'মৃত'দের নিয়ে র্যাম্পে হাঁটলেন অভিষেক ! বারুইপুরে প্রচারের শুরুতেই নিশানায় SIR
জাতীয় নির্বাচন কমিশনারকে কটাক্ষ করে 'ভ্যানিশ কুমার' আখ্যা দিয়ে অভিষেক বলেন, মানুষ রাস্তায় নামলে অমিত শাহ থেকে কমিশনের কর্তারা - সবাই বানের জলে ভেসে যাবে।
Published : January 2, 2026 at 5:16 PM IST
বারুইপুর, 2 জানুয়ারি: বিধানসভা নির্বাচনের বছর 2026 ৷ আর বছর শুরু হতেই অভিনব স্টাইলে জোরকদমে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন রাজ্যের শাসকদলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ব্রিগেডে লোকসভা নির্বাচনের আগে র্যাম্প বানিয়ে সেখানে প্রার্থীদের হাঁটিয়ে তিনি চমক দিয়েছিলেন ৷ বৃহস্পতিবার বারুইপুর পূর্বের 'রণ সংকল্প সভা'য় সেই ধাঁচেই ব়্যাম্প বানিয়ে সেখানে অভিষেক হাঁটালেন এসআইআর-এর তালিকায় মৃত তিনজন সাধারণ ভোটারকে ৷ যাঁরা দিব্যি বেঁচে বর্তে থাকলেও ভোটার তালিকায় এই মুহূর্তে মৃত । তাঁদের নাম মণিরুল ইসলাম মোল্লা, হরেকৃষ্ণ গিরি এবং মায়া দাস ।
এদিন উপস্থিত কর্মী-সমর্থক এবং সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে অভিষেক প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, "আপনারা কি এই তিনজনকে দেখতে পাচ্ছেন ?" জনতা সায় দিলে তিনি বলেন, "আপনারা দেখছেন, আমি দেখছি, কিন্তু ভারতের নির্বাচন কমিশন এদের দেখতে পাচ্ছে না । খাতায়-কলমে এদের মৃত ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে ।"
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের শুরুতেই দক্ষিণ 24 পরগনার মাটি থেকে নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ তুলে ধরলেন অভিষেক ৷ ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা SIR প্রক্রিয়ার নাম করে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার এক গভীর চক্রান্ত চলছে বলে এদিন অভিযোগ করেন তিনি । তাঁর দাবি, শুধুমাত্র দক্ষিণ 24 পরগনা জেলাতেই এমন 24 জন ব্যক্তিকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন, যাঁরা বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকলেও ভোটার তালিকায় তাঁদের 'মৃত' বানিয়ে দেওয়া হয়েছে । এই জীবন্ত 'মৃত' মানুষদের র্যাম্পে হাঁটিয়ে অভিষেক প্রমাণ করতে চাইলেন, কমিশনের এই প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ।
বারুইপুরের সভা থেকে অভিষেক বলেন, "লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির দোহাই দিয়ে 1 কোটি 36 লক্ষ মানুষকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে । মানুষকে ভাতে মারার পর এবার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করতে চাইছে দিল্লি ।" তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি রাজনৈতিকভাবে তৃণমূলের সঙ্গে পেরে উঠছে না বলেই পেছনের দরজা দিয়ে ভোটার কমিয়ে জেতার চেষ্টা করছে । এই প্রসঙ্গে তিনি নোটবন্দির স্মৃতি উসকে দিয়ে বলেন, "2016 সালে নোটবন্দির জন্য মানুষকে লাইনে দাঁড় করানো হয়েছিল । 10 বছর পর 2026-এ এসআইআর-এর নামে আবার মানুষকে লাইনে দাঁড় করানো হচ্ছে ।"
এদিনের সভায় উঠে আসে বর্ধমানের ফুলমালা দেবীর প্রসঙ্গও । অভিষেক জানান, নোটিশ পাওয়ার আতঙ্কে ইতিমধ্যেই রাজ্যে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে । তাঁর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এসআইআর সংক্রান্ত দুশ্চিন্তায় গত দু'মাসে ফুলমালা দেবী-সহ প্রায় 56 জন প্রাণ হারিয়েছেন, যার মধ্যে সাধারণ মানুষ এবং বিএলও-রাও রয়েছেন । ফুলমালা দেবীর নিজেকে শেষ করে দেওয়ার ঘটনার উল্লেখ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, "এই মৃত্যুর দায় কার ? অপরিকল্পিত এসআইআর-এর কারণে যাঁরা মারা যাচ্ছেন, মোদি সরকার কি তাঁদের দায়িত্ব নেবে ?"
বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে একযোগে আক্রমণ করে অভিষেক হুঁশিয়ারি দেন, "যারা আজ নোটিশ পাঠিয়ে বাংলার মানুষকে 'আনম্যাপড' করছে, ভোটের বাক্সে মানুষ তাদের রাজনৈতিক ম্যাপ থেকে মুছে দেবে ।" তিনি বলেন, বাংলার মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষায় তিনি শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করবেন । জাতীয় নির্বাচন কমিশনারকে কটাক্ষ করে 'ভ্যানিশ কুমার' আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, মানুষ যদি রাস্তায় নামে তবে অমিত শাহ থেকে শুরু করে কমিশনের কর্তারা - সবাই বানের জলে ভেসে যাবে ।
দক্ষিণ 24 পরগনাকে নিজের 'কর্মভূমি' আখ্যা দিয়ে এদিন অভিষেক স্লোগান তোলেন, 'যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা'। 2026-এর নির্বাচনে এই জেলা থেকে 31-এ 31টি আসন জেতার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দেন তিনি । তবে সব ছাপিয়ে এদিনের সভার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রইল সেই র্যাম্প ওয়াক - যেখানে 'মৃত' হিসেবে চিহ্নিত মানুষদের অভিষেক হাঁটিয়ে প্রমাণ করালেন তাঁরা জীবিত ৷