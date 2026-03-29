'গদ্দার ও বহিরাগত জমিদারদের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে !' সন্দেশখালিতে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি অভিষেকের
সন্দেশখালি নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে পরিকল্পিত চক্রান্তের গুরুতর অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, এলাকার মহিলাদের সাদা কাগজে জোর করে সই করিয়ে মিথ্যে শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনা হয়েছিল ।
Published : March 29, 2026 at 6:06 PM IST
সন্দেশখালি, 29 মার্চ: লোকসভা নির্বাচনের আগে উত্তপ্ত সন্দেশখালি গত কয়েক মাস ধরেই ছিল জাতীয় রাজনীতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্রবিন্দু । শেখ শাহজাহান থেকে শুরু করে নারী নির্যাতন এবং জমি দখলের মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ - সব মিলিয়ে বারবার খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে উত্তর 24 পরগনার এই প্রান্তিক সীমান্ত এলাকা । এই রাজনৈতিক আবহে রবিবার সন্দেশখালির সরবেড়িয়া হাইস্কুল মাঠে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ঝর্না সরদারের সমর্থনে জনসভা করলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
এদিন অভিষেক একদিকে যেমন বিঁধলেন বিরোধী দল বিজেপিকে, তেমনই এলাকার মানুষদের ক্ষোভ প্রশমনে দিলেন একগুচ্ছ নতুন উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি । সভার একেবারে প্রথম থেকেই বেশ আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ । সন্দেশখালি নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে পরিকল্পিত চক্রান্তের গুরুতর অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, বিজেপির স্থানীয় নেতা গঙ্গাধর কয়াল একটি ভাইরাল স্টিং অপারেশনে নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এলাকার মহিলাদের সাদা কাগজে জোর করে সই করিয়ে মিথ্যে শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনা হয়েছিল । গত দু-তিন মাস ধরে সন্দেশখালির মা-বোনেদের এই ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগকে হাতিয়ার বানিয়ে গোটা বাংলাকে সারা ভারতের কাছে ছোট করা হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন ।
উপস্থিত জনতার উদ্দেশে তাঁর সরাসরি প্রশ্ন ছিল, যারা সন্দেশখালির মানুষের সম্মান নিয়ে দিনের পর দিন ছিনিমিনি খেলেছে, সেই গদ্দার, বেইমান এবং বহিরাগত জমিদারদের কি এখানকার সাধারণ মানুষ ক্ষমা করবেন ? আসন্ন নির্বাচনে ইভিএমের মাধ্যমে ভোটের বাক্সে এই চরম অপমানের যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান ।
সন্দেশখালির সামগ্রিক উন্নয়নের দায়িত্ব এদিন নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার প্রকাশ্য আশ্বাস দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি মঞ্চ থেকে নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান দিয়ে দাবি করেন যে, গত কয়েক বছরে বেতনি, ছোট কলাগাছি, রায়মঙ্গল ও বিদ্যাধরী নদীতে প্রায় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ কংক্রিট বাঁধ নির্মাণের কাজ করেছে তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার ।
এর পাশাপাশি স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালের উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যেই 60 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান । তবে এদিনের জনসভায় সবথেকে বড় ঘোষণাটি ছিল এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের না-পাওয়া দাবি 'কালীনগর-ন্যাজাট সেতু' নির্মাণ প্রসঙ্গে । অভিষেক সাধারণ মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতি দেন, আগামী নির্বাচনে মানুষ যদি তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ঝর্না সরদারকে অন্তত 50 হাজারের বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়যুক্ত করেন এবং রাজ্যে চতুর্থবারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ক্ষমতায় আসে, তবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই বহুকাঙ্ক্ষিত ব্রিজের কাজ শুরু করা হবে ।
জমি দখল নিয়ে ওঠা ভূরি ভূরি অভিযোগের প্রেক্ষিতেও তিনি এদিন অত্যন্ত কড়া বার্তা দিয়েছেন । অভিষেক জানান, রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপে ইতিমধ্যেই একশোরও বেশি পরিবার তাঁদের জবরদখল হওয়া জমি ফেরত পেয়েছেন । তিনি বলেন, ভোট পর্ব মিটে গেলেই রাজ্য প্রশাসন প্রতিটি অভিযোগের পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নিরপেক্ষ তদন্ত করবে । অভিযুক্ত ব্যক্তি যে দলেরই প্রভাবশালী নেতা হোক না-কেন, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং সাধারণ মানুষের বেদখল হওয়া জমি সম্পূর্ণভাবে তাঁদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে ।
বক্তব্যের মাঝপথে স্থানীয় বিজেপি প্রার্থী সনৎ সরদারকে সরাসরি ব্যক্তিগত আক্রমণ করতেও ছাড়েননি অভিষেক । তিনি বলেন, সনৎবাবু আদতে বসিরহাট পুরসভার 15 নম্বর ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা এবং গত 15 বছর ধরে তাঁর সঙ্গে সন্দেশখালির কোনও সাধারণ মানুষের যোগাযোগ নেই । অথচ সেই বহিরাগত ব্যক্তিকেই এখানে জোর করে প্রার্থী করা হয়েছে । সনৎ সরদারের বিরুদ্ধে খোদ বধূ নির্যাতনের মামলা রয়েছে বলেও চাঞ্চল্যকর দাবি করেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক ।
পাশাপাশি বিজেপির নিচুতলার কর্মীদের তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে গঙ্গাধর কয়াল নিজেই নাকি বলেছিলেন বিজেপির প্রতিটি বুথে কর্মীদের মদের খরচ বাবদ পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়া হয় ।" এদের পার্টি আসলে মদ আর পাতা খেয়ে চলে, এরা সম্পূর্ণ মাতালদের দল বলে কটাক্ষ করেন অভিষেক ।
কেন্দ্রীয় সরকারের 100 দিনের কাজ এবং আবাস যোজনার 'বঞ্চনা' নিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে অভিষেক বলেন, তিনি খোলা চ্যালেঞ্জ করছেন, বিতর্কের জায়গা আর সময় বিজেপি নেতৃত্ব ঠিক করুক । গত পাঁচ বছরে মোদি সরকার বাংলার আবাস যোজনায় দশ পয়সা বা একশো দিনের কাজে এক টাকা দিয়েছে - এটা প্রমাণ করতে পারলে তিনি আর রাজনীতিতে পা রাখবেন না বলে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেন অভিষেক । কেন্দ্র টাকা আটকে রাখলেও রাজ্য সরকার নিজের কোষাগার থেকে মানুষের প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দিচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন ।
জনসভার একেবারে শেষে স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় অভিষেক জনসংযোগে বেরনো বিজেপি নেতাদের কটাক্ষ করে বলেন, বিজেপি প্রার্থীরা এখন মানুষের বাড়িতে ঢুকে ক্যামেরার সামনে কারও চুল কাটছেন, তো কারও দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছেন । মা-বোনেদের প্রতি তাঁর পরামর্শ, "ওরা ভোট চাইতে বাড়িতে এলে ঝ্যাঁটা হাতে ঘর পরিষ্কার করিয়ে নেবেন ।" আর ভাইদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "ভোটের দিন পর্যন্ত কেউ দাড়ি কাটবেন না, বিজেপি নেতাদের বাড়িতে ডেকে এনে দাড়ি কামিয়ে নিন, কারণ ভোটের পর ওদের আর এলাকায় দূরবীন দিয়ে খুঁজলেও দেখতে পাওয়া যাবে না ।" রাজনৈতিক মহলের মতে, সন্দেশখালির হারানো জমি পুনরুদ্ধার করতেই এদিন এই হাইভোল্টেজ প্রচার সারলেন অভিষেক।