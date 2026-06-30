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রাজ্যে পালাবদলের পরেও তৃণমূলের উপর 'লাগাতার হামলা', বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ অভিষেকের

বিরোধী কণ্ঠস্বরকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা করছে বিজেপি ৷ এর পিছনে শাসকদলের চরম নিরাপত্তাহীনতাই প্রকাশ পাচ্ছে বলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তীব্র কটাক্ষ করেছেন ।

Abhishek Banerjee
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 30, 2026 at 5:08 PM IST

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কলকাতা, 30 জুন: বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল ভরাডুবি ঘটেছে । রাজ্যে তৃণমূল সরকারের পতন হয়ে ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে এবং নতুন বিজেপি সরকার গঠিত হয়েছে । কিন্তু ক্ষমতার এই পালাবদলের পরেও রাজ্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে হিংসার ছবি এতটুকুও ম্লান হয়নি, বরং তা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে বলে অভিযোগ তুলল রাজ্যের বর্তমান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস ।

দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এক কড়া বিবৃতিতে বর্তমান শাসকদলের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন । তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে আইনের শাসন বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই, তা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজনৈতিক স্বার্থ এবং আক্রোশের শিকার হয়ে পড়েছে । নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের উপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার নেমে এসেছে, তাকে কার্যত 'পুলিশি রাষ্ট্র'-এর আখ্যা দিয়েছেন অভিষেক । তিনি দাবি করেছেন, বর্তমান বাংলায় মানুষের মৌলিক অধিকার এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা দিনের আলোয় প্রকাশ্য রাস্তায় চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে ।

রাজ্যের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চিত্র ভয়ঙ্কর বলে অ্যাখা দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বিনা নোটিশে রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থাগুলি সাধারণ নাগরিক ও বিরোধী দলের কর্মীদের যথেচ্ছভাবে তুলে নিয়ে যাচ্ছে । বিজেপির দলীয় কর্মী ও সমর্থকেরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিদিন লাগাতার আইন নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছেন । তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের উপর যে ধরনের বর্বরোচিত আক্রমণ চলছে, তা নজিরবিহীন বলে তিনি দাবি করেন । তাঁর অভিযোগ অনুযায়ী, তৃণমূল কর্মীদের কোমরে দড়ি পরিয়ে রাস্তায় ঘোরানো হচ্ছে, তাঁদের দিকে যথেচ্ছভাবে পাথর ছোড়া হচ্ছে এবং এর ফলে অনেকেই মারাত্মকভাবে আহত হচ্ছেন ।

তবে শুধুমাত্র শারীরিক আক্রমণ নয়, রাজনৈতিক দল ভাঙানোর এক সুপরিকল্পিত চক্রান্তও সমান্তরালভাবে চলছে বলে তিনি সরব হয়েছেন । বিরোধী দলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে । যে সমস্ত বিধায়করা দলবদল করতে অস্বীকার করছেন, তাঁদের উপর প্রবল মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, ক্রমাগত হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং ভুয়ো মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হচ্ছে । এমনকি যে বিধায়করা বর্তমান শাসকদলের সামনে মাথা নত করতে রাজি হননি, তাঁদের রাতারাতি মিথ্যে অভিযোগে ফাঁসিয়ে দিনের পর দিন জেলে বন্দি করে রাখা হচ্ছে বলে তৃণমূল নেতার অভিযোগ ।

বর্তমান শাসকদল এবং বিশেষ করে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধেও মারাত্মক দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন অভিষেক । তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে ক্যামেরার সামনে প্রকাশ্যে ঘুষ নিতে দেখা গিয়েছিল । পাশাপাশি, যে দলটি ধর্মের নামে বিভাজন তৈরি করে এবং মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে মূলধন করে ক্ষমতায় এসেছে, সেই দলের বিরুদ্ধেই তিনি রাম মন্দিরের জন্য সংগৃহীত অনুদান আত্মসাতের মতো গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন । তাঁর মতে, যে বিশ্বাসের কথা বলে তারা সাধারণ মানুষের কাছে ভোট চেয়েছিল, এ হেন দুর্নীতি সেই বিশ্বাসের প্রতি চরমতম বিশ্বাসঘাতকতা ।

অভিষেক সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন, বিজেপি যদি সত্যিই মানুষের আশীর্বাদ এবং বিপুল জনাদেশ নিয়ে ক্ষমতায় এসে থাকে, তবে তারা এত ভীত কেন? কেন বিরোধীদের উপর এই ধরনের প্রশাসনিক ও দলীয় আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে? বিরোধী কণ্ঠস্বরকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার এই মরিয়া চেষ্টার পিছনে শাসকদলের চরম নিরাপত্তাহীনতাই প্রকাশ পাচ্ছে বলে তিনি তীব্র কটাক্ষ করেছেন ।

দেশের এবং রাজ্যের আপামর জনসাধারণের উদ্দেশে এক বিশেষ বার্তায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অত্যন্ত কড়া ভাষায় বলেছেন, "যাঁরা সৎ এবং আপসহীন, তাঁদের জেলে পাঠানো হচ্ছে । আর যাঁরা দুর্নীতিগ্রস্ত, তাঁরা আপস করে বিজেপিতে যোগদান করছেন ।" তাঁর মতে, বিজেপি আসলে সাধারণ মানুষের ভোটকে সম্মান করে না, তারা চায় একটি সম্পূর্ণ বিরোধী-শূন্য রাজ্য এবং বিরোধী-শূন্য দেশ গড়ে তুলতে । এমন একটি স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা তারা কায়েম করতে চাইছে যেখানে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ করার, দ্বিমত পোষণ করার, প্রশ্ন করার অথবা সরকারের সমালোচনা করার কোনও গণতান্ত্রিক অধিকারই আর অবশিষ্ট থাকবে না ।

বাংলা আজ কার্যত একটি পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পাশাপাশি তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় কোনও রাজনৈতিক দল নয়, বরং দেশের মানুষই হলেন সর্বেসর্বা । পুরো দেশ বাংলার এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে এবং প্রতিটি অন্যায়ের হিসাব ভবিষ্যতে ঠিক মনে রাখা হবে বলে তিনি বর্তমান শাসকদলকে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ।

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বিজেপি
ABHISHEK BANERJEE

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