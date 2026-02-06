ETV Bharat / politics

গরিবের রক্তে হাত নোংরা মেঘালয় সরকারের, খনি বিপর্যয়ে মৃত্যু নিয়ে তোপ অভিষেকের

বৃহস্পতিবার মেঘালয়ের একটি খনিতে অন্তত 18 জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়৷ সেই ঘটনায় ওই রাজ্যের সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তৃণমূলের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷

MEGHALAYA MINING DISASTER
খনি বিপর্যয়ে মৃত্যু নিয়ে তোপ অভিষেকের (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 6, 2026 at 4:19 PM IST

কলকাতা, 6 জানুয়ারি: মেঘালয়ের বেআইনি কয়লাখনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও প্রাণহানির ঘটনায় তোলপাড় জাতীয় রাজনীতি। পূর্ব জয়ন্তিয়া হিলসের তাশখাই এলাকায় ঘটা এই বিপর্যয়ে এখনও পর্যন্ত অন্তত 18 জন শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার মেঘালয়ের ক্ষমতাসীন কনরাড সাংমার সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মেঘালয়ে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেস এই ইস্যুতে সরকারের ‘অপরাধমূলক অবহেলা’ ও ‘প্রশাসনিক ব্যর্থতা’কেই কাঠগড়ায় তুলেছে।

বৃহস্পতিবারের এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে একটি দীর্ঘ পোস্ট করেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। সেখানে তিনি অভিযোগ করেন, এই মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা নয়, বরং প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মদতে চলা এক কাঠামোগত হত্যাকাণ্ডের নামান্তর। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, ‘‘মেঘালয়ের পূর্ব জয়ন্তিয়া হিলসের একটি অবৈধ কয়লা খনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত 18 জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ওই রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের অপরাধমূলক মানসিকতাকে উন্মোচিত করেছে।’’ খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের সময় এই বিস্ফোরণ ঘটে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

তৃণমূলের শীর্ষ নেতার অভিযোগ, মেঘালয় জুড়ে যে অবৈধ কয়লাখনির কারবার চলছে, তা সরকারের অজান্তে হওয়া সম্ভব নয়। প্রশাসনের একাংশ ও রাজনৈতিক নেতাদের প্রত্যক্ষ মদত ছাড়া এই ‘মৃত্যুকূপ’গুলো চলতে পারে না বলেও দাবি করেন তিনি। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে অভিষেক লেখেন, ‘‘এরা ছিল দারিদ্র্য, শোষণ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পতনের কারণে মৃত্যুকূপে ঠেলে দেওয়া শ্রমিক। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা, প্রশাসনিক নীরবতা এবং কাঠামোগত দুর্নীতি ছাড়া অবৈধ খনি চালানো সম্ভব নয়।’’ তিনি সরাসরি অভিযোগ করেন, এই শ্রমিকদের রক্তের দাগ লেগে রয়েছে মেঘালয়ের সরকারের হাতে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের অধিকাংশই ভিনরাজ্য থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিক। পেটের তাগিদে তাঁরা মেঘালয়ের এই দুর্গম খনিগুলোতে কাজ করতে এসেছিলেন। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে খনির ভেতরেই তাঁদের মৃত্যু হয়। এখনও পর্যন্ত নিহতদের পরিচয় যাচাই করার কাজ চালাচ্ছে মেঘালয় পুলিশ। একই সঙ্গে জোরকদমে চলছে উদ্ধারকাজ। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মৃতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা করছে প্রশাসন। খনির ভেতরে মিথেন গ্যাসের মতো বিস্ফোরক গ্যাসের উপস্থিতি এবং নিরাপত্তা বিধির তোয়াক্কা না করাই এই বিপদের কারণ বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই তদন্তের স্বার্থে ওই খনিটি সিল করে দেওয়া হয়েছে।

মেঘালয়ে কয়লাখনি শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন দীর্ঘদিনের। অভিযোগ, পরিবেশ আদালত ও গ্রিন ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও প্রশাসনের নাকের ডগাতেই রমরমিয়ে চলে এই ‘র‍্যাট হোল মাইনিং’ বা ইঁদুরের গর্তের মতো খনি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পোস্টে এই বিষয়টিতেই জোর দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, গরিব মানুষদের অসহায়তাকে পুঁজি করে তাঁদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। মৃত শ্রমিকদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন।

অভিষেকের কথায়, ‘‘শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রইল। খনি অপারেটর থেকে শুরু করে এই বেআইনি পরিবেশকে প্রশ্রয় দেওয়া কর্তারা পর্যন্ত, যারা এই কাজের জন্য দায়ী, তাদের সবাইকে শনাক্ত করে বিচার ও শাস্তি দিতে হবে।’’ মেঘালয়ের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে তৃণমূল যে এই ইস্যুটিকে সহজে ছাড়বে না এবং বিধানসভার ভেতরে ও বাইরে এই নিয়ে জোরদার আন্দোলনে নামবে, এদিন অভিষেকের কড়া বার্তা থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

