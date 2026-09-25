30 লক্ষ নাম বাদ, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট তুলে নির্বাচন কমিশনকে নিশানা অভিষেকের

30 লক্ষ নাম বাদ, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট তুলে নির্বাচন কমিশনকে নিশানা অভিষেকের
Abhishek Banerjee Slams ECI: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, বাংলার অভিশাপ লেগেছে ৷ আগামিদিনে দেশে বিজেপির পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে ৷
Published : September 25, 2026 at 7:59 AM IST
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: নির্বাচন কমিশনের অন্দরের বিবাদ এবার প্রকাশ্যে । আর এই সুযোগেই কমিশনের বিরুদ্ধে আরও একবার সুর চড়ালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়ায় পুরনো একটি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের দু’টি স্ক্রিনশট পোস্ট করেন তিনি । তাঁর নিশানায় খোদ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার । ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের সরাসরি অভিযোগ, বিরোধী কণ্ঠ রোধ করতে এবং একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে সুবিধা করে দিতেই ভোটার তালিকা থেকে প্রায় 30 লক্ষ ভোটারের নাম বেআইনিভাবে বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র হয়েছিল ।
গত এপ্রিল মাসের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের কথোপকথন সামনে এনেছেন অভিষেক । তিনি লেখেন, ‘‘পর্যবেক্ষকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের এই স্ক্রিনশটটি চলতি বছরের এপ্রিল মাসের । ভোটার তালিকা থেকে 30 লক্ষ মানুষের নাম ছাঁটাইয়ের 'চক্রান্ত' নিয়ে মারাত্মক সব প্রশ্ন উঠে আসছে এই মেসেজ থেকে ।’’
তৃণমূল নেতার দাবি, এই তথ্যগুলিকে কোনওভাবে আড়াল করা বা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় । গোটা ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়াও যাবে না, কিংবা চুপ থেকে পার পাওয়া যাবে না । তাঁর কথায়, "দেশের মানুষের সামনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে বেশ কিছু গুরুতর প্রশ্নের জবাব দিতে হবে । ভারত সব দেখছে, প্রশ্ন তুলছে এবং নিশ্চিতভাবেই জবাব দাবি করবে ।"
সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধের খবর । ভোটার তালিকায় নাম তোলা বা বাদ দেওয়া, নতুন ভোটারের ফর্ম বদল থেকে শুরু করে ভোটার-তথ্যের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সদস্যদের মধ্যে বিবাদ চলছে । এমনকী পশ্চিমবঙ্গে ভোটারের নাম পুনর্বহাল করার আবেদন নিয়েও কমিশনের অন্দরে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে । এই প্রসঙ্গ টেনেই এসআইআর প্রক্রিয়ার কড়া সমালোচনা করেছেন অভিষেক ।
তাঁর অভিযোগ, এই প্রক্রিয়ার নাম করে পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা এবং বিহারের মতো রাজ্যগুলিতে বেছে বেছে বৈধ নাগরিকদের নাম ভোটার তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হয়েছে । মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন তিনি । পাশাপাশি, গোটা ঘটনাটির সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে স্বাধীন তদন্ত চান তৃণমূল সাংসদ ।
সাংবিধানিক সংস্থাগুলিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের অভিযোগ তুলে বিজেপিকেও কড়া আক্রমণ করেন অভিষেক । তাঁর দাবি, ‘‘যাঁদেরকে সাংবিধানিক পদগুলিতে বসিয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবহার করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা নেমেছিলেন আগামিদিন তাঁদেরকে সকলকে শ্রীঘরে থাকতে হবে ।’’
নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়েও তোপ দাগেন তিনি । তিনি বলেন, ‘‘যদি প্রধানমন্ত্রীর পছন্দের, মনোনীত লোক ওই পদে বসে, তাহলে তিনি প্রধানমন্ত্রী আর বিজেপি নেতার জন্যই কাজ করবেন, সেটা স্পষ্ট । সুতরাং আজকে দ্য ক্যাট ইজ আউট অফ দা ব্যাগ ।’’
এর আগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক দু’জনেই দাবি করেছিলেন, প্রশাসনিকভাবে হেনস্তা করে বাংলাকে ভাতে মারার চেষ্টা করায় ‘বাংলার অভিশাপ’ লেগেছে পদ্মশিবির এবং নিরপেক্ষতা হারানো সংস্থাগুলির গায়ে । বৃহস্পতিবার সেই সুরই ফের শোনা যায় অভিষেকের গলায় । তিনি বলেন, ‘‘এটা স্পষ্ট, বাংলার অভিশাপ লেগে গিয়েছে । গায়ের জোরে তারা বাংলা দখল করতে এসেছিল । সারা ভারতবর্ষে আজকে বিজেপির পরিস্থিতি খুব করুণ এবং আগামিদিনে আরও খারাপ হবে ।’’
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