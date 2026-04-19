মোদির গ্যারান্টি জিরো ওয়ারেন্টি, জিতলে সাগরের উন্নয়নের দায়ভার আমার: অভিষেক

মোদির গ্যারান্টি জিরো ওয়ারেন্টি, জিতলে সাগরের উন্নয়নের দায়ভার আমার: অভিষেক
সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরার পাশাপাশি বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন অভিষেক ।
Published : April 19, 2026 at 5:43 PM IST
গঙ্গাসাগর, 19 এপ্রিল: মোদির গ্যারান্টি মানে জিরো ওয়ারেন্টি ৷ সাগরের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রীকে কড়া ভাষায় আক্রমণ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ তৃণমূল প্রার্থী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরাকে জেতালে সাগরের উন্নয়নের দায়ভার তাঁর বলে নিজের কাঁধে দায়িত্ব তুলে নিলেন তিনি ৷
দক্ষিণ 24 পরগনার সাগর বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী আবহ ক্রমশ তপ্ত হয়ে উঠছে । সেই আবহেই ছয়েরঘেরি কালিগিরির মাঠে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার সমর্থনে রবিবার জনসভা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই সভা থেকেই একদিকে যেমন তিনি সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরলেন, তেমনই তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ।
বক্তব্যের শুরুতেই অভিষেক সাগর এলাকার সঙ্গে তাঁর আবেগের সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন । তিনি বলেন, সাগরের মানুষের দীর্ঘদিনের সমস্যা ও বঞ্চনার কথা মাথায় রেখেই রাজ্য সরকার ধারাবাহিকভাবে উন্নয়নের কাজ করে চলেছে । সেই উন্নয়নের অন্যতম বড় উদাহরণ হল মুড়িগঙ্গা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প । প্রায় 1700 কোটি টাকা ব্যয়ে এই সেতুর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বলে তিনি জানান । এই সেতু নির্মিত হলে সাগর দ্বীপের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন হবে, যা এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা নেবে বলে দাবি তাঁর ।
অভিষেক আরও বলেন, শুধু এই সেতুই নয়, নামখানায় প্রায় 300 কোটি টাকা ব্যয়ে সেতু নির্মাণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে 2019 সালে । এর ফলে দক্ষিণ 24 পরগনার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকটাই উন্নত হয়েছে । পাশাপাশি হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদীর উপর প্রায় 40 কোটি টাকা ব্যয়ে একটি অত্যাধুনিক মৎস্য বন্দর নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে । এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের জীবিকা আরও মজবুত হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে ।
তৃণমূল প্রার্থী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার সমর্থনে সরাসরি ভোটের আবেদন জানিয়ে অভিষেক বলেন, "বঙ্কিম হাজরাকে জেতালে সাগরের উন্নয়নের সম্পূর্ণ দায়ভার আমি নেব ।" তাঁর এই ঘোষণায় উপস্থিত জনতার মধ্যে উচ্ছ্বাসের সঞ্চার হয় । তিনি আশ্বাস দেন, আগামী দিনে সাগরের উন্নয়নে কোনও খামতি রাখা হবে না ।
সভা থেকে তিনি আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ঘোড়ামারা দ্বীপের প্রায় 1200 পরিবারকে ভোটের পর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান তিনি । পাশাপাশি আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সাগরের প্রতিটি বাড়িতে নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে বলেও তিনি জানান । এর ফলে এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সমস্যা মিটবে বলে দাবি তাঁর ।
বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়ে অভিষেক বলেন, "মোদির গ্যারান্টি মানেই জিরো ওয়ারেন্টি ।" তিনি প্রশ্ন তোলেন, গত 12 বছরে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার জন্য কী করেছে ? তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্র বারবার রাজ্যের প্রাপ্য অর্থ আটকে রেখেছে, যার ফলে উন্নয়নের কাজে বাধা সৃষ্টি হয়েছে । তবুও রাজ্য সরকার নিজের তহবিল থেকে 100 দিনের কাজের মজুরি প্রদান এবং আবাস যোজনার ঘর নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন ।
তিনি আরও জানান, সাগর অঞ্চলে ইতিমধ্যেই প্রায় 1 লক্ষ 7 হাজার মহিলা 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের আওতায় সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন । পাশাপাশি প্রায় 35 হাজার যুবক-যুবতী 'যুবসাথী' প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন । এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা ও স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করতে চাইছে বলে তিনি জানান । বিজেপি এখন এই রাজ্যে যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, তা তারা কোনওদিনই কার্যকরী করবে বলে বলে দাবি করেন অভিষেক ৷
গঙ্গাসাগর মেলার প্রসঙ্গ তুলে তৃণমূলের নাম্বার টু এদিন বলেন, গঙ্গাসাগর মেলার মতো বিশাল আয়োজন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করা হচ্ছে । তিনি কুম্ভ মেলার সঙ্গে তুলনা টেনে বলেন, যেখানে ব্যবস্থাপনার ত্রুটির কারণে দুর্ঘটনা ঘটে, সেখানে গত 10 বছরে গঙ্গাসাগরে বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি । এই সাফল্যের কৃতিত্ব তিনি রাজ্য প্রশাসন ও সরকারের সুপরিকল্পিত উদ্যোগকে দেন ।
বিজেপির দলবদলু প্রার্থীদের কটাক্ষ করে তিনি বলেন, যাঁদের এই এলাকার ভূগোল, সংস্কৃতি বা মানুষের সমস্যা সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই, তাঁদের দিয়ে এই অঞ্চলের উন্নয়ন সম্ভব নয় । তিনি দাবি করেন, আগামী চার তারিখের নির্বাচনে সেই সব প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে ।
সভায় উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "বিজেপি আপনাদের বারবার লাইনে দাঁড় করিয়েছে - নোটবন্দি, গ্যাস, রেশন - সবকিছুর জন্য । এবার 29 তারিখ আপনারা লাইনে দাঁড়িয়ে ইভিএমে তার জবাব দিন ।" তাঁর এই বক্তব্যে সভাস্থলে জোর হাততালি পড়ে এবং সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে ।
তিনি আরও বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার সবসময় মানুষের পাশে থেকেছে এবং আগামী দিনেও থাকবে । উন্নয়নের ধারা বজায় রেখে সাগর ও সংলগ্ন এলাকাকে আরও উন্নত করে তোলাই তাঁদের লক্ষ্য । তিনি আশ্বাস দেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও পর্যটন - সব ক্ষেত্রেই আরও উন্নয়ন হবে ।
জনসভা শেষে সাগরের মাটি থেকে আশীর্বাদ নিয়ে অভিষেক তাঁর পরবর্তী কর্মসূচির উদ্দেশে রওনা দেন নন্দীগ্রামের দিকে ।