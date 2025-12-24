বড়দিনের পরেই 'মেগা ক্লাস' অভিষেকের ! 10 হাজার বিএলএ-র সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক

বড়দিনের পরেই 'মেগা ক্লাস' অভিষেকের ! 10 হাজার বিএলএ-র সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক
তৃণমূল নেত্রীর নির্দেশিকার পর কাজের অগ্রগতি কতটা হল এবং কোথায় খামতি রয়েছে, তা পর্যালোচনা করতেই এই বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছে ।
Published : December 24, 2025 at 1:16 PM IST
কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পরেই ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে গতি আনতে তৎপরতা তুঙ্গে ঘাসফুল শিবিরে । এসআইআর (SIR) বা ভোটার তালিকা সংশোধনের আবহে যাতে রাজ্যের একজনও বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ না-যায়, তা নিশ্চিত করতে ফের সরাসরি ময়দানে নামছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
আগামী 26 ডিসেম্বর, শুক্রবার, বড়দিনের উৎসব মিটতেই রাজ্যজুড়ে দলের প্রায় 10 হাজার বুথ লেভেল এজেন্ট বা বিএলএ (BLA)-কে নিয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভার্চুয়াল বৈঠক করতে চলেছেন তিনি । মূলত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশিকার পর তৃণমূল স্তরে কাজের অগ্রগতি কতটা হল এবং কোথায় কোথায় খামতি রয়েছে, তা পর্যালোচনা করতেই এই বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছে ।
এসআইআর আবহে প্রত্যেক বৈধ নাগরিকের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস । দলের শীর্ষ নেতৃত্ব জানিয়েছে, কারও প্ররোচনায় বা প্রশাসনিক গাফিলতিতে যাতে একজনও বৈধ নাগরিক ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না-হন, তা দেখার দায়িত্ব দলের বিএলএ-দেরই নিতে হবে । সেই জায়গা থেকেই গত সোমবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে রাজ্যের সমস্ত বিএলএ-দের নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ওই সভা থেকেই বিএলএ-দের কী করণীয়, তা নিয়ে একগুচ্ছ নির্দিষ্ট নির্দেশিকাও দিয়েছিলেন তিনি ।
নেত্রীর সেই নির্দেশকে সামনে রেখেই এবার পরবর্তী ধাপে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । দলীয় সূত্রে খবর, 26 তারিখের বৈঠকে অভিষেক শুধুমাত্র নির্দেশই দেবেন না, বরং বিগত কয়েকদিনে বিএলএ-দের কাজের রিপোর্ট কার্ডও খতিয়ে দেখবেন । বিশেষ করে এসআইআর-এর শুনানি পর্বে কীভাবে মানুষের পাশে থাকা যায়, তা নিয়ে দলীয় অবস্থান স্পষ্ট করবেন তিনি ৷
আগামী শুক্রবারের এই বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত দু’টি বিষয়ের ওপর জোর দিতে চলেছেন বলে খবর । প্রথমত, মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া নির্দেশিকা মেনে বিএলএ-রা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজ কতটা নির্ভুলভাবে করছেন এবং দ্বিতীয়ত, সংগঠনের কাজে কোথায় কোথায় ফাঁকফোকর বা ‘খামতি’ রয়ে গিয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হবে । ইতিমধ্যেই দলের কাছে খবর এসেছে যে, বেশ কিছু জেলায় বিএলএ-দের একাংশ ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে বা এসআইআর শুনানিতে প্রত্যাশিত সক্রিয়তা দেখাচ্ছেন না । আবার কোথাও কোথাও কাজের পদ্ধতি নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে । এই সমস্ত বিষয়গুলিকেই আতসকাঁচের তলায় এনে কড়া হাতে ব্যবস্থা নিতে পারেন অভিষেক ।
তৃণমূল কংগ্রেসের এক প্রবীণ নেতার কথায়, "নেতাজি ইনডোরের সভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন যে, কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী 40টি বিধানসভা কেন্দ্রের বিএলএ-দের কাজ তিনি নিজে করেছেন । আর রাজ্যের বাকি অংশের দায়িত্ব তিনি তুলে দিয়েছিলেন অভিষেকের কাঁধে । সেই দায়িত্ব মেনেই 26 তারিখ এই মেগা বৈঠকে বসছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রাথমিকভাবে চলতি সপ্তাহের অন্য কোনও দিনে বৈঠকের কথা ভাবা হলেও, চূড়ান্ত দিনক্ষণ হিসেবে 26 ডিসেম্বরকেই বেছে নেওয়া হয়েছে । শুক্রবারের এই ভার্চুয়াল বৈঠকে বিএলএ-দের পাশাপাশি দলের সব স্তরের সাংগঠনিক পদাধিকারীরাও উপস্থিত থাকবেন ।
সামনেই ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন । তার আগে নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি করাকে যুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবেই দেখছে তৃণমূল । অতীতে দেখা গিয়েছে, সামান্য ভুলের কারণে অনেক যোগ্য মানুষের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, যা নিয়ে জনমানসে ক্ষোভ তৈরি হয় । শাসকদল হিসেবে সেই দায় যাতে তাদের ওপর না-বর্তায় এবং বিরোধীরা যাতে এর ফয়দা তুলতে না-পারে, তাই আগেভাগেই সতর্ক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
26 তারিখের বৈঠকে তিনি বিএলএ-দের স্পষ্ট বুঝিয়ে দেবেন যে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের সহায়তা করতে না-পারলে বা কাজে ঢিলেমি দিলে দল তা বরদাস্ত করবে না । সব মিলিয়ে, বড়দিনের পরেই অভিষেকের এই ‘রিভিউ মিটিং’ বা পর্যালোচনা বৈঠক রাজ্য রাজনীতির প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে ।