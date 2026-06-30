রাজ্যে পালাবদলের পরেও তৃণমূলের উপর 'লাগাতার হামলা', বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ অভিষেকের
বিরোধী কণ্ঠস্বরকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা করছে বিজেপি ৷ এর পিছনে শাসকদলের চরম নিরাপত্তাহীনতাই প্রকাশ পাচ্ছে বলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তীব্র কটাক্ষ করেছেন ।
Published : June 30, 2026 at 5:08 PM IST
কলকাতা, 30 জুন: বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল ভরাডুবি ঘটেছে । রাজ্যে তৃণমূল সরকারের পতন হয়ে ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে এবং নতুন বিজেপি সরকার গঠিত হয়েছে । কিন্তু ক্ষমতার এই পালাবদলের পরেও রাজ্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে হিংসার ছবি এতটুকুও ম্লান হয়নি, বরং তা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে বলে অভিযোগ তুলল রাজ্যের বর্তমান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস ।
দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এক কড়া বিবৃতিতে বর্তমান শাসকদলের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন । তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে আইনের শাসন বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই, তা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজনৈতিক স্বার্থ এবং আক্রোশের শিকার হয়ে পড়েছে । নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের উপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার নেমে এসেছে, তাকে কার্যত 'পুলিশি রাষ্ট্র'-এর আখ্যা দিয়েছেন অভিষেক । তিনি দাবি করেছেন, বর্তমান বাংলায় মানুষের মৌলিক অধিকার এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা দিনের আলোয় প্রকাশ্য রাস্তায় চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে ।
The rule of law in West Bengal has been reduced to a casualty of BJP’s politics.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) June 30, 2026
State agencies are picking up citizens without notice. BJP cadres are attacking AITC workers, parading them with ropes tied around their waists, hurling stones and causing fatal injuries. BJP…
রাজ্যের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চিত্র ভয়ঙ্কর বলে অ্যাখা দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বিনা নোটিশে রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থাগুলি সাধারণ নাগরিক ও বিরোধী দলের কর্মীদের যথেচ্ছভাবে তুলে নিয়ে যাচ্ছে । বিজেপির দলীয় কর্মী ও সমর্থকেরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিদিন লাগাতার আইন নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছেন । তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের উপর যে ধরনের বর্বরোচিত আক্রমণ চলছে, তা নজিরবিহীন বলে তিনি দাবি করেন । তাঁর অভিযোগ অনুযায়ী, তৃণমূল কর্মীদের কোমরে দড়ি পরিয়ে রাস্তায় ঘোরানো হচ্ছে, তাঁদের দিকে যথেচ্ছভাবে পাথর ছোড়া হচ্ছে এবং এর ফলে অনেকেই মারাত্মকভাবে আহত হচ্ছেন ।
তবে শুধুমাত্র শারীরিক আক্রমণ নয়, রাজনৈতিক দল ভাঙানোর এক সুপরিকল্পিত চক্রান্তও সমান্তরালভাবে চলছে বলে তিনি সরব হয়েছেন । বিরোধী দলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে । যে সমস্ত বিধায়করা দলবদল করতে অস্বীকার করছেন, তাঁদের উপর প্রবল মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, ক্রমাগত হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং ভুয়ো মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হচ্ছে । এমনকি যে বিধায়করা বর্তমান শাসকদলের সামনে মাথা নত করতে রাজি হননি, তাঁদের রাতারাতি মিথ্যে অভিযোগে ফাঁসিয়ে দিনের পর দিন জেলে বন্দি করে রাখা হচ্ছে বলে তৃণমূল নেতার অভিযোগ ।
বর্তমান শাসকদল এবং বিশেষ করে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধেও মারাত্মক দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন অভিষেক । তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে ক্যামেরার সামনে প্রকাশ্যে ঘুষ নিতে দেখা গিয়েছিল । পাশাপাশি, যে দলটি ধর্মের নামে বিভাজন তৈরি করে এবং মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে মূলধন করে ক্ষমতায় এসেছে, সেই দলের বিরুদ্ধেই তিনি রাম মন্দিরের জন্য সংগৃহীত অনুদান আত্মসাতের মতো গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন । তাঁর মতে, যে বিশ্বাসের কথা বলে তারা সাধারণ মানুষের কাছে ভোট চেয়েছিল, এ হেন দুর্নীতি সেই বিশ্বাসের প্রতি চরমতম বিশ্বাসঘাতকতা ।
অভিষেক সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন, বিজেপি যদি সত্যিই মানুষের আশীর্বাদ এবং বিপুল জনাদেশ নিয়ে ক্ষমতায় এসে থাকে, তবে তারা এত ভীত কেন? কেন বিরোধীদের উপর এই ধরনের প্রশাসনিক ও দলীয় আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে? বিরোধী কণ্ঠস্বরকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার এই মরিয়া চেষ্টার পিছনে শাসকদলের চরম নিরাপত্তাহীনতাই প্রকাশ পাচ্ছে বলে তিনি তীব্র কটাক্ষ করেছেন ।
দেশের এবং রাজ্যের আপামর জনসাধারণের উদ্দেশে এক বিশেষ বার্তায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অত্যন্ত কড়া ভাষায় বলেছেন, "যাঁরা সৎ এবং আপসহীন, তাঁদের জেলে পাঠানো হচ্ছে । আর যাঁরা দুর্নীতিগ্রস্ত, তাঁরা আপস করে বিজেপিতে যোগদান করছেন ।" তাঁর মতে, বিজেপি আসলে সাধারণ মানুষের ভোটকে সম্মান করে না, তারা চায় একটি সম্পূর্ণ বিরোধী-শূন্য রাজ্য এবং বিরোধী-শূন্য দেশ গড়ে তুলতে । এমন একটি স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা তারা কায়েম করতে চাইছে যেখানে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ করার, দ্বিমত পোষণ করার, প্রশ্ন করার অথবা সরকারের সমালোচনা করার কোনও গণতান্ত্রিক অধিকারই আর অবশিষ্ট থাকবে না ।
বাংলা আজ কার্যত একটি পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পাশাপাশি তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় কোনও রাজনৈতিক দল নয়, বরং দেশের মানুষই হলেন সর্বেসর্বা । পুরো দেশ বাংলার এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে এবং প্রতিটি অন্যায়ের হিসাব ভবিষ্যতে ঠিক মনে রাখা হবে বলে তিনি বর্তমান শাসকদলকে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ।