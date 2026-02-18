ETV Bharat / politics

হোয়াটসঅ্যাপে নির্দেশ-আইপি জালিয়াতিতে ভোটার ছাঁটাই! কমিশনের বিরুদ্ধে মামলার হুঁশিয়ারি অভিষেকের

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগের তির বিশেষ রোল অবজার্ভার সি মুরুগানের দিকে৷

Abhishek Banerjee
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 18, 2026 at 5:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 18 ফেব্রুয়ারি: নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা কি এখন রাজনৈতিক প্রভুদের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল? সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে কি প্রকাশ্যেই বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে কমিশন? বুধবার সকালে এক্স-এ এই প্রশ্নগুলি তুলে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় গুরুতর অনিয়ম, অস্বচ্ছতা এবং প্রযুক্তিগত কারচুপির অভিযোগ এনেছেন তিনি৷ তাঁর দাবি, প্রয়োজনে এর বিরুদ্ধে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হবে তৃণমূল। কমিশনের ভূমিকা নিয়ে অভিষেকের এই আক্রমণ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্য রাজনীতির পারদ একলাফে অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে।

অভিষেকের অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন বিশেষ রোল অবজার্ভার সি মুরুগান। তৃণমূলের সেনাপতির দাবি, সুপ্রিম কোর্ট বারবার স্বচ্ছতা এবং সরকার নির্দিষ্ট যোগাযোগ মাধ্যমের ওপর জোর দিলেও, কমিশনের একাংশ তা মানছে না। হোয়াটসঅ্যাপের মতো অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমকে ব্যবহার করে বেআইনি নির্দেশ চালাচালি হচ্ছে।

নিজের এক্স হ্যান্ডেলে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে অভিষেক লিখেছেন, ‘‘নির্বাচন কমিশন কি মনে করে যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে প্রকাশ্যেই বুড়ো আঙুল দেখানো যায়? আমরা দেখছি, সরকারি ও স্বচ্ছ মাধ্যমকে বাদ দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নির্দেশ চালাচালি হচ্ছে।’’ অভিযোগ, সি মুরুগান একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে মাইক্রো অবজার্ভারদের বার্থ সার্টিফিকেট সংক্রান্ত এমন কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার সংখ্যা কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে দেখানো।

অভিষেক আরও লেখেন, ‘‘আরও উদ্বেগজনক বিষয় হল, বিশেষ রোল অবজার্ভার সি মুরুগান বার্থ সার্টিফিকেট সংক্রান্ত নির্দেশ সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে মাইক্রো অবজার্ভারদের দিচ্ছেন, যার উদ্দেশ্য ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার সংখ্যা কৃত্রিমভাবে বাড়ানো। সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে মাইক্রো অবজার্ভারদের ভূমিকা হবে সম্পূর্ণভাবে সহায়কের। সেখানে দাঁড়িয়ে কোন এক্তিয়ারে এবং কার নির্দেশে বিধিবদ্ধ আইনি প্রক্রিয়াকে পাশ কাটিয়ে এই ধরনের সমান্তরাল প্রশাসন চালানো হচ্ছে?’’

তবে কেবল প্রশাসনিক অনিয়ম নয়, অভিষেক প্রযুক্তিগত কারচুপি হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন৷ তিনি দাবি করেছেন, রোল অবজার্ভারদের পোস্টিং জেলাভিত্তিক হলেও, তাঁদের ব্যক্তিগত লগ-ইন ক্রেডেনশিয়াল বা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা হচ্ছে, কলকাতার কোনও একটি কেন্দ্রীয় লোকেশন থেকে। এই ‘রিমোট অ্যাক্সেস’-এর মাধ্যমে বেছে বেছে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে বলেও অভিযোগ তৃণমূলের।

অভিষেকের চ্যালেঞ্জ, নিরপেক্ষ তদন্ত হলে দেখা যাবে যে সংশ্লিষ্ট রোল অবজার্ভারদের মোবাইল টাওয়ার লোকেশন এবং যে ডিভাইস থেকে লগ-ইন করা হচ্ছে, তার আইপি অ্যাড্রেস সম্পূর্ণ আলাদা। অর্থাৎ, সশরীরে উপস্থিত না-থেকেও বা অন্য কাউকে দিয়ে লগ-ইন করিয়ে ভোটার তালিকায় কারচুপি করা হচ্ছে, যা নির্বাচনী বিধিভঙ্গের সামিল।

দিল্লির নির্দেশেই কমিশন এই কাজ করছে বলে সরাসরি তোপ দেগেছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। তাঁর কথায়, ‘‘নির্বাচন কমিশনের বৈধতা আসে জনগনের বিশ্বাস থেকে, রাজনৈতিক প্রভুদের তোষণ থেকে নয়। দিল্লির জমিদারদের হয়ে বা তাঁদের নির্দেশে যাঁরা এই কাজ করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রস্তুত থাকুন! আমরা এই বিষয়টি নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হব।’’

রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে তৃণমূল যে কোনোভাবেই জমি ছাড়তে নারাজ এবং প্রশাসনিকস্তরের প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর যে তারা কড়া নজরদারি চালাচ্ছে, অভিষেকের এই টুইট তারই প্রমাণ। বিষয়টি নিয়ে জল যে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়াতে পারে, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলল এদিন।

আরও পড়ুন -

  1. বিধানসভা নির্বাচন 2026: মুর্শিদাবাদ দখলে বড় পদক্ষেপ মমতার!
  2. মহারাষ্ট্র পুলিশ না-পারলে কেস ট্রান্সফার করুক, পরিযায়ী শ্রমিক খুনের ঘটনায় মন্তব্য অভিষেকের

TAGGED:

ELECTION COMMISSION OF INDIA
SIR
SUPREME COURT
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
ABHISHEK BANERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.