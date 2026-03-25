নন্দীগ্রামকে 'অপবিত্র' থেকে 'পবিত্র' করার লড়াই, নাম না-করে শুভেন্দুকে নিশানা অভিষেকের

নন্দীগ্রামকে 'অপবিত্র' থেকে 'পবিত্র' করার লড়াই, নাম না-করে শুভেন্দুকে নিশানা অভিষেকের
একশোদিনের কাজের টাকা বন্ধ করার অভিযোগে শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা অভিষেকের ৷ দাসপুর বিধানসভার প্রচারে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে রাজ্যের পক্ষে সওয়াল ৷
Published : March 25, 2026 at 8:48 PM IST
নন্দীগ্রাম ও কেশিয়াড়ি, 25 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের দ্বিতীয় দিনে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কেন্দ্র নন্দীগ্রামে প্রচারের ঝড় তুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ যে নন্দীগ্রাম আন্দোলন থেকে তৃণমূলের ক্ষমতায় আসার রাস্তা প্রশস্ত হয়েছিল, সেই নন্দীগ্রামের মাটিকে 'পবিত্র' করার কথা বললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷ পাশাপাশি, কেশিয়াড়ি বিধানসভা কেন্দ্রেও এদিন প্রচার সারলেন অভিষেক ৷ সেখানে আবার উঠে এল রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শুরু হওয়া 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান' প্রকল্পের সূচনার কথা ৷
নন্দীগ্রামে 'ভূমিপুত্র' বার্তা অভিষেকের
এ দিন নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করের হয়ে প্রচারে 'ভূমিপুত্র' শব্দটি বারবার উল্লেখ করেন অভিষেক ৷ উল্লেখ্য, 2021 বিধানসভা নির্বাচনের সময় নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়ে নিজেকে 'ভূমিপুত্র' বলে প্রচারে নেমেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেখানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'বহিরাগত' বলে নিশানা করেছিল বিজেপি ৷ এবার তাই তালিকা ঘোষণার কয়েকঘণ্টা আগে বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসা পবিত্র করকে প্রার্থী করে তৃণমূল ৷
সেই ভূমিপুত্র পবিত্র করের নামকে ব্যবহার করেই এ দিন অভিষেক বলেন, "এই লড়াই নন্দীগ্রামকে কলঙ্কমুক্ত করার লড়াই ৷ এই লড়াই নন্দীগ্রামকে 'অপবিত্র' থেকে 'পবিত্র' করার লড়াই ৷" তবে, এই লড়াই যে সহজ হবে না, তা ভালোই জানেন অভিষেক ৷ বিশেষত, পবিত্র করের বিরুদ্ধে বিজেপির প্রার্থী যেখানে খোদ শুভেন্দু অধিকারী ৷ তা-ও আবার নিজের গড়ে ৷ তাই দলীয় কর্মিসভায় অভিষেক বার্তা দিলেন, 2021-এর বিধানসভা ও 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে যে সব বুথে শাসকদলের ফল ভালো হয়নি, সেগুলিতে এবার ভোট বৃদ্ধি করতেই হবে ৷
আর তাই এ দিন অভিষেকের ভাষণে উঠে এল নন্দীগ্রামে তাঁরই উদ্যোগে হওয়া 'সেবাশ্রয়' স্বাস্থ্য ক্যাম্পের প্রসঙ্গ ৷ তিনি বলেন, "টানা 15 দিন ধরে চলা এই সেবাশ্রয় ক্যাম্পে নন্দীগ্রামের মানুষের অভাবনীয় সাড়া মিলেছে ৷ বিরোধীরা এই পরিষেবা নিয়ে নানা ধরনের গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করলেও, তাদের সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ৷ 50 হাজারেরও বেশি মানুষ এই ক্যাম্পে এসে পরিষেবা গ্রহণ করেছেন এবং তৃণমূলের প্রতি তাঁদের আস্থা ও আশীর্বাদ বর্ষণ করেছেন ৷"
নাম না করে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে তুলোধোনা করেন অভিষেক ৷ তিনি অভিযোগ করেন, "যাঁকে এখানকার মানুষ ভোট দিয়ে জিতিয়েছিল, তিনি আজ দিল্লির বাবুদের কাছে ছুটে গিয়ে বাংলার উন্নয়নের টাকা আটকে দিয়েছেন ৷ বিধায়ক স্থানীয় মানুষ বা উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য ক'টা বাড়ি নিয়ে এসেছেন ? সাহস থাকলে তিনি তাঁর কাজের রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করুন ৷"
অন্যদিকে, নন্দীগ্রামে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং ভিতরে-ভিতরে বিজেপির সঙ্গে যোগসাজোশের অভিযোগ উঠেছে ভোটের আগে ৷ তাই এ দিনের কর্মিসভায় বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় নেতা কর্মীদের সতর্ক করেন অভিষেক ৷ দলের সঙ্গে যাতে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা না-করেন, সেই বার্তাই দিলেন তিনি ৷
অভিষেক বলেন, "অনেকেই আমায় বলেন যে, দাদা আমাদের লোক হারিয়ে দিয়েছে ৷ আমি একটা কথা বলতে চাই, কালকে আপনাদের ছেলেমেয়েরা যদি রাজনীতি করে, তবে ভেবে দেখুন তো কেমন লাগবে, যখন তারা শুনবে আপনাদের নাম 'গদ্দার'-দের সঙ্গে যুক্ত ছিল ?"
কেশিয়াড়ি থেকে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের পক্ষে সওয়াল অভিষেকের
এ দিন কেশিয়াড়ির জনসভায় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে চালু হওয়া ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রকে নিশানা করেন অভিষেক ৷ তিনি বলেন, "চব্বিশের লোকসভার প্রাক্কালে আমি কথা দিয়েছিলাম যে, 31 ডিসেম্বরের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান শুরু না-করলে, আমাদের রাজ্য সরকার তা করবে ৷ ইতিমধ্যেই মা-মাটি-মানুষের সরকার 1500 কোটি টাকা খরচ করে সেই কাজ শুরু করেছে ৷"
এই প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার আগে এবার বর্ষা চলে আসবে ৷ তাই এই পরিস্থিতিতে দাসপুরের নিচু এলাকায় জমা জল বের করার জন্য কাজের প্রতিশ্রুতি দিলেন অভিষেক ৷ তিনি বলেন, "পলাশপাই, চন্দ্রেশ্বর ক্যানেল-সহ একাধিক খালে প্রায় 200 কোটি টাকা ব্যয়ে ড্রেজিংয়ের কাজ চলছে ৷ দাসপুরের নিচু এলাকাগুলিতে নিকাশি সমস্যার সমাধানে আগামিদিনে পাম্পের মাধ্যমে জমা জল বের করা হবে ৷"
এসআইআর ও রাজ্যের একশোদিনের কাজের টাকা আটকে দেওয়া নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সমালোচনাও করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "হঠাৎ করে দিল্লি থেকে ঘোষণা করে দিল আজ থেকে লকডাউন, সব লাইনে ৷ হঠাৎ নোটবন্দি, সবাই লাইনে ৷ স্বাধীনতার 78 বছর পরেও মানুষকে লাইনে দাঁড়িয়ে নিজের নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হচ্ছে সিএএ-র নামে, এর চেয়ে লজ্জাজনক আর কিছু হতে পারে না ৷"
একশোদিনের কাজের টাকা আটকে দেওয়ার প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, "দিল্লি থেকে বোতাম টিপে 100 দিনের কাজ, আবাস যোজনা এবং জল জীবন মিশনের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হল ৷ আগামী নির্বাচনে ইভিএম-এর লাইনে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষকে এই বঞ্চনা এবং শোষণের যোগ্য জবাব দিতে হবে ৷ এই নির্বাচন 'প্রতিবাদের, প্রতিশোধের এবং প্রতিরোধের ভোট' হবে ৷"
এদিন দাসপুরে রাজ্য সরকারের কাজের একটি 'রিপোর্ট কার্ড'-ও পেশ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পরিসংখ্যান দিয়ে অভিষেক বলেন, "দাসপুরের দু’টি ব্লকের 20টি অঞ্চল থেকে 1 লক্ষ 27 হাজার 670 জন মহিলা প্রতি মাসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন ৷ প্রায় 4 লক্ষ 40 হাজার মানুষ স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা পেয়েছেন ৷ গত দু'বছরে রাজ্যের নিজস্ব 100 শতাংশ খরচে 13,901 জন প্রকৃত প্রাপক আবাস যোজনার বাড়ি পেয়েছেন ৷ যেখানে কেন্দ্রের 10 পয়সারও অবদান নেই ৷ এছাড়াও রূপশ্রী, কৃষক বন্ধু, যুবশ্রী এবং কন্যাশ্রী প্রকল্পেও দাসপুরের বিপুল সংখ্যক মানুষ উপকৃত হয়েছেন ৷"