দ্বিতীয় ধাপে SIR: 10 হাজার প্রতিনিধি নিয়ে আজ অভিষেকের মেগা ভার্চুয়াল বৈঠক
এদিনের বৈঠকে 'মতুয়া গড়ে' বিশেষ নজর দেওয়া হবে বলে জানা যাচ্ছে । এসআইআর-এ সাহায্যে ব্লক পর্যায়ে বিশেষ দল তৈরি করার কথাও আলোচনা হতে পারে ।
Published : November 24, 2025 at 3:26 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: এসআইআর প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপে কোনও প্রকৃত ভোটার যেন বাদ না-যায় ৷ এই লক্ষ্যেই সোমবার বিকেল 4টেয় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় করবেন মেগা ভার্চুয়াল বৈঠক ।
দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় 10 হাজার প্রতিনিধি-সাংসদ, বিধায়ক, জেলা নেতৃত্ব ও সংগঠনের পর্যবেক্ষক এই বৈঠকে যোগ দেবেন । প্রথম ধাপে ফর্ম ফিল-আপে ক্যাম্পে ক্যাম্পে ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে যে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন তৃণমূলের কর্মী-নেতারা, সেই কাজ এখন পৌঁছেছে জমা দেওয়ার পর্যায়ে । এই 'দ্বিতীয় ধাপ' যেন নির্বিঘ্নে হয়, সেই মেকানিজম তৈরি করতেই এদিনের বৈঠকে দিকনির্দেশ দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে ।
এক শীর্ষ তৃণমূল নেতা ইটিভি ভারতকে বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর নিয়ে আগামিদিনে দলীয় কর্মীদের কীভাবে কাজ করতে হবে আজ তার স্পষ্ট বার্তা দেবেন । আমাদের একটাই লক্ষ্য, একজন জেনুইন ভোটারও বাদ পড়া চলবে না । এসআইআর-এর নামে যে আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে, সেটা আমরা মানুষের দরজায় গিয়ে ভেঙে দিচ্ছি । আমাদের সংগঠন মাঠে আছে, থাকবেও ।"
দলীয় সূত্র আরও জানাচ্ছে, এসআইআর নিয়ে মতুয়া সমাজের মধ্যে বিভ্রান্তি ও আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় আজকের বৈঠকে 'মতুয়া গড়ে' বিশেষ নজর দেওয়া হবে । ভোটার তালিকা সংশোধনের এই ধাপে যাদের নাম বাদ পড়ার আশংকা রয়েছে, তাঁদের পাশে দাঁড়াতে ব্লক পর্যায়ে বিশেষ টিম তৈরি করার কথাও আলোচনা হতে পারে । উত্তরবঙ্গেও বিশেষ করে কোচবিহার-সহ বিভিন্ন জেলায় এসআইআর ফর্ম জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় যাতে কোনও জট বা ভয়ভীতি তৈরি না-হয়, সে নিয়ে আলাদা নির্দেশিকা দিতে পারেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন বিজেপির কথায় প্রতিটি বুথে 100 থেকে 150 ভোটারের নাম বাদ দিতে চাইছে । দলের দাবি, গত কয়েক দিনে বাদ পড়ার সংখ্যাটা মিলিয়ে তা এক কোটিরও বেশি হতে পারে । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই দু'বার জাতীয় নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিয়ে প্রক্রিয়া ধীরগতিতে করার আবেদন জানিয়েছেন ।
তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ পার্থ ভৌমিকের কথায়, "এসআইআর-কে কেন্দ্র করে মানুষের উপর উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে চাপ তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে । কিন্তু আমরা মানুষের পাশে আছি । মাঠে নেমে প্রমাণ করে দেব, গাইডলাইন যাই হোক জেনুইন ভোটার বাদ পড়তে দেব না ।" সুতরাং রাজনীতি থেকে সংগঠন, উভয় ক্ষেত্রেই এসআইআর-কে কেন্দ্র করে তৃণমূলের কৌশল নির্ধারণের দিকেই এদিনের বৈঠককে জরুরি মনে করা হচ্ছে ।