘুষ নিতে দেখা গিয়েছে ৷ বাংলা একজন ঘুষখোরকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পেয়েছে ৷ এটা বাংলার দুর্ভাগ্য, বাংলার লজ্জা ৷ যদি কেউ কোনও অন্যায় করে, তবে দলমত নির্বিশেষে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ৷ সে তৃণমূলের হোক, সিপিএমের হোক, কংগ্রেসের হোক বা বিজেপির ৷"
রাজ্যের বর্তমান সরকারের স্থায়ীত্ব নিয়ে এদিন প্রশ্ন তুলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "এই অন্তর্বর্তী সরকার আর কতদিন ? আমি অন্তর্বর্তী এজন্যই বলছি, কাল সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির যে ক্যাটিগরি তৈরি করা হয়েছিল, সেটা ইন্টারিম অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছিল ৷ তাই যদি হয় তাহলে যে এমএলএ-রা নির্বাচিত, তাঁরাও ইন্টারিম ৷ সেই এমএলএ-রা মুখ্যমন্ত্রীকে নির্বাচিত করেছেন, তাহলে মুখ্যমন্ত্রীও ইন্টারিম, সরকারও ইন্টারিম ৷ পুরোটাই তাহলে অন্তর্বর্তী, অস্থায়ী ৷"
তাঁর দাবি, শীঘ্রই এই অস্থায়ী সরকারের পরিবর্তনের পর তৃণমূল ক্ষমতায় এলে ভুগতে হবে পুলিশ অফিসারদের একাংশকে ৷ অভিষেকের কথায়, "যারা ভাবছে, শুভেন্দু অধিকারীর অঙ্গুলিহেলনে কাজ করব, প্রতিটি অফিসারকে আমি ওয়ার্নিং দিয়ে রাখছি, সরকার যখন পালটাবে, তখন কিন্তু কেউ বাঁচাবে না ৷ আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয় ৷ যদি ভাবেন, কেউ পায়ে এসে পড়বেন আর বেঁচে যাবেন, কেউ বাঁচাবে না ৷ তার দায়-দায়িত্ব আমার ৷ 2 বছরে কী পরিণতি হয় দেখব ৷ আপনিও এখানে থাকবেন, আমিও থাকব ৷ যে পুলিশ অফিসাররা আমাদের কর্মীদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়েছেন, তাঁদের একজনকেও আমাদের সরকার রেয়াত করবে না ৷"
এদিন চোরবাগান-কাণ্ড নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ ৷ ফের তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর 'ভাইপো'কে নিয়ে কটাক্ষ ৷ কেন এখনও পর্যন্ত দেবদীপ অধিকারী-সহ পুজো কমিটির শীর্ষ পদে থাকা বিজেপির নেতাদের একটা সমনও পাঠানো হল না, সেই প্রশ্ন তোলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷