অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী, চোরদের সরকার!’ শুভেন্দুকে পাল্টা তোপ অভিষেকের
Abhishek hits back Suvendu: মুখ্যমন্ত্রীর দাবির জবাব দিয়ে অভিষেক বলেন, দল সুযোগ দিলে আবার ডায়মন্ড হারবার থেকেই ভোটে লড়বেন। সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।
Published : October 30, 2026 at 10:58 PM IST
কলকাতা, 30 অক্টোবর: বারুইপুরের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর করা আক্রমণের কড়া জবাব দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার সন্ধ্যায় কালীঘাটে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান তিনি। স্পষ্ট জানিয়ে দেন, দল সুযোগ দিলে তিনি আবার ডায়মন্ড হারবার থেকেই ভোটে লড়বেন। মুখ্যমন্ত্রীকে অস্থায়ী বলার পাশাপাশি তাঁর সরকারকে অন্তর্বর্তী বলেও কটাক্ষ করেন অভিষেক ।
তিনি বলেন, “আমি ডায়মন্ড হারবারেও যাব, কাঁথিতেও যাব, নদিয়াতেও যাব। আমাকে নিয়ে ওঁকে (মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী) চিন্তিত থাকতে বারণ করুন।উনি আসলে চুরি করে জিতেছেন তাই এখনও শয়নে-স্বপ্নে অভিষেককেই দেখছেন।”
ভোটে কারচুপির অভিযোগে সরব হয়ে নির্বাচন কমিশন ও সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের প্রসঙ্গ তোলেন তৃণমূল সাংসদ। পাশাপাশি চোরবাগানের পুজোয় পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে খোঁচা দিয়ে বলেন, “এখন আর ভাইপো ভাইপো বলতে পারে না । নিজের ভাইপো ফেঁসে গিয়েছে।” অভিষেকের দাবি, চোরবাগানের পুজো কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক পদে রয়েছেন শুভেন্দুর ভাইপো দেবদীপ অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী ভালো করেই জানেন, সরকার পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ভাইপো সবার আগে জেলে যাবেন।
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অপব্যবহার নিয়ে চ্যালেঞ্জের সুরে অভিষেক বলেন, “পুলিশ আপনার হাতে, ইডি আপনার হাতে, সিবিআই আপনার হাতে, এসটিএফ আপনার হাতে, ইনকাম ট্যাক্স আপনার হাতে, এনআইএ আপনার হাতে, সংবাদমাধ্যম আপনার হাতে, বিচারব্যবস্থার একাংশ আপনার হাতে, আপনি (তদন্তভার) দিয়ে দিন। কে বারণ করেছে?” তদন্তে কোনও অনিয়ম পেলে তাঁকে গ্রেফতার করার আহ্বানও জানান সাংসদ।
অন্য একটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “ চুরি করে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন । অস্থায়ী-অন্তর্বর্তী সরকারের অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী।” পুলিশ ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অপব্যবহারের পাশাপাশি নিজের পার্টি অফিস ভাঙচুর এবং বারো বছরের মেয়ের বিরুদ্ধে হুমকির ঘটনাও তুলে ধরেন অভিষেক।
বাংলায় আইন-শৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে সরব হয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন, দুর্গোৎসবে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা বাংলায় গত 40-50 বছরে কখনও ঘটেনি। পাশাপাশি তিনি বলেন, “দিল্লির পোষা কুকুর হওয়ার থেকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বেঁচে থাকা অনেক বেশি সম্মানের।”
ভোটের ময়দানে সম্মুখ সমরের বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁ বয়সের পার্থক্যের কথাও মনে করিয়ে দেন। তিনি জানান, পাঁচ বছর পর শুভেন্দুর বয়স হবে 61 । আর তাঁর বয়স তখন থাকবে 43-44 । শুভেন্দুর শক্তি কমবে এবং তাঁর শক্তি বাড়বে। বিজেপিকে নিশানা করে তিনি চ্যালেঞ্জ ছোঁড়েন, “যদি ক্ষমতা থাকে হলফনামা দিয়ে বাংলার মানুষকে বলুন, যতদিন বাঁচবেন ততদিন বিজেপি করবেন।” শেষে তৃণমূলের অস্তিত্ব প্রমাণ করে শুভেন্দুকে ‘দলবদলু’ বলেও কটাক্ষ করেন অভিষেক । তাঁর দাবি, সরকার পাল্টা়লে শুভেন্দু আবার দলত্যাগ করবেন ।