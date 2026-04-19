মোদির গ্যারান্টি জিরো ওয়ারেন্টি, জিতলে সাগরের উন্নয়নের দায়ভার আমার: অভিষেক

সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরার পাশাপাশি বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন অভিষেক ।

গঙ্গাসাগরের সভায় অভিষেক (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 19, 2026 at 5:43 PM IST

গঙ্গাসাগর, 19 এপ্রিল: মোদির গ্যারান্টি মানে জিরো ওয়ারেন্টি ৷ সাগরের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রীকে কড়া ভাষায় আক্রমণ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ তৃণমূল প্রার্থী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরাকে জেতালে সাগরের উন্নয়নের দায়ভার তাঁর বলে নিজের কাঁধে দায়িত্ব তুলে নিলেন তিনি ৷

দক্ষিণ 24 পরগনার সাগর বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী আবহ ক্রমশ তপ্ত হয়ে উঠছে । সেই আবহেই ছয়েরঘেরি কালিগিরির মাঠে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার সমর্থনে রবিবার জনসভা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই সভা থেকেই একদিকে যেমন তিনি সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরলেন, তেমনই তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ।

বক্তব্যের শুরুতেই অভিষেক সাগর এলাকার সঙ্গে তাঁর আবেগের সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন । তিনি বলেন, সাগরের মানুষের দীর্ঘদিনের সমস্যা ও বঞ্চনার কথা মাথায় রেখেই রাজ্য সরকার ধারাবাহিকভাবে উন্নয়নের কাজ করে চলেছে । সেই উন্নয়নের অন্যতম বড় উদাহরণ হল মুড়িগঙ্গা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প । প্রায় 1700 কোটি টাকা ব্যয়ে এই সেতুর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বলে তিনি জানান । এই সেতু নির্মিত হলে সাগর দ্বীপের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন হবে, যা এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা নেবে বলে দাবি তাঁর ।

অভিষেক আরও বলেন, শুধু এই সেতুই নয়, নামখানায় প্রায় 300 কোটি টাকা ব্যয়ে সেতু নির্মাণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে 2019 সালে । এর ফলে দক্ষিণ 24 পরগনার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকটাই উন্নত হয়েছে । পাশাপাশি হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদীর উপর প্রায় 40 কোটি টাকা ব্যয়ে একটি অত্যাধুনিক মৎস্য বন্দর নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে । এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের জীবিকা আরও মজবুত হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে ।

জিতলে সাগরের উন্নয়নের দায়ভার আমার: অভিষেক (নিজস্ব চিত্র)

তৃণমূল প্রার্থী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার সমর্থনে সরাসরি ভোটের আবেদন জানিয়ে অভিষেক বলেন, "বঙ্কিম হাজরাকে জেতালে সাগরের উন্নয়নের সম্পূর্ণ দায়ভার আমি নেব ।" তাঁর এই ঘোষণায় উপস্থিত জনতার মধ্যে উচ্ছ্বাসের সঞ্চার হয় । তিনি আশ্বাস দেন, আগামী দিনে সাগরের উন্নয়নে কোনও খামতি রাখা হবে না ।

সভা থেকে তিনি আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ঘোড়ামারা দ্বীপের প্রায় 1200 পরিবারকে ভোটের পর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান তিনি । পাশাপাশি আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সাগরের প্রতিটি বাড়িতে নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে বলেও তিনি জানান । এর ফলে এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সমস্যা মিটবে বলে দাবি তাঁর ।

বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়ে অভিষেক বলেন, "মোদির গ্যারান্টি মানেই জিরো ওয়ারেন্টি ।" তিনি প্রশ্ন তোলেন, গত 12 বছরে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার জন্য কী করেছে ? তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্র বারবার রাজ্যের প্রাপ্য অর্থ আটকে রেখেছে, যার ফলে উন্নয়নের কাজে বাধা সৃষ্টি হয়েছে । তবুও রাজ্য সরকার নিজের তহবিল থেকে 100 দিনের কাজের মজুরি প্রদান এবং আবাস যোজনার ঘর নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন ।
তিনি আরও জানান, সাগর অঞ্চলে ইতিমধ্যেই প্রায় 1 লক্ষ 7 হাজার মহিলা 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের আওতায় সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন । পাশাপাশি প্রায় 35 হাজার যুবক-যুবতী 'যুবসাথী' প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন । এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা ও স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করতে চাইছে বলে তিনি জানান । বিজেপি এখন এই রাজ্যে যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, তা তারা কোনওদিনই কার্যকরী করবে বলে বলে দাবি করেন অভিষেক ৷

গঙ্গাসাগর মেলার প্রসঙ্গ তুলে তৃণমূলের নাম্বার টু এদিন বলেন, গঙ্গাসাগর মেলার মতো বিশাল আয়োজন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করা হচ্ছে । তিনি কুম্ভ মেলার সঙ্গে তুলনা টেনে বলেন, যেখানে ব্যবস্থাপনার ত্রুটির কারণে দুর্ঘটনা ঘটে, সেখানে গত 10 বছরে গঙ্গাসাগরে বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি । এই সাফল্যের কৃতিত্ব তিনি রাজ্য প্রশাসন ও সরকারের সুপরিকল্পিত উদ্যোগকে দেন ।

বিজেপির দলবদলু প্রার্থীদের কটাক্ষ করে তিনি বলেন, যাঁদের এই এলাকার ভূগোল, সংস্কৃতি বা মানুষের সমস্যা সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই, তাঁদের দিয়ে এই অঞ্চলের উন্নয়ন সম্ভব নয় । তিনি দাবি করেন, আগামী চার তারিখের নির্বাচনে সেই সব প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে ।

সভায় উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "বিজেপি আপনাদের বারবার লাইনে দাঁড় করিয়েছে - নোটবন্দি, গ্যাস, রেশন - সবকিছুর জন্য । এবার 29 তারিখ আপনারা লাইনে দাঁড়িয়ে ইভিএমে তার জবাব দিন ।" তাঁর এই বক্তব্যে সভাস্থলে জোর হাততালি পড়ে এবং সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে ।

তিনি আরও বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার সবসময় মানুষের পাশে থেকেছে এবং আগামী দিনেও থাকবে । উন্নয়নের ধারা বজায় রেখে সাগর ও সংলগ্ন এলাকাকে আরও উন্নত করে তোলাই তাঁদের লক্ষ্য । তিনি আশ্বাস দেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও পর্যটন - সব ক্ষেত্রেই আরও উন্নয়ন হবে ।
জনসভা শেষে সাগরের মাটি থেকে আশীর্বাদ নিয়ে অভিষেক তাঁর পরবর্তী কর্মসূচির উদ্দেশে রওনা দেন নন্দীগ্রামের দিকে ।

