ETV Bharat / politics

এটা দেশপ্রেম নয়, প্রতারণা ! বিজেপি সাংসদের 'সীমান্তহীন ভারত' মন্তব্যে কটাক্ষ অভিষেকের

জগন্নাথ সরকার বলেন, বাংলা ভাগ হবে না । 2026 সালের নির্বাচনে বিজেপি জিতলে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া থাকবে না ।

ETV BHARAT
বিজেপি সাংসদের 'সীমান্তহীন ভারত' মন্তব্যে কটাক্ষ অভিষেকের (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 1, 2025 at 5:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 1 নভেম্বর: রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের মন্তব্য ঘিরে ফের উত্তাল রাজ্য রাজনীতি । বাংলাদেশ সীমান্ত নিয়ে তাঁর বিতর্কিত মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস । শনিবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সোশাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে বলেন, "বিজেপির ভণ্ডামি এবার নতুন নিচুস্তরে পৌঁছেছে ।"

ঘটনার সূত্রপাত নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের গেদে সীমান্ত সংলগ্ন মাটিয়ারি বানপুর পঞ্চায়েতে । সেখানে শুক্রবার দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সাংসদ জগন্নাথ সরকার বলেন, "বাংলা ভাগ হবে না, এক হবে । 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় এলে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া থাকবে না । দুই দেশ আবার এক হয়ে যাবে ।"

ওই বক্তব্যের ভিডিয়ো সোশাল মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে ৷ এই মন্তব্য সামনে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে তৃণমূল । দলের তরফে দাবি করা হয়, “এটি সরাসরি ভারতীয় সংবিধানের মর্যাদা ও দেশের অখণ্ডতার পরিপন্থী।" তৃণমূল সূত্রের মতে, বিজেপি নেতাদের মুখেই এখন উন্মোচিত হচ্ছে তাদের প্রকৃত মনোভাব - যেটা সীমান্ত রাজনীতি নিয়ে দেশজুড়ে বিজেপির প্রচারনাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে ।

শনিবার সকালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, "বিজেপির ভণ্ডামি নতুন নিচুস্তরে গিয়ে পৌঁছেছে । একদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গকে সীমান্ত সুরক্ষায় ব্যর্থ বলে অভিযুক্ত করছেন, অন্যদিকে তাঁদেরই সাংসদ সীমান্ত তুলে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন । এটি দেশপ্রেম নয়, এটি রাজনৈতিক প্রতারণা ।"

অভিষেক আরও লেখেন, "যদি বিজেপি সত্যিই ভারতের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে, তবে অবিলম্বে ওই সাংসদকে বরখাস্ত করা উচিত । নইলে প্রমাণ হবে, শীর্ষ নেতৃত্বের অনুমতিতেই এই মন্তব্য করা হয়েছে ।" তৃণমূল নেতার অভিযোগ, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বিভ্রান্ত করার রাজনীতি শুরু করেছে । অভিষেক লেখেন, "SIR প্রকল্পের নামে ভোটার যাচাইয়ের আড়ালে মানুষের ভাবাবেগ ও জাতীয়তাবোধকে আঘাত করছে তারা । কিন্তু এবার নিজের সাংসদের মন্তব্যেই প্রমাণ হয়ে গেল তাদের আসল উদ্দেশ্য কী !"

দলীয় সূত্র জানায়, রাজ্য নেতৃত্ব ভিডিয়োটির সত্যতা যাচাই করছে । শীর্ষ নেতৃত্ব বিষয়টি খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবে । রাজ্য রাজনীতিতে সীমান্ত ইস্যু নতুন কিছু নয়, কিন্তু সাংসদের মুখ থেকে 'সীমানাহীন ভারত'-এর উল্লেখ বিরোধীদের হাতে নতুন অস্ত্র তুলে দিয়েছে ।

TAGGED:

ABHISHEK BANERJEE
JAGANNATH SARKAR
BANGLADESH BORDER
ABHISHEK SLAMS JAGANNATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.