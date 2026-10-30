ETV Bharat / politics

এটা অন্তর্বর্তী সরকার, শুভেন্দুর কথায় কাজ করা পুলিশকর্মীদের 2 বছর পর কঠিন পরিণতি: অভিষেক

Abhishek Banerjee: অভিষেকের অভিযোগ, বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদের খুশি করার জন্য পুলিশের কয়েকজন আধিকারিক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের উপর অন্যায়ভাবে নির্যাতন চালাচ্ছেন ৷

Abhishek Banerjee
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 30, 2026 at 1:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 30 অক্টোবর: রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারকে 'অন্তর্বর্তীকালীন' সরকার বলে তীব্র কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শুধু সরকার নয়, রাজ্যের পুলিশের ভূমিকা নিয়েও এ দিন সরব হন তিনি ৷ রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে অভিষেক বলেন, যে পুলিশ আধিকারিকরা এখন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর অঙ্গুলিহেলনে কাজ করছেন, তাঁকে তুষ্ট রাখার জন্য তৃণমূলের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দিচ্ছেন, তাঁদের তালিকা তৈরি করে রাখা হচ্ছে ৷ দু'বছর পর সরকার বদলালে সেই পুলিশ আধিকারিকদের কঠিন পরিণতি হবে বলে হুমকি দিয়েছেন ডায়মন্ডহারবারের তৃণমূল সাংসদ

অভিষেকের অভিযোগ, বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদের খুশি করার জন্য পুলিশের কয়েকজন আধিকারিক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের উপর অন্যায়ভাবে নির্যাতন চালাচ্ছেন ৷ এ প্রসঙ্গে নিজের আপ্ত-সহায়ক সুমিত রায় ও কাজল শেখের কথা উল্লেখ করেন তিনি ৷ বলেন, "আমার বিরুদ্ধে 30টা মামলা করেছেন ৷ আরও 50টা করুন ৷ ভেবেছেন জেলে রেখে জব্দ করবেন ৷ 5-6 বছর ধরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে এসব করছেন ৷ আমার আপ্ত-সহায়ককে মিথ্যে মামলা দিয়ে তিন মাস ধরে হেফাজতে রাখা হয়েছে ৷ আজকে কাজল শেখ মমতাকে সমর্থন জানিয়েছেন বলে তাঁর বাড়িতে তাণ্ডব করা হচ্ছে, তাঁর নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছে ৷ বাপের জমিদারি নাকি পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকটা !"

এই নিয়ে বলতে গিয়েই মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে অভিষেক বলেন, "আপনি বলছেন সবার ফাইল খুলব ৷ শুভেন্দুবাবু, নিজের ফাইলটা আগে খুলুন ৷ যে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বিধানচন্দ্র রায়, অজয় মুখোপাধ্যায়, জ্য়োতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের মতো মানুষেরা বসেছেন, আজ 2026-এ সেই চেয়ারে এমন একজনকে নির্বাচিত করা হয়েছে, যাঁকে টিভির সামনে 5 লাখ টাকা ঘুষ নিতে দেখা গিয়েছে ৷ বাংলা একজন ঘুষখোরকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পেয়েছে ৷ এটা বাংলার দুর্ভাগ্য, বাংলার লজ্জা ৷ যদি কেউ কোনও অন্যায় করে, তবে দলমত নির্বিশেষে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ৷ সে তৃণমূলের হোক, সিপিএমের হোক, কংগ্রেসের হোক বা বিজেপির ৷"

রাজ্যের বর্তমান সরকারের স্থায়ীত্ব নিয়ে এদিন প্রশ্ন তুলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "এই অন্তর্বর্তী সরকার আর কতদিন ? আমি অন্তর্বর্তী এজন্যই বলছি, কাল সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির যে ক্যাটিগরি তৈরি করা হয়েছিল, সেটা ইন্টারিম অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছিল ৷ তাই যদি হয় তাহলে যে এমএলএ-রা নির্বাচিত, তাঁরাও ইন্টারিম ৷ সেই এমএলএ-রা মুখ্যমন্ত্রীকে নির্বাচিত করেছেন, তাহলে মুখ্যমন্ত্রীও ইন্টারিম, সরকারও ইন্টারিম ৷ পুরোটাই তাহলে অন্তর্বর্তী, অস্থায়ী ৷"

তাঁর দাবি, শীঘ্রই এই অস্থায়ী সরকারের পরিবর্তনের পর তৃণমূল ক্ষমতায় এলে ভুগতে হবে পুলিশ অফিসারদের একাংশকে ৷ অভিষেকের কথায়, "যারা ভাবছে, শুভেন্দু অধিকারীর অঙ্গুলিহেলনে কাজ করব, প্রতিটি অফিসারকে আমি ওয়ার্নিং দিয়ে রাখছি, সরকার যখন পালটাবে, তখন কিন্তু কেউ বাঁচাবে না ৷ আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয় ৷ যদি ভাবেন, কেউ পায়ে এসে পড়বেন আর বেঁচে যাবেন, কেউ বাঁচাবে না ৷ তার দায়-দায়িত্ব আমার ৷ 2 বছরে কী পরিণতি হয় দেখব ৷ আপনিও এখানে থাকবেন, আমিও থাকব ৷ যে পুলিশ অফিসাররা আমাদের কর্মীদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়েছেন, তাঁদের একজনকেও আমাদের সরকার রেয়াত করবে না ৷"

এদিন চোরবাগান-কাণ্ড নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ ৷ ফের তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর 'ভাইপো'কে নিয়ে কটাক্ষ ৷ কেন এখনও পর্যন্ত দেবদীপ অধিকারী-সহ পুজো কমিটির শীর্ষ পদে থাকা বিজেপির নেতাদের একটা সমনও পাঠানো হল না, সেই প্রশ্ন তোলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

TAGGED:

ABHISHEK BANERJEE
ABHISHEK SLAMS SUVENDU
INTERIM GOVERNMENT
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
শুভেন্দু অধিকারী

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.