ঘুরপথে NRC চাপাতেই SIR, শাহ-কমিশনকে নিশানা অভিষেকের
অভিষেকের অভিযোগ, এই উদ্যোগের আড়ালে বিজেপি ও কমিশনের বড় ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে ৷ যার মূল লক্ষ্য প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ নেওয়া ও এনআরসি-র আতঙ্ক ছড়ানো ।
Published : October 28, 2025 at 7:18 PM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর: রাজ্যে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া (SIR) শুরু হতেই রাজনৈতিক অঙ্গণে নতুন বিতর্ক । এই প্রক্রিয়া ঘিরে মঙ্গলবার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর অভিযোগ, বাংলা থেকে শুরু হওয়া এই উদ্যোগের আড়ালে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনের বড় ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে, যার মূল লক্ষ্য প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ নেওয়া এবং এনআরসি-র আতঙ্ক ছড়ানো ।
উত্তর 24 পরগনার পানিহাটির প্রদীপ করের আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করেও সরব হন অভিষেক । পরিবার জানিয়েছে, এনআরসি-র ভয়ে ওই ব্যক্তি আত্মঘাতী হন । ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া সুইসাইড নোটের উল্লেখ করে অভিষেক বলেন, "প্রদীপ করের মৃত্যুর দায় অমিত শাহ ও জ্ঞানেশ কুমারের । তাহলে ওঁদের নামে এফআইআর হবে না কেন ? আর কত রক্ত চান জ্ঞানেশ কুমার ? আর কত রক্ত চান অমিত শাহ ?"
তিনি অভিযোগ করেন, কমিশনকে দিয়ে বিজেপি রাজ্যের প্রশাসনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে । তাঁর কথায়, "এটা প্রশাসনের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার কৌশল । কিছু হলে দোষ চাপানো হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাড়ে ।" অভিষেকের দাবি, বাংলায় এসআইআর চালু হলেও এতে তৃণমূলের ক্ষতি নয়, বরং আরও শক্ত হবে জনসমর্থন । তাঁর বক্তব্য, "বাংলায় এসআইআর হলেও 2026 সালের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের আসন বাড়বে, আর বিজেপির আসন পড়ে যাবে পঞ্চাশের নীচে ।"
তাঁর হুঁশিয়ারি, "যদি বৈধ ভোটারের নাম বাদ যায়, তাহলে দিল্লিতে কমিশনের অফিস ঘিরে বিক্ষোভ হবে লাখো মানুষের । অমিত শাহের পুলিশ থাকলে আটকে দেখাক । 2023 সালে ট্রেলার দেখিয়েছিলাম, এবার সিনেমা দেখাব ।" অভিষেক আরও বলেন, "আগে নাগরিকরা ঠিক করতেন, কে সরকার গড়বে, এখন সরকারই ঠিক করতে চাইছে কে ভোট দেবে । স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরির নাম করে আসলে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে ।"
তাঁর বক্তব্য, 2002 সালে এসআইআর সম্পূর্ণ হতে দুই বছর সময় লেগেছিল, অথচ এবার মাত্র দুই মাসে 12 রাজ্যে একই কাজ শেষ করতে চায় কমিশন ৷ অভিষেক বলেন, "দুই বছরের কাজ দুই মাসে কেমন করে সম্ভব ? কী জাদুকাঠি আছে ওদের ?" তিনি দাবি করেন, যেসব রাজ্যে আগামী এপ্রিলে ভোট, তাদের মধ্যে বাংলা এবং অসম রয়েছে, কিন্তু অসমে বিজেপির সরকার থাকায় সেখান থেকে এসআইআর প্রক্রিয়া বাদ দেওয়া হয়েছে । অভিষেকের কথায়, "অসমের নাম বাদ দেওয়া বিজেপির রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের কৌশল ৷"
রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গেও তিনি বিজেপির উদ্দেশে বলেন, "বাংলার চারপাশে মেঘালয়, অসম, ত্রিপুরা, মিজোরাম - এই রাজ্যগুলোতে কেন এনআরসি হচ্ছে না ? যেসব রাজ্য মায়ানমারের সীমান্তে, সেখানে তো এনআরসি চালু করার কথা !" তাঁর দাবি, বিজেপির উদ্দেশ্য স্পষ্ট, বাংলাকে অপমান করা এবং ঘুরপথে এনআরসি চাপিয়ে দেওয়া ।
শেষে অভিষেক মন্তব্য করেন, "আমরা প্রথম থেকেই স্বচ্ছ ভোটার তালিকার পক্ষে । কিন্তু এসআইআরের নাম করে একটাও বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে তৃণমূল চুপ করে থাকবে না । এক লক্ষ পুলিশ দিল্লিতে গিয়ে কমিশনের অফিস ঘিরে ফেলবে ।"
100 দিনের কাজের রাজ্য বকেয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ প্রসঙ্গেও কেন্দ্রকে আক্রমণ শানান তিনি । তাঁর কটাক্ষ, "কোর্টেও হেরেছে, ভোটেও হেরেছে । তবু বিজেপি বাংলাকে শাস্তি দিতে চাইছে । এই কারণেই আমরা ওদের বাংলাবিরোধী বলি ।"