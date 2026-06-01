'গুন্ডা-মস্তানদের দল বিজেপি !' সোনারপুরের হামলা নিয়ে ফের কড়া আক্রমণ অভিষেকের

'গুন্ডা-মস্তানদের দল বিজেপি !' সোনারপুরের হামলা নিয়ে ফের কড়া আক্রমণ অভিষেকের
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, বিজেপি কখনই শান্তির বাণী প্রচারের সুযোগ হাতছাড়া করে না, অথচ বাস্তবে তাদের কাজকর্ম সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে ।
Published : June 1, 2026 at 1:43 PM IST
কলকাতা, 1 জুন: সোনারপুরে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় ফের সরব হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । সোমবার সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ পোস্ট করে তিনি সরাসরি ভারতীয় জনতা পার্টিকে (বিজেপি) 'গুন্ডা ও মস্তানদের দল' বলে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন । একইসঙ্গে, এই কঠিন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সত্যের পক্ষে কথা বলার জন্য প্রবীণ আইনজীবী এবং রাজ্যসভার সাংসদ কপিল সিবালকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি ।
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল কংগ্রেস এখন রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল । আর এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অভিষেকের ওপর হামলার ঘটনা এবং তার প্রেক্ষিতে তাঁর এই আক্রমণাত্মক বয়ান রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ বাড়িয়েছে । গত শনিবার দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুরে এক আক্রান্ত দলীয় কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । অভিযোগ, সেখানে বর্তমান শাসক শিবিরের মদতে তাঁর ওপর আচমকাই হামলা চালানো হয় ।
এই ঘটনার পর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে । রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের অন্যতম শীর্ষ নেতার ওপর এহেন হামলার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের বর্তমান আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । সর্বভারতীয় স্তরেও বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র (INDIA) একাধিক শীর্ষ নেতা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছেন । সেই আবহেই এবার সোশাল মিডিয়ায় নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বর্তমান রাজ্যের শাসকদলকে সরাসরি নিশানা করলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ ।
Grateful to @KapilSibal Ji for standing by the truth and speaking out at a time when it matters most.@BJP4India never misses an opportunity to preach peace yet its actions tell a very different story. Time and again, violence, intimidation and political aggression have become… https://t.co/F8Km8iReXv— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) June 1, 2026
এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে অভিষেক লেখেন, "বিজেপি কখনই শান্তির বাণী প্রচারের সুযোগ হাতছাড়া করে না, অথচ বাস্তবে তাদের কাজকর্ম সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে ।" তৃণমূল নেতার অভিযোগ, যারা কথায় কথায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার দাবি করে, বারবার হিংসা, ভয় দেখানো এবং রাজনৈতিক আগ্রাসনই তাদের প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে । শাসকদলের বিরুদ্ধে ভণ্ডামির অভিযোগ তুলে তিনি আরও বলেন, "এদের দ্বিচারিতা এখন দেশের মানুষের কাছে পুরোপুরি প্রকাশ্যে চলে এসেছে ।" অভিষেক আরও অভিযোগ করে বলেন, "এটি এমন একটি দল যা গুন্ডা এবং মস্তানদের দিয়ে পরিচালিত হয় । আর এই দুষ্কৃতীরা রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় উভয় প্রশাসনেরই পূর্ণ ছত্রছায়ায় অবাধে কাজ করে চলেছে ।"
রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করলে অভিষেকের এই বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহালমহল । 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক সংঘর্ষের খবর বারবার সামনে আসছে । প্রধান বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণের অভিযোগও উঠছে প্রতিনিয়ত । এই পরিস্থিতিতে খোদ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের ওপর হামলার ঘটনা সেই অভিযোগকেই আরও মান্যতা দিল বলে মনে করছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব । তৃণমূল শিবিরের দাবি, রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েই পেশিশক্তির প্রয়োগ করছে বর্তমান শাসকদল ।
সোনারপুরের অনভিপ্রেত ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে লোকসভার তৃণমূল দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পোস্টে লিখেছেন, "গতকাল দেশ যা দেখেছে, তা ছিল এক নতুন নিম্নগামিতা বা 'এ নিউ লো'।" তবে এই ধরনের হামলা এবং ভয় দেখিয়ে যে তাঁদের দমিয়ে রাখা যাবে না, এমনই বার্তা দিয়েছেন তিনি ।
শাসকদলের উদ্দেশে তাঁর কড়া বার্তা, বিরোধীদের ভয় দেখিয়ে বা হুমকি দিয়ে কোনও লাভ হবে না । তৃণমূল কংগ্রেস তাদের আওয়াজ তুলে যাবে, গণতান্ত্রিক নীতিগুলোকে রক্ষা করবে এবং ভারতের সাধারণ মানুষের পাশে আগের মতোই দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবে । সব মিলিয়ে সোনারপুরের হামলা এবং তার প্রেক্ষিতে তৃণমূল সেনাপতির এই আক্রমণাত্মক পোস্ট রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণকে আরও একবার সরগরম করে তুলল ।